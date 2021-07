Durch diesen Triumph zog die Nummer eins der Welt aus Serbien bei der Anzahl der Grand-Slam-Titel mit seinen großen Rivalen und den bisherigen Rekordhaltern Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) gleich.

Für Djokovic war es der sechste Grand-Slam-Erfolg in Wimbledon und der dritte in Folge an der Londoner Church Road. Zudem ist er nach seinen Triumphen in Melbourne, Paris und der britischen Hauptstadt auf dem Weg zum "Golden Slam". Dazu fehlen noch der Olympia-Sieg sowie der Gewinn der US Open.

In der deutschen und internationalen Presse wurde Djokovic nach seinem Erfolg gefeiert. Die Pressestimmen:

Deutschland

Sport Bild: "Tennis-Gigant holt 20. Grand-Slam-Titel: Djokovic wieder König von Wimbledon. Jetzt ist er endgültig Teil der Größten 3."

Kicker: "Bärenstarker Berrettini unterliegt im Finale: Djokovic erfüllt sich in Wimbledon seinen großen Traum."

Sport1: "Novak Djokovic schreibt Tennis-Geschichte. Der Serbe schlägt im Wimbledon-Finale den Italiener Matteo Berrettini und feiert seinen 20. Grand-Slam-Titel. Anschließend würdigt er seine großen Rivalen Federer und Nadal."

Spox: "Die Reise hört nicht auf. Djokovic gewinnt 20. Slam."

Novak Djokovic triumphierte bei den All England Championships Fotocredit: Getty Images

Die Welt: "Der große Favorit wird seiner Rolle auf dem Heiligen Rasen von Wimbledon mehr als gerecht. Nur zu Beginn gerät Novak Djokovic ein wenig ins Wanken. Nun fehlt nur noch ein Triumph, um große Tennis-Geschichte zu schreiben."

FAZ: "Der serbische Tennisprofi ist nicht zu stoppen: Mit dem Sieg über Matteo Berrettini gewinnt Novak Djokovic den sechsten Titel in Wimbledon – und schreibt Geschichte."

SZ: "The Big One, eine Ein-Mann-Ära: Novak Djokovic gewinnt in unnachahmlicher Manier auch in Wimbledon und hofft nun auf den letzten Coup. Bei den US Open könnte der Serbe tatsächlich den Saison-Grand-Slam schaffen."

Die Zeit: "Der Serbe Djokovic hat den Italiener Matteo Berrettini im Wimbledon-Finale geschlagen. Durch seinen 20. Grand-Slam-Titel zieht er mit Nadal und Federer gleich."

Der Spiegel: "Im Finale von Wimbledon gab Novak Djokovic den ersten Satz gegen Matteo Berrettini leichtfertig aus der Hand, bewies dann aber Nervenstärke."

Großbritannien

The Sun: "NO WAY VAK - Novak Djokovic gewinnt das Wimbledon-Finale 2021 und zieht mit dem 20. Grand-Slam-Sieg mit den Rekordhaltern Roger Federer und Rafa Nadal gleich."

The Daily Mail: "Die gemeinsame 20:20-Vision von Roger Federer und Rafael Nadal ist vorbei, an der Spitze des Herren-Tennis gibt es nun drei. Novak Djokovic gesellte sich zu den beiden anderen Legenden, nachdem er mit einem hart erkämpften Sieg über Matteo Berrettini seinen sechsten Wimbledon-Titel holte."

The Daily Mirror: "Novak Djokovic schreibt Geschichte, indem er auf dem heiligen Rasen von Wimbledon gegen den Italiener Matteo Berrettini sein 20. Grand-Slam-Turnier gewinnt und damit mit Roger Federer und Rafael Nadal gleichzieht."

The Telegraph: "Die Trophäen häufen sich für Novak Djokovic, der mit jeweils 20 Grand-Slam-Titeln mit Roger Federer und Rafael Nadal gleichgezogen hat und nun nur noch einen weiteren Titel in New York braucht, um seinen Status als größter Spieler in der Geschichte des Sports zu bestätigen."

Novak Djokovic im Wimbledon-Finale 2021 Fotocredit: Getty Images

Weitere internationale Pressestimmen

Sata24 (Serbien): "Spektakel im Finale: Für den besten Spieler der Welt war es der sechste Titel in Wimbledon. Er zog bei der Anzahl der Grand-Slam-Titel mit Roger Federer und Rafael Nadal gleich."

L'Equipe (Frankreich): "Novak Djokovic besiegt Matteo Berrettini und gewinnt seinen 20. Grand-Slam-Titel in Wimbledon."

Marca (Spanien): "Der Serbe gewinnt mit 34 Jahren und 50 Tagen den 20. Grand-Slam-Titel und knackt die Rekordmarke. Novak Djokovic ist der Beste. Es ist nicht nötig, Umfragen durchzuführen oder Vergleiche mit früheren Generationen anzustellen."

La Gazetta dello Sport (Italien): "Es ist okay Matteo, du hast uns an einem besonderen Sonntagnachmittag aufgeregt, hoffnungsvoll, schwörend und lebendig fühlen lassen. Berrettini, die italienische Nummer eins, schaffte es aber nicht, Novak Djokovic zu bezwingen."

