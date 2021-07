Im zweiten Spiel auf Court Nr. 1 führte Nick Kyrgios im ersten Satz mit 5:2, als er plötzlich den Physiotherapeuten rufen lassen musste. Der Australier teilte mit, dass er bei einem Aufschlag direkt etwas gespürt habe. Der 26-Jährige legte sich rücklings auf den Rasen und wurde am Bauch behandelt.

Anschließend konnte Kyrgios zunächst weiterspielen. Er gewann den ersten Satz mit 6:2, zog aber weiter Grimassen. Offenbar behinderte ihn die Verletzung weiterhin.

Im zweiten Satz ließ er sich schließlich erneut behandeln. "Es wird schlimmer, Ich werde einfach nur noch diesen Satz beenden", sagte Kyrgios zum Physiotherapeuten.

Er schleppte sich zurück aufs Feld, jedoch hatte er Auger-Aliassime kaum mehr etwas entgegenzusetzen. Vor allem beim eigenen Aufschlag funktionierte nicht mehr viel. Als Auger-Aliassime den zweiten Satz mit 6:1 für sich entschied, machte Kyrgios seine Ankündigung war und gab auf. Für den an Nummer 16 gesetzten Kanadier geht es nun am Montag gegen Alexander Zverev.

Berrettini macht mit einem Ass das Achtelfinale perfekt

Auch der an Nummer sieben gesetzte Italiener Matteo Berrettini wird am Montag wieder in Wimbledon aufschlagen. Der 25-Jährige feierte in der dritten Runde einen Drei-Satz-Sieg gegen den Slowenen Aljaz Bedene und steht damit zum zweiten Mal in Folge beim Rasen-Klassiker im Achtelfinale.

Nach 1:42 Stunden reine Spielzeit, die Partie wurde zwischenzeitlich durch die lange Regenpause am frühen Nachmittag unterbrochen, verwandelte er mit einem Ass seinen ersten Matchball.

In der nächsten Runde bekommt es der Weltranglistenneunte mit dem ungesetzten Ilya Ivashka aus Belarus zu tun. Der 27-Jährige bezwang Jordan Thompson ebenfalls 6:4, 6:4, 6:4.

Sonego trifft im Achtelfinale auf Federer

Neben Berrettini ist mit Lorenzo Sonego ein zweiter Italiener ins Achtelfinale eingezogen. Der 26-Jährige besiegte den drei Jahre älteren James Duckworth (Australien) glatt in drei Sätzen 6:3, 6:4, 6:4.

