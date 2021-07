Bereits zweimal stand Kerber im Endspiel von Wimbledon. 2016 unterlag sie Serena Williams, zwei Jahre später triumphierte sie im Finale gegen Williams.

Mit Ashleigh Barty aus Australien und der Belarussin Aryna Sabalenka können sich auch noch die beiden topgesetzten Spielerinnen Chancen auf den Titel ausrechnen. Sabalenka steht im Halbfinale, Barty kann nachziehen.

Für Daniil Medvedev ist das Turnier beendet. Bei der Wiederaufnahme des Achtelfinals musste er sich in fünf Sätzen Hubert Hurkacz aus Polen geschlagen geben.

Hier könnt Ihr im Liveticker alle Matches am Dienstag mitverfolgen.

Die Spiele des Tages:

Ka. Pliskova (CZE/8) - V. Golubic (SUI) - 6:2, 6:2

Zum Spielbericht H. Hurkacz (POL/14) - D. Medvedev (RUS/2) - 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3

Zum Spielbericht A. Sabalenka (BLR/2) - O. Jabeur (TUN) - 6:4, 6:3

A. Kerber (GER/25) - K. Muchova (CZE/19) - 6:2, 6:3

17:22 Uhr - Auf Wiedersehen

Für heute verabschiede ich mich damit von Euch. Morgen stehen die Viertelfinals der Herren auf dem Programm. Dann schlagen unter anderem Novak Djokovic und Roger Federer auf. Bei Eurosport.de gibt es die Matches wie gewohnt im Liveticker.

17:15 Uhr - Muchova - Kerber - 2:6, 3:6

Im Halbfinale wartet auf jeden Fall eine Australierin auf Kerber. Ihre Gegnerin wird im Match zwischen Ashleigh Barty und Ajla Tomljanovic ermittelt. Bei Eurosport.de halten wir Euch natürlich über den Ausgang der Partie auf dem Laufenden.

17:12 Uhr - Muchova - Kerber - 2:6, 3:6

Kerber wehrt eine Breakchance mit einem starken Angriffsball über die Rückhand ab. Dann patzt Muchova beim Return, und es gibt den zweiten Matchball. Und dann verzieht die Tschechin die Vorhand aus dem Halbfeld. Angelique Kerber steht im Halbfinale!

17:08 Uhr - Muchova - Kerber - 2:6, 3:5

Kerber schlägt den Slice ins Netz. 30:30. Aber dann folgt der Vorhandfehler Muchovas. Matchball für die Deutsche. Doch den vergibt sie nach etwas zu passivem Spiel ihrerseits mit dem Vorhandfehler.

17:05 Uhr - Muchova - Kerber - 2:6, 3:5

Muchova erfüllt ihre Pflichtaufgabe und gewinnt ohne große Mühe ihr Aufschlagspiel zum 3:5. Den Spielball verwandelt sie ganz stark mit einem schwierig zu spielenden Volley. Aber jetzt hat Kerber die Chance, bei eigenem Aufschlag die Halbfinalteilnahme perfekt zu machen.

17:01 Uhr - Muchova - Kerber - 2:6, 2:5

Jubel bei Angelique Kerber. Die Kielerin hat ihrer Gegnerin nicht nur erneut das Service abgenommen, sondern anschließend auch ihren eigenen Aufschlag durchgebracht. Nach hart umkämpftem Ballwechsel behält sie am Netz die Übersicht und verwandelt mit demVolley. 5:2 für Kerber im zweiten Satz. Aber so deutlich es klingt, es ist nur ein Break Unterschied.

16:56 Uhr - Jabeur - Sabalenka - 4:6, 3:6

Jabeur rutscht beim Return weg. Es ist zwar nichts passiert, aber es ist gleichbedeutend mit Matchball für Sabalenka. Und den verwandelt die Belarussin mit dem Rückhandwinner aus dem Halbfeld. Mit 6:4 und 6:3 löst Sabalenka das Ticket für das Halbfinale.

16:53 Uhr - Jabeur - Sabalenka - 4:6, 3:5

Mit einem Rückhand-Winner am Netz verwandelt Sabalenka den Breakball zum 5:3 im zweiten Satz. Die Nummer zwei der Setzliste schlägt nun zum Halbfinaleinzug auf.

16:50 Uhr - Muchova - Kerber - 2:6, 2:2

Nach einem Vorhandfehler ihrer Gegnerin hat Kerber die Chance zum Rebreak. Aber Muchova serviert dann ganz stark und hat keine Mühe, mit dem Volley zu verwandeln. Dann aber legt die Tschechin den Longline knapp ins Aus, und die Deutsche hat die nächste Breakchance. Und dann überzieht die Semifinalistin von Melbourne ihre Vorhand. 2:2.

16:42 Uhr - Muchova - Kerber - 2:6, 2:1

Kerber hat im zweiten Satz ihr Service abgeben müssen. Muchova führt mit 2:1 bei eigenem Aufschlag.

