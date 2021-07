Ein Finale der beiden Tennis-Legenden Roger Federer und Novak Djokovic wird es nicht geben.

Djokovic hat im Viertelfinale den Ungarn Marton Fucsovics bezwungen. Federer unterlag allerdings deutlich dem Polen Hubert Hurkacz.

Denis Shapovalov hat Karen Khachanov geschlagen. Matteo Berrettini komplettiert nach einem Sieg gegen Felix Auger-Aliassime das Halbfinale.

Hier könnt Ihr im Liveticker alle Matches der All England Championships am Mittwoch mitverfolgen.

Wimbledon live im Ticker - Die Spiele des Tages:

21:11 Uhr - Auf Wiedersehen

Sebastian Würz verabschiedet sich für heute. Morgen geht es hier ab 14:30 Uhr mit den beiden Halbfinalspielen der Damen weiter. Dann machen Angelique Kerber und Ashleigh Barty ab 14:30 Uhr den Auftakt. Bis dahin!

21:06 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:7, 7:5, 6:3

Berrettini schlägt zum Einzug ins Halbfinale auf. Und mit einem Aufschlag-Winner durch die Mitte des Feldes holt er sich drei Matchbälle. Und dann jubelt er schon, weil er glaubt, er habe ein Ass geschlagen. Aber der Ball hat die Netzkante touchiert. Mit der Vorhand aus dem Halbfeld macht er dann aber den Sack zu. Matteo Berrettini steht im Halbfinale!

20:58 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:7, 7:5, 5:2

0:30 bei Aufschlag Berrettini. Auger-Aliassime hat noch einmal die Chance, in den Satz zurückzukommen. Aber dann serviert Berrettini vier Aufschlag-Winner in Serie. 5:2 für den Italiener.

20:49 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:7, 7:5, 4:1

Das war ein exzellentes Aufschlagspiel von Berrettini. Mit vielen freien Punkten durch das Service erhöht er auf inzwischen 4:1 im vierten Satz. Im Moment spricht sehr viel für den Italiener.

20:38 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:7, 7:5, 2:0

Jetzt wird es richtig schwer für Auger-Aliassime. Erneut kassiert der Kanadier ein Break. Satzübergreifend ist das der vierte Spielgewinn in Folge für Berrettini.

20:27 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:7, 7:5

Ganz starker Vorhand-Passierball von Berrettini. Zwei Satzbälle für den Italiener! Und dann landet der Longline von Auger-ALiassime knapp im Seitenaus. 7:5 für Berrettini. Das ist ganz bitter für Auger-Aliassime, der eigentlich der bessere Spieler im dritten Satz war.

20:22 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:7, 6:5

Auger-Aliassime ist der deutlich stabilere Spieler in Satz fünf. Immer wieder ist es Berrettini, der darum kämpft, sein Service durchzubringen. Aber hauptsächlich dank des Aufschlags rettet er sich, und für Auger-Aliassime wird das langsam zum Satz der vergebenen Chancen.

20:10 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:7, 4:4

Der dritte Satz nähert sich seiner entscheidenden Phase. Mit einem guten Aufschlag verwandelt Berrettini den Spielgewinn zum 4:4.

19:59 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:7, 3:2

Berrettini spielt zur Zeit auch zu wechselhaft. Nach einem Vorhandfehler des Italieners muss er wieder über Einstand gehen. Der Aufschlag bewahrt ihn heute bislang noch vor schlimmerem. 3:2 für Berrettini, der sein Spiel doch noch gewinnt.

19:48 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:7, 2:1

Berrettini wehrt zwei Breakbälle mit tollen Aufschlägen ab. Der Italiener behält am Netz die Übersicht und erspielt sich mit dem Volley den Spielball. Und mit einem Ass verwandelt er zum 2:1 im dritten Durchgang.

19:38 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:7

Ein Ass beschert Auger-Aliassime drei Satzbälle. Und dann lässt er das nächste Ass gleich hinterher folgen. 7:5 für den Kanadier im zweiten Durchgang.

