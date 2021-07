Djokovic hatte auf dem Weg zu seinem 20. Grand-Slam-Titel gegen den Chilenen Cristian Garin wenig Mühe. Der Serbe siegte klar in drei Sätzen.

Alexander Zverev scheiterte im Achtelfinale an Félix Auger-Aliassime. Der Kanadier setzte sich im Fünfsatzkrimi durch.

Eine die weiß, wie man bei dem Turnier triumphiert, ist Angelique Kerber. Die 33-jährige Siegerin von 2018 hatte auch im Generationenduell gegen Coco Gauff aus den USA das bessere Ende für sich.

Hier gibt es das Geschehen am Montag an der Church Road zum Nachlesen.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

21:15 Uhr - Auf Wiedersehen

Ich verabschiede mich damit für heute. Morgen stehen die Viertelfinalspiele der Damen mit Anhgelique Kerber auf dem Programm. Zudem wird das Achtelfinalmatch zwischen Daniil Medvedev und Hubert Hurkacz fortgesetzt. Bei Eurosport.de seid Ihr im Liveticker wieder mit von der Partie.

21:13 Uhr - Federer - Sonego - 7:5, 6:4, 6:2

Matchball für Federer, nachdem der Longline Sonegos im Seitenaus gelandet ist. Und dann macht der Italiener den Fehler beim Return. In drei Sätzen zieht der Schweizer ins Viertelfinale an der Church Road ein.

21:05 Uhr - Federer - Sonego - 7:5, 6:4, 5:1

Mit einem Ass verwandelt Federer den Spielball zum 5:1. Der Eidgenosse steht kurz vor seinem Einzug in die Runde der besten Acht.

20:56 Uhr - Federer - Sonego - 7:5, 6:4, 3:0

Das könnte die Vorentscheidung gewesen sein. Erneut kann Sonego sein Service nicht halten. 3:0 für Federer im dritten Satz. Es gab hier schon ganz andere Aufholjagden, aber beim aktuellen Spielverlauf ist es schwer vorstellbar, dass der Schweizer das aus der Hand gibt.

20:48 Uhr - Federer - Sonego - 7:5, 6:4, 1:0

Der Maestro bleibt auf Kurs. Während Auger-Aliassime das Match gegen Zverev für sich entschieden hatte, holt Federer gegen Sonego nicht nur Satz zwei, sondern auch das Break im dritten Durchgang.

20:46 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 6:4

Es ist ein Match mit zwei Seiten. Auger-Aliassime hat gut gespielt und im fünften Satz über weite Strecken glänzend. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Zverev in den ersten beiden Sätzen jeweils ein Break vorne lag, und es nicht nutzen konnte. In den Ballwechseln war der Deutsche gut, der Aufschlag aber eine große Schwachstelle heute.

20:44 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 6:4

Mit einem ganz gefühlvollen Stopp holt sich Auger-Aliassime zwei Matchbälle. Den ersten vergibt er mit einem Vorhandfehler am Netz. Aber beim zweiten verwandelt er den Smash zum Einzug ins Viertelfinale. Knapp aber verdient zieht der Kanadier ins Viertelfinale ein.

20:38 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 5:4

Zverev schlägt gegen den Matchverlust auf. Das macht er ganz souverän mit schnellen Punkten über den Aufschlag und einem Longline-Winner beim Spielstand. Aber gleich hat Auger-Aliassime den Einzug ins Viertelfinale aus dem eigenen Schläger.

20:31 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 4:3

Das muss so gesagt werden: Wenn Zverev heute verliert, liegt es am Aufschlag. Nach einem weiteren Doppelfehler und einem ganz vorsichtigen zweiten Aufschlag hat er zwei Breakbälle gegen sich. Und dann landet der Volley es Deutschen im Netz. 4:3 für Auger-Aliassime.

20:27 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 3:3

Auger-Aliassime muss nach einem Doppelfehler über Einstand gehen, punktet dann aber mit einem exzellent platzierten zweiten Aufschlag. Und mit einem Vorhandwinner verwandelt er den Spielball zum 3:3. Alles ausgeglichen auf Court eins. Wir nähern uns einer Spielzeit von vier Stunden.

20:24 Uhr - Federer - Sonego - 7:5, 3:2

Am Ende des bisher längsten Ballwechsel des Spiels holt sich Federer mit einer krachenden Vorhand die Breakchance, vergibt die aber durch einen Returnfehler. Dann patzt Sonego am Netz, und sein Gegner hat die nächste Chance. Und mit dem Passierball verwandelt Federer zum 3:2.

