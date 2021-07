Der 7. Juli 1991 war ein gnadenlos heißer Sommertag. Und Michael Stich feierte seinen größten Triumph als Sieger von Wimbledon. Das Match gegen Boris Becker war legendär. Zum Jubiläum, 30 Jahre später, hat der Gewinner von damals mit Eurosport-Redakteur Federico Ferrero diesen Tag Revue passieren lassen und dabei exklusiv verraten, was ihn nach so langer Zeit immer noch ein bisschen nervt.

"Für mich war es entscheidend, keine Zweifel an mir haben. Ich wusste, ich hatte die richtigen Mittel...", beginnt Stich seinen persönlichen Rückblick.

Zur Erinnerung: Es war einer dieser historischen Sport-Tage, von dem jeder, der ihn erlebt hat, weiß, was er an diesem getan hat. Die Zeit stand still und alle Augen waren gebannt auf die flimmernden Röhrenfernseher gerichtet, als sich Boris Becker und Stich im Finale auf dem legendären Rasenplatz gegenübertraten. Zum ersten und einzigen Mal kämpften zwei deutsche Stars um den Titel.

Tennis war Volkssport Nummer eins, Becker und Stich hatten zusammen mit Steffi Graf einen Boom entfacht. Für "Bumm Bumm Boris" schlugen die Herzen. Doch der damals 23-jährige Superstar Becker fluchte, haderte und verlor an diesem Tag mit 4:6, 6:7 (4:7), 4:6. "Ich mag nicht mehr", seufzte er während der Partie. Später gab er zu: "Auf der Rückfahrt habe ich zum ersten Mal nach einem Match so richtig geweint."

Becker erlitt einen Schock, die "schlimmste Niederlage" seines Lebens. Selbst Schiedsrichter John Bryson konnte die Sensation nicht fassen und kürte gewohnheitsmäßig Becker zum Sieger: "Game, Set and Match Becker". Alle hatten auf den Favoriten gesetzt. Aber Stich, der Außenseiter, riss am Ende die Arme hoch, stieß einen Jubelschrei aus und sank auf die Knie.

Wimbledon: Stich genervt von Reduzierung

Stich oder Becker, das war damals eine Glaubensfrage für Deutschland. Stich war ein kühner Stratege, Becker die emotionale Kampfmaschine. Allerdings ist es die Reduzierung auf das persönliche Duell genau das, was Stich noch nervt.

"Wenn mich heute Leute auf das Jubiläum meines Erfolgs gegen Becker ansprechen, ärgert mich das ein bisschen. Für mich ist es das Jubiläum meines Wimbledon-Triumphs", verdeutlicht er gegenüber Eurosport und er erinnert sich an die aus seiner Sicht unpassenden Worte seines Trainers Mark Lewis, der ihm vor der Partie ins Gewissen geredet hatte.

"Vielleicht wollte er mich beruhigen, als er mir direkt vor dem Finale sagte, dass ich einfach mein Bestes geben und relaxen solle, weil ich doch nichts zu verlieren hätte. Was?! Ich habe ihm gesagt, dass das der wichtigste Nachmittag meines ganzen Lebens sei und ich sehr wohl etwas zu verlieren hätte. Der Wimbledon-Titel stand auf dem Spiel!"

Der Analyst in ihm, der lauter war als sein Coach, hatte ihm mitgeteilt, dass er alle Gedanken zur Seite schieben konnte und sich nur auf sein Spiel konzentrieren müsse. Er vertraute sich.

"Es war nicht so, dass ich nicht wusste, welche Aura Champions wie Boris, Björn Borg oder John McEnroe mit auf den Platz brachten, aber ich war gut darin, mich auf die Aufgaben mit der Hand zu konzentrieren. Ich habe jeden Gegner respektiert, aber keiner hat mir Angst gemacht. Ich habe immer daran geglaubt, gegen jeden eine Chance zu haben."