19:32 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:6

Der Vorhand-Longline von Berrettini fliegt ins Aus. Zwei Breakbälle für Auger-Aliassime. Die erste vergibt der Kanadier mit einem überhasteten Return. Bei der zweiten ist gegen das Service des Italieners nichts zu machen. Aber dann patzt Berrettini mit der Vorhand am Netz, und mit dem Slice holt sich Auger-Aliassime das Break.

19:21 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 5:4

Berrettini führt inzwischen mit 5:4 bei Aufschlag Auger-Aliassime. Im letzten Spiel des Kanadiers hatte der Italiener drei Breakchancen, konnte aber keine von ihnen nutzen.

19:13 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 6:7, 0:6

Der Rückhand-Crossball von Federer segelt ins Aus. Drei Matchbälle für Hurkacz. Und mit dem Return macht der Pole alles klar. Mit 6:0 im dritten Satz wird Federer vom Centre Court in Wimbledon geschossen. Der Maestro tritt für dieses Jahr ab. Hurkacz hat sich mit einer großartigen Leistung die Halbfinalteilnahme absolut verdient.

19:08 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 6:7, 0:5

Federer schnuppert noch einmal an einem Break, aber Hurkacz bleibt in dieser Situation ganz cool. Er zieht sein Spiel weiter durch und erhöht auf 5:0 im fünften Satz.

19:04 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 6:7, 0:4

Mit einer tollen Rückhand holt sich Hurkacz die nächsten beiden Breakbälle. Und dann schlägt Federer die nächste Vorhand ins Netz. Das könnte die Vorentscheidung gewesen sein. Federer spielt heute aber auch nicht gut und sehr fehlerhaft.

18:57 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 6:7, 0:2

Das Aus für Roger Federer rückt immer näher. Der Schweizer bäumt sich gegen das nächste Break aber vergebens. Zwei Vorhandfehler besiegeln den Aufschlagverlust. 2:0 für Hurkacz im dritten Satz.

18:53 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime - 6:3, 1:1

Im Match zwischen Matteo Berrettini und Félix Auger-Aliassime ist inzwischen der erste Satz zu Ende gegangen. Der Italiene rhat sich den Durchgang mit 6:3 geholt.

18:45 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 6:7

Krachender Vorhandwinner von Hurkacz aus dem Halbfeld. Der Pole holt sich zwei Satzbälle. Und dann folgt ein ganz starker erster Aufschlag hinterher zum 7:4 im Tiebreak für den Polen. Das wird ein hartes Stück Arbeit für Federer.

18:41 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 6:6

Ganz bitterer Fehler von Federer aus dem Halbfeld. Der Schweizer hat alle Zeit zu verwandeln, schiebt aber die Vorhand ins Netz. Minibreak für Hurkacz. Und dann kommt der nächste dicke Patzer des Schweizers direkt hinterher. Er muss nur den Volley ins Feld setzen, schlägt aber am Ball vorbei!

18:37 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 6:6

Der zweite Satz wird im Tiebreak entschieden. Mit einem Ass verwandelt Hurkacz den Spielball zum 6:6.

18:31 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 5:5

Der Crossball von Hurkacz fliegt ins Aus. 30:30 bei Aufschlag des Polen. Aber der Pole beweist Nervenstärke und antwortet mit einem Aufschlagwinner. Nach einem anschließenden Vorhandfehler Federers steht es 5:5.

18:21 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 4:3

Die Vorhand Federers landet im Netz. 0:40 bei Aufschlag des Schweizers. Den ersten Breakball wehrt der Eidgenosse mit einem gut platzierten Aufschlag ab. Dann aber glänzt Hurkacz beim Return und holt sich das Aufschlagspiel zurück.

18:15 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 4:1

Hurkacz findet weiterhin gut in die Aufschlagspiele seines Gegners hinein. Aber trotz allem kann Federer erneut sein Break Vorsprung halten. Aus dem Halbfeld verwandelt er mit der Vorhand zum 4:1.

18:07 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 3:0

Federer hat mächtig zu kämpfen, muss bei eigenem Aufschlag mehrmals über Einstand gehen. Gleich mehrere Breakbälle wehrt der Schweizer am Netz ab. Mit einem Aufschlag-Winner sichert er sich doch noch den Spielgewinn zum 3:0 und hält das Break.