20:16 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 2:2

Zverev hat sich den Aufschlaggewinn erkämpft. Und kurz darauf hat er nach einem Vorhandfehler seines Gegners selbst drei Breakchancen. Und bei der ersten bleibt der Slice von Auger-Aliassime an der Netzkante hängen. Alles wieder offen in Satz fünf.

20:11 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 2:0

Nach einem Rückhandfehler hat Zverev erneut Breakball gegen sich. Aber den kann der Deutsche am Netz abwehren. Es geht mehrmals über Einstand, und Auger-Aliassime glänzt aktuell mit Weltklassetennis. Mit tollem Return holt er sich wieder eine Breakchance, aber die Vorhand des Kanadiers landet im Aus. Dann aber macht Zverev den Fehler beim Slice, und es heißt Breakball Nummer drei. Es folgt der Aufschlag-Winner des Deutschen.

20:01 Uhr - Federer - Sonego - 7:5

Zum zweiten Mal schlägt Federer zum Satzgewinn auf, und zum zweiten Mal wird es daraufhin eng bei seinem Service. nach einem Vorhandfehler hat er zwei Breakbälle gegen sich, kann aber beide abwehren. Mit dem Volley erspielt sich der Eidgenosse schließlich den ersten Satzball. Und den verwandelt er mit einer starken Vorhand aus dem Halbfeld.

19:56 Uhr - Federer - Sonego - 6:5

Das Match auf dem Centre Court wird fortgesetzt und zwar bei Breakball Federer. Und dann folgt der Doppelfehler von Sonego. Das war natürlich ein denkbar ungünstiger Neustart für den Italiener aber auch in einer extrem kniffligen Situation.

19:35 Uhr - Regen

Es beginnt zu regnen. Die Dächer über den beiden großen Plätzen werden geschlossen. Auch die Partie zwischen Hurkacz und Medvedev ist unterbrochen. Dort gibt es kein Dach, die Pause ist also auf unbestimmte Zeit.

19:30 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 1:0

Nachdem er in Satz drei und vier kaum noch Doppelfehler geschlagen hat, beginnt Zverev Durchgang fünf mit Nummer 16 und 17. Folgerichtig hat Auger-Aliassime kurz darauf zwei Breakchancen. Und beim zweiten folgt Doppelfehler Nummer 18. Völliger Fehlstarts Zverevs in den fünften Durchgang!

19:25 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6, 3:6

Nach einem Doppelfehler von Auger-Aliassime hat Zverev zwei Satzbälle. Und dann verschlägt der Kanadier die Vorhand. 6:3 für Zverev im vierten Satz. Alles wieder offen auf Platz eins.

19:19 Uhr - Federer - Sonego - 5:5

Federer schlägt zum Satzgewinn auf. Doch nach einem Fehler des Schweizers beim Stopp hat Sonego drei Breakchancen. Und Federer patzt beim Volley, und es ist alles wieder offen in Satz eins.

19:16 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6, 3:4

Das ist inzwischen wieder eine sehr solide Vorstellung von Zverev, der das Break Vorsprung sicher hält. Aber Auger-Aliassime bleibt in Reichweite, um zuzuschlagen, wenn der Gegner ihm die Gelegenheit ermöglicht.

19:09 Uhr - Federer - Sonego - 4:3

Vorhandfehler von Sonego. Und das ist gleichbedeutend mit drei Breakbällen für Federer. Den ersten kontert der Italiener mit einem sehr schönen Stopp. Aber beim zweiten verschlägt er die Vorhand von der T-Linie. 4:3 für den Schweizer.

19:06 Uhr - Federer - Sonego - 3:3

Das Match zwischen Federer und Sonego befindet sich Mitte des ersten Satzes. Der Schweizer hatte vorhin eine Breakchance beim Aufschlagspiel seines Gegners, konnte diese aber nicht verwandeln. Zu null gewinnt er sein eigenes Service zum 3:3.

19:03 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6, 0:2

Auger-Aliassime musste sein erstes Aufschlagspiel im vierten Satz abgeben. Zverev führt mit 2:0.

18:59 Uhr - Medvedev - Hurkasz - 6:2, 6:7, 6:3

Nach einem Rückhandfehler von Hurkacz hat Medvedev Satzball. Und dann ist der Pole eigentlich am Drücker, aber der Russe hält sich mit starker Defensivarbeit im Ballwechsel und verwandelt mit einem tollen Passierschlag. 6:3 für Medvedev in Satz drei.

