Federer trifft im Duell der Routiniers auf Richard Gasquet aus Frankreich. Zverev hat mit dem US-Amerikaner Tennys Sandgren eine echte Wundertüte vor sich.

Kerber bekommt es mit Sara Sorribes Tormo aus Spanien zu tun. Auf Petkovic wartet mit der Tschechin Barbora Krejcikova niemand Geringeres als die French-Open-Siegerin.

Auch Medvedev hat einen kniffligen Gegner, der allerdings eher auf Sand zuhause ist. Er spielt gegen den spanischen Youngster Carlos Alcaraz.

Wimbledon 2021 heute live im TV und im Livestream und Liveticker 26/06/2021 AM 09:11

Hier gibt es die Matches am Donnerstag im Liveticker.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

(Angaben in MESZ)

JETZT: A. Zverev (GER/6) - T. Sandgren (USA) - 7:5

Zum Einzelticker

A. Zverev (GER/6) - T. Sandgren (USA) - 7:5 Zum Einzelticker JETZT: A. Petkovic (GER) - B. Krejcikova (CZE/14) - 5:7

Zum Einzelticker

A. Petkovic (GER) - B. Krejcikova (CZE/14) - 5:7 Zum Einzelticker ca. 14:30 Uhr: E. Svitolina (UKR/3) - M. Linette (POL)

E. Svitolina (UKR/3) - M. Linette (POL) ab 14:30 Uhr: A. Barty (AUS/1) - A. Blinkova (RUS)

A. Barty (AUS/1) - A. Blinkova (RUS) ca. 15:00 Uhr: C. Alcaraz (ESP) - D. Medvedev (RUS)

C. Alcaraz (ESP) - D. Medvedev (RUS) ca. 16:30 Uhr: A. Kerber (GER/25) - S. Sorribes Tormo (ESP)

Zum Einzelticker

A. Kerber (GER/25) - S. Sorribes Tormo (ESP) Zum Einzelticker ca. 17:30 Uhr: V. Azarenka (BLR/12) - S. Cirstea (ROU)

V. Azarenka (BLR/12) - S. Cirstea (ROU) ca. 18:00 Uhr: R. Federer (SUI/6) - R. Gasquet (FRA)

Zum Einzelticker

13:09 Uhr - Zverev - Sandgren - 7:5, 5:1

Der zweite Durchgang läuft jetzt deutlich in die Richtung von Zverev. Er führt inzwischen mit Doppelbreak. Wir haben hier zwar schon zweimal gesehen, wie selbst ein 5:0 nicht gehalten werden konnte, aber bei Zverevs Aufschlagstärke heute sollte ihm das eigentlich nicht passieren.

13:06 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 5:7, 2:3

Es ist kein schlechtes Match von Petkovic, aber die Kleinigkeiten werden ihr heute bisher zum Verhängnis. Oft trifft die Darmstädterin gerade in den engen Phasen die falsche Entscheidung, während Krejcikova gerade dann aufdreht. Vorhin hat die Deutsche einen Ballwechsel unterbrochen und die Challenge genommen, obwohl der Schlag der Tschechin deutlich im Feld war.

12:58 Uhr - Zverev - Sandgren - 7:5, 2:1

Zverev reagiert auf einen guten Stopp von Sandgren blitzschnell und kontert mit dem herausragenden cross am Netz entlang. Zwei Breakbälle für den Deutschen. Aber der US-Amerikaner lässt zwei Service-Winner zum 40:40 folgen. Nach einem Vorhandfehler Sandgrens hat Zverev Chance Nummer drei. Und dann folgt der Doppelfehler. 2:1 für die Nummer vier der Setzliste.

12:48 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 5:7

Petkovic hatte drei Chancen zum Rebreak, aber keine nutzen können. Und nun hat Krejcikova den ersten Satzball. Und dann landet der Rückhand-Cross von Petkovic im Aus. 7:5 für Krejcikova im ersten Satz.

12:46 Uhr - Zverev - Sandgren - 7:5

Mit einem Rückhandwinner am Netz holt sich Zverev die ersten beiden Satzbälle. Und dann folgt der nächste starke Aufschlag des Deutschen, er kommt ans Netz vor und verwandelt wieder mit der Rückhand. 7:5 für den Hamburger. Bei eigenem Aufschlag hat er in diesem Durchgang einen exzellenten Eindruck hinterlassen.

12:42 Uhr - Zverev - Sandgren - 6:5

Break für Zverev. Der Deutsche macht Druck und zwingt Sandgren zum Fehler. Damit verwandelt er seinen ersten Breakball zum 6:5 im ersten Satz.

12:41 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 5:6

Petkovic setzt den Longline ins Aus. Drei Breakchancen für Krejcikova. Und bei der zweiten serviert die Deutsche den Doppelfehler. 6:5 für die Tschechin.

12:35 Uhr - Zverev - Sandgren - 4:5

Das Match ist bisher eine ganz klare Sache für den jeweiligen Aufschläger. Es werden viele schnelle Punkte über das Service gemacht, Breakchancen hat es noch keine gegeben. Zverev serviert nun gegen den Satzverlust.

12:31 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 4:4

Der Longline von Krejcikova landet im Netz. Chance für Petkovic zum Rebreak. Und dann hat sie viel Glück, als ihr Angriffsball die Netzkante touchiert und unerreichbar für Krejcikova in deren Feld tröpfelt. 4:4.

12:27 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 3:4

Ganz starker Return von Krejcikova zum 30:30 bei Aufschlag Petkovic. Und dann landet die Vorhand der Deutschen im Netz. Breakball für die Tschechin. Und dann wird ein Schlag von Krejcikova Aus gegeben. Der Schiedsrichter korrigiert die Entscheidung und gibt den Punkt an die French-Open-Siegerin. Petkovic ist damit nicht einverstanden, will die Wiederholung des Ballwechsels. Aber die Entscheidung steht.

12:18 Uhr - Zverev - Sandgren - 2:2

Nach einem Vorhandfehler von Zverev steht es 30:30 bei Aufschlag des Deutschen. Aber die leicht kritische Situation löst er sehr gut mit zwei Aufschlagwinnern zum Spielgewinn. In seinen ersten beiden Aufschlagspielen hat der Weltranglisten-Sechste insgesamt schon vier Asse serviert. Auch Sandgren agiert bei eigenem Aufschlag bisher aber sehr sicher.

12:08 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 1:0

Das Match hat vor wenigen Augenblicken begonnen. Die French-Open-Siegerin aus Tschechien ist natürlich favorisiert. Allerdings ist Rasen nicht unbedingt der Lieblingsbelag von Krejcikova, gleiches gilt allerdings auch für Petkovic. Und Krejcikova hat in Wimbldon trotz allem schon 2018 die Doppelkonkurrenz gewonnen.

INFO - Zverev - Sandgren

Es ist das zweite Duell der beiden. Das erste Aufeinandertreffen gewann Zverev knapp in zwei Sätzen. Das Match ist allerdings schon vier Jahre her und war auf Hartplatz in Washington. Es dürfte also wenig Aussagekraft für die Partie heute haben.

INFO - Zverev und Petkovic machen den Auftakt

Gleich zu Beginn geht es aus deutscher Sicht richtig zur Sache. Sowohl Alexander Zverev als auch Andrea Petkovic bestreiten ihre Zweitrundenmatches. Zverev trifft auf Tennys Sandgren aus den USA. Petkovic bekommt es mit Roland-Garros-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien zu tun.

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum vierten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London im Liveticker.

