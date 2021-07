Federer trifft im Duell der Routiniers auf Richard Gasquet aus Frankreich. Zverev hat mit dem US-Amerikaner Tennys Sandgren eine echte Wundertüte vor sich.

Kerber bekommt es mit Sara Sorribes Tormo aus Spanien zu tun. Auf Petkovic wartet mit der Tschechin Barbora Krejcikova niemand Geringeres als die French-Open-Siegerin.

Auch Medvedev hat einen kniffligen Gegner, der allerdings eher auf Sand zuhause ist. Er spielt gegen den spanischen Youngster Carlos Alcaraz.

Wimbledon Wimbledon 2021 heute live im TV und im Livestream und Liveticker 26/06/2021 AM 09:11

Hier gibt es die Matches am Donnerstag im Liveticker.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

(Angaben in MESZ)

ab 12:00 Uhr: A. Zverev (GER/6) - T. Sandgren (USA)

ab 12:00 Uhr: A. Zverev (GER/6) - T. Sandgren (USA)

ca. 14:30 Uhr: E. Svitolina (UKR/3) - M. Linette (POL)

ab 14:30 Uhr: A. Barty (AUS/1) - A. Blinkova (RUS)

ca. 15:00 Uhr: C. Alcaraz (ESP) - D. Medvedev (RUS)

ca. 16:30 Uhr: A. Kerber (GER/25) - S. Sorribes Tormo (ESP)

ca. 17:30 Uhr: V. Azarenka (BLR/12) - S. Cirstea (ROU)

ca. 18:00 Uhr: R. Federer (SUI/6) - R. Gasquet (FRA)

INFO - Zverev - Sandgren

Es ist das zweite Duell der beiden. Das erste Aufeinandertreffen gewann Zverev knapp in zwei Sätzen. Das Match ist allerdings schon vier Jahre her und war auf Hartplatz in Washington. Es dürfte also wenig Aussagekraft für die Partie heute haben.

INFO - Zverev und Petkovic machen den Auftakt

Gleich zu Beginn geht es aus deutscher Sicht richtig zur Sache. Sowohl Alexander Zverev als auch Andrea Petkovic bestreiten ihre Zweitrundenmatches. Zverev trifft auf Tennys Sandgren aus den USA. Petkovic bekommt es mit Roland-Garros-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien zu tun.

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum vierten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London im Liveticker.