18:53 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 3:6

Zverev serviert zum Satzgewinn. Mit einem Ass holt er sich die ersten Drei Satzbälle. Und dann vershclägt Auger-Aliassime den Crossball aus dem Halbfeld. 6:3 für Zverev, der auf 1:2 nach Durchgängen verkürzt.

18:46 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 2:4

Der Stopp von Auger-Aliassime landet im Netz. Zwei Breakbälle für Zverev. Beim ersten fliegt der Return des Deutschen ins Aus. Aber beim zweiten folgt der Vorhandfehler des Kanadiers. Break-Vorsprung für Zverev, wie schon in den ersten beiden Durchgängen. Eine mögliche Verletzung ist ihm übrigens nicht anzumerken. Es scheint gutgegangen zu sein.

18:39 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6, 2:3

Schreckmoment auf Platz eins. Zverev rutscht weg und überstreckt das Beim. Er bleibt liegen und hält sich das Knie. Kurz darauf setzt er das Match aber fort. Bei eigenem Aufschlag merkt man kein Handicap. Mal abwarten, wie es bei Aufschlag Auger-Aliassime ist. Zverev humpelt leicht.

18:33 Uhr - Federer - Sonego

Auf dem Centre Court beginnt in diesen Minuten das Achtelfinalmatch zwischen Roger Federer und Lorenzo Sonego.

18:26 Uhr - Medvedev - Hurkasz - 6:2, 6:7

Und auch das Match zwischen Daniil Medvedev und Hubert Hurkacz befindet sich in Durchgang zwei im Tiebreak. Am Netz holt sich der Pole vier Satzbälle. Und dann lässt er den Aufschlagwinner zum 7:2 im Tiebreak kommen. Hurkacz holt sich den Satzausgleich.

18:21 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 7:6

Satzball für Auger-Aliassime. Und dann macht der Kanadier Druck über die Vorhand, und Zverev verschlägt die Rückhand. 9:7 im Tiebreak für den Youngster. Das wird ein ganz steiniger Weg für Zverev ins Viertelfinale.

18:19 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 6:6

Zverev hat sich das Minibreak zurückgeholt und erspielt sich mit dme Volley den ersten Satzball. Den wehrt Auger-Aliassime aber mit viel Übersicht und trotz eines Netzrollers für Zverev am Netz ab. 6:6.

18:14 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 6:6

Auger-Aliassime und Zverev befinden sich im Tiebreak. Nach einem Rückhandfehler des Deutschen aus dem Halbfeld geht das erste Minibreak an den Kanadier. Mit einem Service-Winner verkürzt Zverev auf 2:4 beim Seitenwechsel.

18:10 Uhr - Gauff - Kerber - 4:6, 4:6

Gauff verzieht den Crossball. Drei Matchbälle für Kerber. Und mit einem Ass macht sie den Sack zu. Nach 1.16 Stunden zieht die Siegerin von 2018 zum fünften Mal ins Viertelfinale an der Church Road ein!

18:04 Uhr - Gauff - Kerber - 4:6, 3:5

Gauff hat soeben zwei Breakchancen nicht verwandeln können, und es geht bei Aufschlag Kerber über Einstand. Es folgt ein Vorhandfehler der US-Amerikanerin zum Spielball für die Deutsche. Und den verwandelt sie! Noch ein Schritt fehlt Kerber zum Einzug ins Viertelfinale.

17:56 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 4:4

Break für Auger-Aliassime zum 4:4. Und wieder ist ein Doppelfehler, der Zverev den Spielverlust beschert. Das ist in dieser Hinsicht ein Rückfall des Deutschen in schwärzeste Zeiten.

17:54 Uhr - Golubic - Keys - 7:6, 6:3

Noch bevor Roger Federer heute den Centre Court betreten hat, gibt es eine gute Nachricht für alle Schweizer. Viktorija Golubic wirft mit 7:6 und 6:3 Madison Keys aus dem Turnier. Das Match endet mit einem Returnfehler der US-Amerikanerin.

17:51 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 3:4

Das Positive an Zverevs Spiel heute ist, dass er sich in den Ballwechseln wirklich gut hält. Er kann dadurch Auger-Aliassime an der grundlinie halten und zwingt ihm sein Spiel. Das gleicht die imme rnoch vorhandene Aufschlagschwäche zumindest insofern aus, dass er im zweiten Satz noch mit einem Break führt. Aber diesen Spielstand hatten wir ja auch schon in Durchgang eins.