18:00 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6, 2:0

Die Rückhand von Hurkacz fliegt weit ins Aus. Drei Breakchancen für Federer zu Beginn des zweiten Satzes. Und beim dritten serviert der Pole den Doppelfehler. 2:0 für den Schweizer. Beim Doppelfehler für Hurkacz hat das Publikum gejubelt. Das ist bei aller verständlichen Sympathie für Federer nicht besonders fair.

17:52 Uhr - Federer - Hurkacz - 3:6

Hurkacz serviert zum Satzgewinn. Und nach starkem Aufschlag holt sich der Pole mit der Vorhand die ersten beiden Chancen, den Durchgang für sich zu entscheiden. Es folgt der Fehler Federers beim Return zum 6:3 für Hurkacz.

17:44 Uhr - Federer - Hurkacz - 2:4

Break für Hurkacz. Der Pole wird für sein mutiges Spiel belohnt. Er ergreift die Initiative im Ballwechsel, kommt ans Netz nach vorne und verwandelt dort zum 4:2. Es wird eng für Federer im ersten Durchgang.

17:40 Uhr - Federer - Hurkacz - 2:3

Zwischen Federer und Hurkacz ist im ersten Satz alles in der Reihe. Der Pole führt mit 3:2, aber der Schweizer hat Aufschlag.

17:35 Uhr - Khachanov - Shapovalov - 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6

Winne rmit dem Crosschlag von Shapovalov. Und damit holt sich der Kanadier zwei Matchbälle. Und dann landet der Rückhand Longline Khachanovs im Netz. Mit 6:4 im fünften Satz löst Shapovalov das Ticket für die Runde der besten Vier.

17:30 Uhr - Khachanov - Shapovalov - 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:5

Drei weitere Breakchancen für Shapovalov bei Aufschlah Khachanov, wenn auch diesmal nicht hintereinander. Aber zwei wehrt der Italiener mit gutem Aufschlag ab, bei der dritten patzt der Kanadier mit der Vorhand. Doch dann patzt Khachanov mit der Vorhand, und sein Gegne rhat Breakball Nummer vier. Und mit gutem Return holt sich Shapovalov das 5:4.

17:24 Uhr - Federer - Hurkacz

Roger Federer und Hubert Hurkacz haben den Centre Court betreten und spielen sich aktuell ein. Bereits vor zwei Jahren in Indian Wells standen sich die beiden gegenüber. Damals war der Schweizer in zwei Sätzen erfolgreich.

17:11 Uhr - Khachanov - Shapovalov - 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 3:2

Drei Breakbälle für Shapovalov. Aber Khachanov wehrt alle drei ab, die letzten beiden mit tollen Aufschlägen. Es folgen ein weiterer Service-Winner des Russen und ein Vorhandfehler des Kanadiers zum 3:2 für Khachanov.

16:57 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 6:3, 6:4, 6:3

Djokovic schlägt zum Einzug ins Halbfinale auf. Fucsovics verzieht die Vorhand, und sein Gegner hat die ersten beiden Matchbälle. Und dann fliegt der Return des Ungarn ins Aus. Mit 6:3, 6:4 und 6:3 zieht der Serbe ins Halbfinale ein. Es war nicht der beste Tag des Weltranglisten-Ersten. Aber desto beeindruckender ist es, wie souverän er dennoch in die Vorschlussrunde einzieht.

16:51 Uhr - Khachanov - Shapovalov - 4:6, 6:3, 7:5, 1:6

Satzausgleich zwischen Khachanov und Shapovalov. Der Kanadier entscheidet den vierten Durchgang mit 6:1 für sich.

16:49 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 6:3, 6:4, 5:3

Das war ein sehr starkes AUfschlagspiel von Djokovic mit vielen freien Punkten über das Service. Mühelos erhöht er auf 5:3 und steht damit kurz vor dem Halbfinaleinzug.

16:45 Uhr - Khachanov - Shapovalov - 4:6, 6:3, 7:5, 1:4

Auf Platz eins geht die Tendenz inzwischen Richtung einem fünften Satz. Shapovalov führt mit 4:1 im vierten Durchgang.