16:37 Uhr - Jabeur - Sabalenka - 4:6, 2:2

Sabalenka hat gleich zu Beginn des zweiten Satzes Jabeur den Aufschlag abnehmen können. Aber die Tunesierin hat zurückgeschlagen und sich das Rebreak gesichert. Es steht 2:2.

16:30 Uhr - Muchova - Kerber - 2:6

Muchova serviert gegen den Satzverlust. Aber die Tschechin streut jetzt viele schnelle Fehler ein. Kerber muss fast nichts machen. Und nach einem Doppelfehler ihrer Gegnerin hat die Siegerin von 2018 drei Satzbälle. Und dann verschlägt Muchova den Crossball zum 6:2 für Kerber.

16:25 Uhr - Muchova - Kerber - 2:5

Kerber schüttelt sich ihr Handgelenk aus, was etwas besorgniserregend ist, denn dort hatte sie an den vergangenen Tagen schon Probleme. Nach einem Fehler der Deutschen mit dem Crossball hat ihre Gegnerin Breakball. Den kann Kerber zwar mit starken Longline abwehren, erwischt dann aber den Lob der Tschechin nicht mehr und hat wieder Breakball gegen sich. Doch sie bleibt konzentriert und verwandelt mit einem cleveren Stoppball schließlich zum 5:2.

16:19 Uhr - Jabeur - Sabalenka - 4:6

Der fünfte Satzball bringt die Entscheidung im ersten Durchgang. Sabalenka drängt Jabeur in die Defensive und zwingt mit gut platzierter Vorhand ihre Gegnerin zum Fehler. 6:4 für die Nummer zwei der Setzliste.

16:18 Uhr - Muchova - Kerber - 1:4

Kerber führt inzwischen mit 4:1 gegen Muchova. Das sieht gut aus, aus Sicht der Deutschen. Aber es ist ein knappes Match. In zwei ihrer drei Aufschlagspielen musste die Siegerin von 2018 über Einstand gehen.

16:13 Uhr - Jabeur - Sabalenka - 4:5

Sabalenka packt den Winner mit dem Return aus und ist nur noch zwei Punkte vom Satzgewinn entfernt. Und dann patzt die Tunesierin, und die Belarussin hat ihren ersten Satzball. Den wehrt Jabeur aber mit einem Ass ab. Am Netz holt sich Sabalenka ihre zweite Chance, den Durchgang nach Hause zu bringen, patzt dann aber beim Stoppversuch.

16:09 Uhr - Jabeur - Sabalenka - 4:5

Es ist bislang ein völlig ausgeglichenes Match auf dem Centre Court. Beide servieren stark und lassen ihre Gegnerin nur schwer in die Ballwechsel kommen. Sabalenka führt 5:4 bei Aufschlag Jabeur.

16:05 Uhr - Muchova - Kerber - 0:2

Mit gutem Winkelspiel zwingt Kerber ihre Gegnerin zum Fehler und holt sich zwei Breakchancen. Die erste wehrt Muchova mit einem starken Aufschlag ab. Aber die zweite verwandelt die Deutsche mit dem Smash am Netz zum 2:0.

16:00 Uhr - Muchova - Kerber - 0:1

Los geht es zwischen Kerber und Muchova. Kerber hat Pech durch einen Netzkantenball ihrer Gegnerin und muss über Einstand gehen. Davon abgesehen sucht die Kielerin in dieser Anfangsphase generell noch etwas ihren Rhythmus, macht ein paar unnötige Fehler. Sie holt sich aber den Spielgewinn zum 1:0.

15:49 Uhr - Jabeur - Sabalenka - 1:1

Auf dem Centre Court hat das Match zwischen Ons Jabeur und Aryna Sabalenka begonnen. Beide haben jeweils ihr erstes Spiel gewonnen, und es steht 1:1.

15:40 Uhr - Muchova - Kerber

Das Viertelfinalmatch zwischen Kerber und Muchova steht kurz bevor. Es ist das dritte Aufeinandertreffen. Die ersten beiden hat die Deutsche gewonnen, allerdings war das 2019, und die Tschechin hat seitdem einen großen Schritt nach vorne gemacht. Muchova hat diese Saison bereits das Halbfinale bei den Australian Open in Melbourne erreicht und steht in der Weltrangliste vor Kerber.

15:29 Uhr - Pliskova - Golubic - 6:2, 6:2

Auch Matchball Nummer drei konnte Pliskova nicht verwandeln, holt sich jetzt aber mit einem guten Stopp die vierte Chance. Und die bringt die Entscheidung. Die Tschechin macht Druck über die Vorhand und zwingt die Schweizerin zum Fehler. Die erste Halbfinalistin steht fest, und es ist Karolina Pliskova!