17:43 Uhr - Gauff - Kerber - 4:6, 1:2

Kerber hat auch in Durchgang zwei ihrer Gegnerin den Aufschlag abgenommen. Aber der erste Satz hat uns gelehrt, dass gerade bei den tückischen Winden ein Break hier noch weniger bedeuten muss, als ohnehin schon oft.

17:38 Uhr - Medvedev - Hurkasz - 6:2

Auf Platz zwei ist soeben der erste Durchgang zwischen Daniil Medvedev und Hubert Hurkacz zu Ende gegangen. Und der geht mit 6:2 deutlich an den Russen. Mit einem Service-Winner verwandelt die Nummer zwei der Welt den ersten Satzball zum 6:2.

17:34 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4, 1:2

Zverev hat dem Kanadier dessen erstes Aufschlagspiel im zweiten Satz abgenommen. Der Weltranglisten-Sechste führt mit 2:1.

17:26 Uhr - Gauff - Kerber - 4:6

Kerber schlägt zum Satzgewinn auf. Nach einem Rückhandfehler ihrer Gegnerin hat die Deutsche zwei Satzbälle. Den ersten wehrt Gauff mit einem starken Winner von der Grundlinie ab. Aber den zweiten verwandelt Kerber mit einer starken Vorhand gegen die Laufrichtung der US-Amerikanerin. 6:4 für Kerber!

17:19 - Auger-Aliassime - Zverev - 6:4

Zverev setzt den Slice ins Netz. 40:40. Und dann folgt der nächste Doppelfehler zum Satzball für Auger-Aliassime. Mit 4:6 und acht Doppelfehlern verliert Zverev Durchgang Nummer eins. Hier muss eine Leistungssteigerung her, vor allem was das Service betrifft.

17:12 - Auger-Aliassime - Zverev - 5:4

Zverev hat sein Aufschlagspiel abgeben müssen. Der Deutsche hatte Chancen zum 5:2, stattdessen steht es inzwischen 4:4. Auch Auger-Aliasisme hat aber derzeit mit seinem Aufschlag zu kämpfen. Man muss allerdings allen Spielerinnen und Spielern derzeit zugute halten, dass ein heftiger Wind über die Anlage weht, der es gerade beim Service nicht leicht macht. Der Kanadier gewinnt aber sein Spiel zum 5:4.

17:06 Uhr - Gauff - Kerber - 2:2

Zwischen Gauff und Kerber erleben wir zu Beginn des Matches ein kleines Breakfestival. Noch keine der beiden Spielerinnen hat ein Service durchbringen können.

17:02 - Auger-Aliassime - Zverev - 3:4

Zverev ist jetzt richtig gut in den Ballwechseln drin, spielt auch offensiver als zu Beginn des Matches. Was aber noch gar nicht für den Deutschen klappt, ist der zweite Aufschlag. Schon fünf Doppelfehler hat er serviert, Das ist natürlich zuviel. Nach einem weiteren hat er Breakball gegen sich und wehrt diesen nach spektakulärem Ballwechsel mit einem Stopp ab.

16:56 Uhr - Gauff - Kerber - 0:1

Das Match auf dem Centre Court hat begonnen. Kerber ist ein guter Auftakt gelungen. Sie hat Gauff den Aufschlag abnehmen können und führt mit 1:0.

16:54 - Auger-Aliassime - Zverev - 3:4

Das Aufschlagspiel Auger-Aliassimes ging einige Male über Einstand. Mit einem schönen Vorhand-Winner holt sich Zverev wieder einen Breakball, den sein Gegner aber mit einem starken Aufschlag abwehrt. Mit zwei Assen zum Abschluss kommt der Kanadier doch noch auf 3:4 heran und hält sich im Satz.

16:50 Uhr - Fucsovics - Rublev - 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3

Fucsovics schlägt zum Matchgewinn auf. Es geht über Einstand, nachdem der Ungar einen Breakball abgewehrt hatte. Und dann macht Rublev den Vorhandfehler, und sein Gegner hat den ersten Matchball. Und dann folgt der Aufschlagwinner hinter. Marton Fucsovics schmeißt den Weltranglisten-Siebten aus dem Turnier.