16:40 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 6:3, 6:4, 4:2

Aber auch Djokovic ist heute instabil. Und nach einem schwach gespielten Slice, der im Netz landet, hat der Serbe breakball gegen sich. Aber Fucsovics nutzt seine Chance nicht, macht den Vorhandfehler und kann es selbst nicht schaffen. Mit einem Ass bringt der Weltranglisten-Erste doch noch sein Service zum 4:2 durch.

16:32 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 6:3, 6:4, 3:1

Fucsovics scheint jetzt auch den Faden verloren zu haben. Der Ungar ist schwächer als im zweiten Satz, die Fehlerzahl sehr hoch. So wird Djokovic keine Mühe haben, das Breka Vorsprung zu halten. Um das hier noch einmal offener zu gestalten, ist eine Leistungssteigerung beim Ungarn nötig.

16:23 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 6:3, 6:4, 2:0

Djokovic hat seinem Gegner gleich zum Start des dritten Satzes seinen Aufschlag abgenommen. Anschließend zwingt Fucsovics den Serben zwar über Einstand. Im entscheidenden Moment macht der Ungar aber die Vorhandfehler. 2:0 für Djokovic.

16:17 Uhr - Khachanov - Shapovalov - 4:6, 6:3, 7:5

Khachanov hat soeben dem Kanadier den Aufschlag abgenommen. Der Russe serviert zum Gewinn des dritten Durchgangs. Aber dann macht er zwei schnelle Fehler von der Grundlinie, und Shapovalov hat die Chance zum Rebreak. Die wehrt Khachanov aber mit einem Winner gegen die Laufrichtung seines Gegners ab. Shapovalov macht den Vorhandfehler, und es gibt den ersten Satzball. Es folgt der Fehler beim Return. 7:5 für Khachanov.

16:10 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 6:3, 6:4

Djokovic schlägt zum Satzgewinn auf. Es steht 30:30. Mit einem sauberen Stopp holt sich der Serbe seinen ersten Satzball. Und dann folgt der Aufschlagwinner hinterher, und zum ersten Mal lässt er einen Jubelschrei heraus. Es ist nicht seine beste Leistung heute bisher, aber sie reicht immer noch, um hier mit 2:0-Sätzen zu führen.

16:05 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 6:3, 5:4

Und dann ist es doch passiert. Fucsovics patzt, und Djokovic verwandelt seinen zweiten Breakball. 5:4 für den Titelverteidiger, der gleich zum Satzgewinn aufschlägt.

16:03 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 6:3, 4:4

Nach einem Doppelfehler von Fucsovics wird es eng bei Aufschlag des Ungarn. 15:30. Mit einem Service-Winner gleicht er zum 30:30 aus, verzieht dann aber die Vorhand. Breakball für Djokovic. Aber die vergibt der Serbe nach einem hart umkämpften Ballwechsel mit einem Vorhandfehler.

15:54 Uhr - Khachanov - Shapovalov - 4:6, 6:3, 3:4

Khachanov und Shapovalov bewegen sich weiterhin völlig auf Augenhöhe. Shapovalov hat soeben sein Spiel zum 4:3 im dritten Satz durchgebracht.

15:45 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 6:3, 2:2

Djokovic muss zwar über Einstand gehen, verwandelt aber mit einem Winner mit dem Crossschlag den Spielball zum 2:2. Der Weltranglisten-Erste präsentiert sich heute bislang nicht in Überform, ist schlagbar. Aber Fucsovics nutzt seine Chancen nicht.

15:35 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 6:3, 1:1

Die richtig große Stimmung will auf dem Centre Court noch nicht aufkommen, was auch am Spielverlauf liegt. Beide spielen etwas verhalten und auch zu fehlerhaft. Highlights gibt es kaum. 1:1 im zweiten Satz.

15:27 Uhr - Khachanov - Shapovalov - 4:6, 6:3

Auf Platz Nummer eins hat sich Khachanov inzwischen den Satzausgleich gesichert. Der Russe gewinnt Durchgang Nummer zwei mit 6:3.