Wimbledon: Stich gefällt "modernes" Tennis nicht

Am 9. Juli 1991 nutzte Stich seine Möglichkeiten. Er schlug konstant gut auf, setzte Becker ständig unter Druck, gewann den ersten Satz. Als er im zweiten Durchgang mit einem Break hinten lag, nahm er Becker wieder den Aufschlag ab und gewann den Satz im Tiebreak mit 7:6 (7:4). Becker kämpfte auch gegen sich selbst. "Ich spiele mir einen Mist zusammen", schimpfte er hörbar für Millionen und unter den Augen von Prinzessin Diana.

Dann verlor er auch den spektakulärsten Ballwechsel: Gewohnt reaktionsstark flog er mit einem der legendären Becker-Hechte dem Return seines Gegners hinterher, rappelte sich wieder hoch, rettete erneut reflexartig per Rückhand-Volley - doch Stich rückte vor ans Netz und machte den Punkt.

Er denkt gerne daran zurück, er ruht in sich und hat auch kein Bedürfnis, Menschen an seine Heldentaten auf dem Court zu erinnern. Michael Stich lebt gut ohne Social Media. Ein analytisch-kritisches Auge wirft er dennoch weiterhin auf seinen Sport.

"Ich habe mir einige Spiele in Roland Garros angeschaut - unter anderem das Finale zwischen Djokovic und Tsitsipas. Es war ein Match auf höchstem Niveau, aber bei allem Respekt, ich fand es etwas eindimensional. Bei Duellen der Top-Spieler gibt es nur noch Rallies mit seitlichen Bewegungen - links, rechts, links, rechts. Ehrlich, nach einer Weile habe ich den Fernseher ausgeschaltet, weil ich diese Art von Tennis nicht mehr sehen wollte."

Stich ist davon überzeugt, dass die angriffslustigen, überraschenden Momente, die sein Spiel auszeichneten, eine Anregung für die Besten von heute sein könnten.

"Heutzutage spielt jeder mehr oder weniger die gleiche Art. Wir haben keinen Beweis, aber keiner spielt mehr 'Serve-and-Volley', weil es unmöglich ist, sondern weil es ihnen niemand beigebracht hat…"

Wimbledon: Stich will nicht als Trainer arbeiten

Als Trainer - wie beispielsweise seine ehemaligen Mitstreiter Becker, Ivan Lendl und Stefan Edberg - möchte er allerdings nicht fungieren. Und das, obwohl er zwischendurch immer wieder angefragt wurde.

"Es wäre nicht fair zu verraten, wer angefragt hat. Und ich habe nicht abgesagt, weil ich Tennis nicht liebe oder mir das Lehren nicht gefällt: Ich liebe den Sport immer noch", erklärt Stich und führt aus: "Ich möchte nur nicht 20 Wochen im Jahr reisen, das hat mich schon zum Ende meiner aktiven Karriere belastet. Zurückzugehen in den Turniermodus, der so klein ist und in dem ich außer den Leuten um mich herum niemanden kenne, wäre nicht einfach für mich. Ich denke, da würde ich Probleme bekommen."

Er ist auch so zufrieden und arbeitet aktuell hauptsächlich für seine "Michael Stich Stiftung", die sich für HIV-infizierte, -betroffene und an AIDS erkrankte Kinder und deren Familien einsetzt. Zudem widmet er sich verstärkt seinem Hobby, der Kunst.

"Ich mag zeitgenössische Kunst und male auch selbst abstrakte Werke, ich lerne, ich experimentiere. Es ist so kreativ wie das Tennis spielen, wenn du die Größe des Platzes respektierst. Bei der Kunst kannst du auf der Leinwand malen, was du willst. Alles ist möglich."

Es ist auch die Erkenntnis, die auf ewig mit Stich verbunden sein wird. Erst recht beim Rückblick auf den 7. Juli 1991. Diesen gnadenlos heißen Sommertag in Wimbledon...