15:25 Uhr - Pliskova - Golubic - 6:2, 5:2

Der Vorhand-Cross von Golubic fliegt ins Aus. Matchball für Pliskova. Aber den wehrt die Schweizerin nach clever geführtem Ballwechsel mit dem Stopp ab. Mit dem Vorhandwinner erspielt sich die Tschechin kurz darauf Chance Nummer zwei. Aber wieder stellt Golubic ihrem Kampfgeist unter Beweis, diesmal mit einem Rückhand-WInner longline.

15:19 Uhr - Pliskova - Golubic - 6:2, 5:2

Das war ganz wichtig für Pliskova. Über zehn Minuten hat ihr Aufschlagspiel gedauert. Aber die Tschechin hat es für sich entschieden und führt inzwischen mit 5:2 im zweiten Satz.

15:16 Uhr - Hurkacz - Medvedev - 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3

Medvedev serviert gegen das Aus im Achtelfinale. Es steht 30:30. Und dann macht Medvedev den Rückhandfehler, und Hurkacz hat den ersten Matchball. Und den verwandelt der Pole mit gutem Vorhand-Angriffsschlag. Sein gegner macht den Fehler beim Volley, und die Überraschung ist perfekt. Der Weltranglisten-Zweite ist ausgeschieden!

15:09 Uhr - Hurkacz - Medvedev - 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 4:3

Nach einem Rückhandfehler muss Medvedev über Einstand gehen. Aber der Russe attackiert und holt sich mit dem Vorhandwinner am Netz schließlich den Spielgewinn. Er bleibt damit an Hurkacz dran, aber zumindest bisher hat der Pole heute glänzend serviert. Und sein Gegner braucht sehr bald ein Break.

15:03 Uhr - Pliskova - Golubic - 6:2, 3:1

Das wird heute ein hartes Stück Arbeit für Golubic. Pliskova hat auch im zweiten Satz inzwischen ein Break Vorsprung.

14:56 Uhr - Hurkacz - Medvedev - 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 2:1

Drei Breakbälle für Hurkacz. Und dann verzieht Medvedev den Slice. Der Ball fliegt ins Aus, und der Weltranglisten-Zweite muss zu null sein Service abgeben. 2:1 für Hurkacz im fünften Satz.

14:47 Uhr - Pliskova - Golubic - 6:2

Parallel mit dem Match am Centre Court ist auch auf Platz eins der erste Satz zu Ende gegangen. Pliskova holt sich den Durchgang mit 6:2. Zumindest was die Einzel der Frauen und Männer angeht, können wir uns übrigens über die Dächer auf den beiden großen Plätzen freuen, denn es regnet in Strömen in London. Die Doppel- und Juniorenkonkurrenzen können noch nicht beginnen.

14:45 Uhr - Hurkacz - Medvedev - 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3

Wir erleben einen fünften Satz. Bei seinem zweiten Satzball serviert Hurkacz ein Ass. Medvedev nimmt zwar noch die Challenge, aber der Ball war eindeutig im Feld. 6:3 damit im vierten Durchgang für den Außenseiter.

14:41 Uhr - Hurkacz - Medvedev - 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 5:3

Gleich bei Wiederaufnahme des Spiels serviert Medvedev einen Doppelfehler. Und das ist gleichbedeutend mit dem Break von Hurkacz zum 5:3 im vierten Satz. Der Pole serviert nun zum Satzgewinn.

14:39 Uhr - Pliskova - Golubic - 4:2

Drei Breakchancen für Pliskova. Und die zweite verwandelt die Tschechin, wenn auch mit viel Glück. Sie muss den Smash eigentlich nur ins Feld der Gegnerin setzen, trifft aber die Netzkante und der Ball rollt von dort förmlich auf Golubic' Seite.

14:32 Uhr - Pliskova - Golubic - 2:2

Für die vier Aufschlagspiele haben die beiden Damen immerhin schon 25 Minuten gebraucht. In der Zeit waren bei anderen Matches auch schon Sätze zu Ende. Das unterstreicht noch einmal, wie hart umkämpft hier Spiele und Ballwechsel sind.

14:25 Uhr - Pliskova - Golubic - 2:1

Auf Platz Nummer eins läuft das Viertelfinale zwischen Karolina Pliskova und Viktorija Golubic. Der Anfang ist sehr ausgeglichen mit starken und hart umkämpften Ballwechseln. Es steht 2:1 für Pliskova.

INFO - Die Viertelfinalspiele der Damen

Heute stehen die Viertelfinals der Damen auf dem Programm. Im Mittelpunkt aus deutscher Sicht steht dabei der Auftritt von Angelique Kerber gegen Karolina Muchova. Aber auch ein Achtelfinale bei den Herren muss noch nachgeholt werden. Daniil Medvedev befindet sich gegen Hubert Hurkacz im vierten Satz.

INFO - HERZLICH WILLKOMMEN

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum heutigen Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab 14:30 Uhr im Liveticker.

