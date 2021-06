Tennis

Roger Federer vor Wimbledon: "Dann werde ich mit jedem Spiel stärker"

Roger Federer will sich nach seinem frühen Aus in Halle beim Klassiker in Wimbledon wieder von seiner besten Seite zeigen. Der 20-fache Major-Sieger erklärt, dass er sich mental stark fühle.

00:00:26, vor 33 Minuten