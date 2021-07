Die Entscheidung in Wimbledon rückt näher. Heute entschied sich, wer bei den Herren ins Endspiel einzieht.

Als erster Spieler löste Matteo Berrettini das Endspielticket. Der Italiener gewann in vier Sätzen gegen Hubert Hurkacz aus Polen.

Dann machte Novak Djokovic den nächsten Schritt Richtung Titel. Der Weltranglisten-Erste bezwang Denis Shapovalov aus Kanada.

So lief der drittletzte Tag bei den All England Championships an der Londoner Church Road.

Wimbledon live im Ticker - Die Spiele des Tages:

20:40 Uhr - Auf Wiedersehen!

Damit verabschiede ich mich vom drittletzten Tag bei den All England Championships. Morgen bestreiten die Damen ab 15:00 Uhr das Endspiel. Dann bekommt es Karolina Pliskova mit Ashleigh Barty zu tun. Eurosport.de ist für Euch natürlich wieder live dabei. Auf Wiedersehen!

20:30 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 7:5, 7:5

Und insgesamt ist das dann auch verdient. Shapovalov war der offensivere Spieler und auch der spektakuläre, aber Djokovic war nahezu fehlerfrei. Dagegen hat sein Gegner in den entscheidenden Momenten gepatzt. Das hat heute den Unterschied gemacht.

20:26 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 7:5, 7:5

Drei Matchbälle für Djokovic nach einem Aufschlagwinner. und mit einem Ass macht er alles klar. Der Topfavorit zieht ins Finale an der Church Road ein.

20:23 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 7:5, 6:5

Doppelfehler von Shapovalov zum Breakball für Djokovic. Und das nach zuvor zwei fantastischen Punkten des Kanadiers. Aber er bleibt mutig, serviert einen exzellent platzierten zweiten Aufschlag und verwandelt am Netz. Dann aber folgt der Rückhandfehler, und wieder hat Djokovic Breakball. Der Außenseiter verzieht die Vorhand, und dem Serben fehlt nur noch ein Schritt zur Finalteilnahme.

20:14 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 7:5, 4:4

Die Netzkante ist auf Shapovalovs Seite. Beim Stopp des Kanadiers landet der Ball genau auf dem Netz, tropft dann aber noch in das Feld von Djokovic. Zwei Spielbälle für den Außenseitern. Und den ersten nutzt er zum 5:4.

20:07 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 7:5, 4:3

Die Vorhand von Shapovalov landet im Netz. Breakball für Djokovic. Aber der Kanadier bleibt offensiv und wird mit dem Punktgewinn belohnt. Mit einem Service-Winner verwandelt er schließlich zum 4:3 und verhindert eine Vorentscheidung.

19:56 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 7:5, 2:3

Shapovalov mit dem Patzer aus dem Halbfeld. 30:30 bei Aufschlag des Kanadiers. Aber er bleibt konzentriert, bleibt offensiv und macht über einen guten zweiten Aufschlag schließlich den Punkt zum Spielgewinn.

19:49 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 7:5, 1:2

Mit einer druckvollen Vorhand zwingt Djokovic seinen Gegner zum Fehler. 15:30 bei Aufschlag Shapovalov. Und dann holt er sich am Netz zwei Breakchancen. Den ersten wehrt Shapovalov mit einem Aufschlag auf den Körper ab. Auch beim zweiten kommt das Service des Kanadiers. Shapovalov holt sich doch noch das wichtige Aufschlagspiel zum 2:1.

19:40 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 7:5, 0:1

Wieder hat Shapovalov zwei Breakchancen. Den ersten wehrt Djokovic ganz stark über den Aufschlag ab, den zweiten vergibt Shapovalov mit einem Fehler beim Lob. Durch den Smash holt sich der Kanadier Nummer drei, aber dann folgt das Ass von Djokovic.

19:28 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 7:5

Drei Satzbälle für Djokovic. Und beim zweiten macht der Weltranglisten-Erste den Winner mit dem Aufschlag, wie die Challenge beweist. Es gibt noch eine heftige Diskussion. Shapovalov meint, durch den Ausruf des Schiedsrichters beeinflusst worden zu sein. Aber anstatt einer Wiederholung des Ballwechsels gibt es den Satz für Djokovic. Shapovalov brüllt den Schiedsrichter an, aber da kommt vielleicht auch der Frust über den Matchverlauf aus ihm heraus. Ändern tut es natürlich nichts.