15:21 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 6:3

Mit viel Unterstützung durch die Netzkante holt sich Djokovic die Satzbälle sechs und sieben. Und den ersten verwandelt er mit Serve-and-Volley. 6:3 für Djokovic im ersten Satz. Und das ist auch verdient, trotz der kleinen Schwächephase gegen Ende des Durchgangs.

15:17 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 5:3

Vorhand-Winner von Djokovic zu Satzball Nummer fünf. Den wehrt Fucsovics mit einer starken Rückhand am Netz ab. Kurz darauf rutscht der Serbe weg und macht den nächsten Spagat. Aber er steht schon wieder. Fucsovics verwandelt schließlich mit dem Aufschlag-Winner zum 3:5.

15:08 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 5:2

Und jetzt hat sich Fucsovics tatsächlich das erste Break gesichert. Bei Breakchance für den Ungarn macht Djokovic den Fehler beim Longline. Zwar führt der Serbe immer noch deutlich im ersten Satz, aber ganz stabil ist er aktuell noch nicht.

15:06 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 5:1

Djokovic hatte vorhin schon bei Aufschlag Fucsovics zwei Satzbälle, diese aber mit Vorhandfehlern vergeben. Nun holt er sich bei eigenem Service mit einem Ass die nächsten beiden Möglichkeiten. Aber auch die nutzt der Serbe nicht: Bei der ersten serviert er den Doppelfehler, bei der zweiten patzt er von der Grundlinie.

14:57 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 5:0

Das Match geht im Moment nur in eine Richtung, und zwar in die von Djokovic. Erneut nimmt er Fucsovics das Service ab. Der Ungar hat keine Mittel gegen das Spiel des Serben. 5:0 für den Favoriten.

14:52 Uhr - Djokovic - Fucsovics - 3:0

Das ist ein Start, wie ihn sich Djokovic vorgestellt haben dürfte. Der Weltranglisten-Erste nimmt seinem Gegner gleich das erste Aufschlagspiel ab und führt mit 3:0.

14:48 Uhr - Khachanov - Shapovalov - 4:6

Mit seinem sechsten Ass holt sich Shapovalov drei Satzbälle. Und dann macht er Druck über einen guten Aufschlag und verwandelt mit dem Vorhandwinner zum 6:4.

14:45 Uhr - Khachanov - Shapovalov - 4:5

Breakball für Shapovalov nach einem Vorhandfehler von Khachanov. Und dann zwingt der Kanadier den Russen mit einem starken Return in die Defensive und verwandelt mit dem Volley zum 5:4.

14:41 Uhr - Djokovic - Fucsovics

Das Match beginnt. Beide haben noch etwas Schwierigkeiten, in den Rhythmus zu finden, machen schnelle Fehler. Djokovic erfüllt aber seine Pflichtaufgabe und verwandelt am Netz den Spielball zum 1:0.

14:33 Uhr - Djokovic - Fucsovics

Es ist das dritte Duell der beiden Spieler. Djokovic hat die ersten beiden für sich entschieden. Aber immerhin hat Fucsovics in beiden Aufeinandertreffen einen Satz gewinnen können. Es muss also heute nicht unbedingt so eine klare Angelegenheit werden, wie es viele erwarten. Dennoch ist Djokovic der deutliche Favorit.

14:25 Uhr - Khachanov - Shapovalov - 3:2

Die Partie befindet sich Mitte des ersten Satzes. Es ist noch alles in der Reihe. Khachanov führt mit 3:2 bei Aufschlag Shapovalov.

INFO - Die Viertelfinals der Herren

Heute stehen die Viertelfinalspiele der Männer auf dem Programm. Novak Djokovic trifft auf dem Centre Court auf Marton Fucsovics, anschließend spielt Roger Federer dort gegen Hubert Hurkacz. Auf Court 1 sind Denis Shapovalov gegen Karen Khachanov und Matteo Berrettini gegen Félix Auger-Aliassime im Einsatz.

INFO - HERZLICH WILLKOMMEN

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum neunten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab 14:15 Uhr im Liveticker.