16:40 Uhr - Fucsovics - Rublev - 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 5:2

Es wird ganz eng für Rublev. Fucsovics führt mit 5:2 im fünften und entscheidenden Satz. Es ist allerdings nur ein Break Unterschied. Noch ist für den Russen hier also trotz allem nichts verloren.

16:35 - Auger-Aliassime - Zverev - 2:3

Zverev wird jetzt offensiver, erspielt sich über eine starke Vorhand die Oberhand im Ballwechsel und verwandelt mit dem Volley. Zwei Breakchancen für den Deutschen. Bei der ersten fliegt sein Passierschlag ins Aus. Aber die zweite schließt er nach sehr gutem Return am Netz ab. 3:2 für Zverev.

16:30 - Auger-Aliassime - Zverev - 2:2

Es läuft noch nicht ganz rund bei Zverev in der Anfangsphase. Dem Deutschen fehlt die letzte Konsequenz in den Angriffsschlägen, auch der Aufschlag kommt noch zu wackelig. Folgerichtig holt sich AUger-Aliassime den ersten Breakball, den Zverev dann aber mit einem sehr guten Passierball abwehrt. Er holt sich sein Spiel zum 2:2.

16:26 Uhr - Djokovic - Garin - 6:2, 6:4, 6:2

Djokovic serviert zum Einzug ins Viertelfinale. Nach einem Rückhandwinner des Serben aus dem Halbfeld steht es 30:15. Und dann holt er sich mit dem Ass die ersten beiden Matchbälle. Es folgt der nächste freie Punkt durch den Aufschlag hinterher, und der Topfavorit hat ohne Mühe die nächste Hürde genommen. 6:2, 6:4 und 6:2 für Djokovic!

16:18 Uhr - Shapovalov - Bautista Agut - 6:1, 6:3, 7:5

Spiel, Satz und Sieg Denis Shapovalov. Der Kanadier serviert zum matchgewinn und packt beim Stand von 30:30 zwei Aufschlag-Winner in Serie auf. Überraschend deutlich mit 6:1, 6:3 und 7:5 ringt er Roberto Bautista Augu nieder.

16:15 Uhr - Fucsovics - Rublev - 6:3, 4:6, 4:6, 6:0

Der vierte Satz ging für Rublev völlig daneben. Der Russe kassiert den Bagel. Mit einem schönen Passierball verwandelt Fucsovics seinen ersten Satzball. Es geht in Durchgang Nummer fünf.

16:08 Uhr - Djokovic - Garin - 6:2, 6:4, 2:0

Es läuft jetzt klar in Richtung Djokovic. Auch im dritten Satz hat der Titelverteidiger seinem Gegner bereits das Service abnehmen können.

16:06 - Auger-Aliassime - Zverev

Die beiden Spieler haben den Platz betreten und beginnen mit der Einspielphase. Es ist das vierte Aufeinandertreffen. Die ersten drei gingen alle an Zverev, allerdings haben sie sich noch nicht auf Rasen getroffen, der dem Spielstil Auger-Aliassimes durchaus entgegenkommt.

16:02 Uhr - Khachanov - Korda - 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8

Auf Satz fünf ist ein echter Krimi zu Ende gegangen. Nach 3:49 Stunden löst Karen Khachanov mit 10:8 im fünften Satz sein Viertelfinalticket.

15:58 Uhr - Djokovic - Garin - 6:2, 6:4

Djokovic hat sich zwei Satzbälle erspielt. Beim ersten schlägt der Serbe den Slice ins Match. Abe rbeim zweiten fliegt die Vorhand von Garin ins Aus. Letztlich standesgemäß holt sich der Favorit Durchgang zwei mit 6:4.

15:55 Uhr - Djokovic - Garin - 6:2, 5:4

Zwei Breakbälle für Djokovic. Und dann zwingt der Serbe seinen Gegner mit einem clever gesetzten Stopp zum Fehler. 5:4 für Djokovic, der damit gleich zum Gewinn des zweiten Durchgangs aufschlägt.

15:52 Uhr - Fucsovics - Rublev - 6:3, 4:6, 4:6

Rublev ist im Match gegen Fucsovics inzwischen auf Kurs. Auch der dritte Satz ging mit 6:4 an den Weltranglisten-Siebten.

15:43 Uhr - Barty - Krejcikova - 7:5, 6:3

Der Return von Krejcikova segelt ins Aus. Matchball für Barty. Und mit einem Ass macht die Australierin alles klar. Die Weltranglisten-Erste steht im Viertelfinale. 7:5 und 6:3.

15:40 Uhr - Djokovic - Garin - 6:2, 3:3

Es läuft bei weitem nicht mehr so glatt wie im ersten Durchgang aus Sicht von Djokovic. Und das liegt nicht nur daran, dass sein Gegner jetzt besser im Spiel ist. Der Serbe macht einige schnelle Fehler, die Winner kommen nicht mehr ganz so selbstverständlich. Dennoch muss Garin jetzt über Einstand gehen.

15:31 Uhr - Djokovic - Garin - 6:2, 2:3

Breakball für Djokovic, den er aber mit einem Fehler beim Vorhand-Longline vergibt. Kurz darauf holt sich Garin mit einem Aufschlagwinner beim Spielball doch noch den Spielgewinn zum 3:2. Der Chilene ist jetzt besser im Match als im ersten Durchgang.

15:25 Uhr - Shapovalov - Bautista Agut - 6:1, 6:3

Es sieht gut auf für Denis Shapovalov. Der an Nummer zehn gesetzte Kanadier hat bereits die ersten beiden Sätze gegen Roberto bautista Agut für sich entschieden.

15:16 Uhr - Fucsovics - Rublev - 6:3, 4:6

Rublev ist der Satzausgleich gelungen. Der Russe entscheidet Durchgang zwei mit 6:4 für sich.

15:11 Uhr - Djokovic - Garin - 6:2, 0:1

Djokovic hat aktuell ein paar Probleme mit dem ersten Aufschlag. Der Ball landet zu Beginn des zweiten Satzes nach dem Service zu selten in der Hälfte Garins. Und nach gutem Longline hat der Chilene Breakball, den Djokovic aber mit einem Aufschlag-Winner abwehrt.

15:02 Uhr - Djokovic - Garin - 6:2

Das war ein Satz im Schnelldurchgang. Nach gerade einmal 24 Minuten hat Djokovic schon drei Satzbälle. Den ersten verwandelt der Serbe mit einem Aufschlagwinner. 6:2 für die Nummer eins der Welt.

14:55 Uhr - Barty - Krejcikova - 7:5

Nach einem Rahmentreffer von Krejcikova fliegt der Ball weit ins Aus. Und damit hat Barty drei Satzbälle. Gleich beim ersten überzeugt sie mit einem guten Passierball, den ihre Gegnerin nur noch unsauber trifft. Erneut segelt der Ball ins Aus, und Barty gewinnt Satz eins mit 7:5.

14:49 Uhr - Barty - Krejcikova - 5:5

Krejcikova hatte bereits Break Vorsprung und die Chance auf ein Doppelbreak, aber nun hat Barty ihren ersten Satzball. Den vergibt die Australierin aber mit einem Vorhandfehler. Mit einem Service-Winner holt sich Krejcikova schließlich doch noch das Spiel zum 5:5.

14:42 Uhr - Djokovic - Garin - 1:0

Das war ein Start nach Maß für Djokovic. Der Weltranglisten-Erste konnte seinem Gegner gleich dessen Aufschlagspiel abnehmen und führt mit 1:0 im ersten Satz.

14:37 Uhr - Fucsovics - Rublev - 6:3

Kleine Überraschung auf Platz Nummer zwei. Der Ungar Marton Fucsovics, der zuletzt fünf Matches in Serie gegen Andrey Rublev verloren hat, entscheidet den ersten Durchgang mit 6:3 für sich.

INFO - Djokovic - Garin

Auf dem Centre Court schlägt sich der Titelverteidiger ein. Novak Djokovic bekommt es in seinem Achtelfinalmatch mit Cristian Garin zu tun. Das Match beginnt in wenigen Minuten.

INFO - Jabeur besiegt Swiatek

Die Erfolgsstory von Ons Jabeur geht weiter. Die Tunesierin besiegt im Achtelfinale Iga Swiatek in drei Sätzen. Auch Aryna Sabalenka und Matteo Berrettini haben bereits das Ticket für das Viertelfinale gelöst.

INFO - Alles Stars im Einsatz

Es ist der "Manic Monday" in Wimbledon, den wir in dieser Form wohl zum letzten Mal erleben, denn ab 2022 fällt der spielfreie Sonntag weg. Heute werden alle Achtelfinalspiele absolviert. Unter anderem schlagen noch Novak Djokovic, Angelique Kerber, Alexander Zverev und Roger Federer auf.

INFO - HERZLICH WILLKOMMEN

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum heutigen Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab 14:30 Uhr im Liveticker.