19:23 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 6:5

Unfassbarer Ballwechsel. Erst hat Shapovalov Glück mit der Netzkante, dann landet der Notschlag von Djokovic genau auf der Linie. Shapovalov erreicht den Ball trotzdem noch, sein Gegner hat aber keine Schwierigkeit, am Netz zu verwandeln. Der Serbe hat kurz darauf Breakball, und dann serviert der Kanadier den Doppelfehler. Genau wie im ersten Satz beim Satzball. Ist das bitter aus Sicht des Außenseiters.

19:11 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 4:4

Shapovalov ist im Grunde der bessere Spieler oder zumindest der druckvollere. Immer wieder wird es eng für Djokovic, aber immer wieder rettet er sich aus kritischen Situationen. Shapovalov könnte hier schon mit Satz und mindestens einem Break führen, stattdessen hat sein gegner den Satzgewinn auf dem Konto, und in Durchgang zwei ist alles ausgeglichen.

19:04 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 2:3

Shapovalov macht Druck über die Rückhand und zwingt Djokovic zum Fehler. Zwei weitere Breakchancen für den Kanadier. Die erste vergibt er mit einem Rahmentreffer. Die zweite wehrt Djokovic mit starkem Aufschlag ab.

18:55 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 2:2

Djokovic haut den Volley weit ins Aus. 0:30 bei Aufschlag des Serben. Und dann serviert er den Doppelfehler. 0:40. Die ersten beiden wehrt der Favorit stark ab. Beim dritten hat Shapovalov die Chance über die Vorhand, verschlägt sie aber. Die Nummer eins der Welt holt sich doch noch das Spiel zum 2:2.

18:42 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6, 0:1

Das war der beste Ballwechsel im Match bisher. Shapovalov verwandelt mit einem spektakulären Rückhand-Smash gleich den ersten Punkt in Satz zwei. Auch ansonsten hat er in seinem Aufschlagspiel keine Mühe und punktet zum 1:0.

18:36 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 7:6

Mit dem Volley holt sich Djokovic drei Satzbälle. Und dann serviert Shapovalov den Doppelfehler. 7:3 für Djokovic im Tiebreak. Das war leider ein schlechter Tiebreak von Shapovalov mit vielen unnötigen Fehlern.

18:32 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 6:6

Das ist ein sehr wackeliger Tiebreak mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Vor allem Shapovalov nutzt hier seine Chancen nicht. 4:2 Djokovic beim Seitenwechsel.

18:27 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 6:6

Eben noch hat Shapovalov zum Satzgewinn aufgeschlagen, jetzt gegen den Verlust des ersten Durchgangs. Das gelingt ihm aber sehr sicher. zu null bringt der Kanadier sein Aufschlagspiel zum Tiebreak durch.

18:21 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 5:5

Das gibt es doch nicht. Beim Stand von 30:30 muss Shapovalov nu noch am Netz verwandeln und schlägt die Vorhand weit ins Aus. Statt Satzball heißt es Breakball, den der Kanadier aber über einen guten Aufschlag mit dem Volley abwehrt. Es folgt der Patzer des Außenseiters beim Longline zur nächsten Breakchance für Djokovic. Der nächste Fehler folgt hinterher und es steht 5:5.

18:14 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 4:5

Ganz starker Vorhand-Cross von Shapovalov. Djokovic macht den Fehler und muss über Einstand gehen. Doch mit zwei guten Aufschlägen holt er doch noch sein Spiel zum 4:5. Aber jetzt schlägt Shapovalov zum Satzgewinn auf.

18:07 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 3:4

Mit einem Ass verwandelt Djokovic den Spielball zum 3:4. Insgesamt muss sich der Weltranglisten-Erste aber aktuell in die Partie hineinarbeiten. Shapovalov ist zumindest in der Anfangsphase der druckvollere und bessere Spieler auf dem Platz. Aber noch ist auch im ersten Satz für Djokovic natürlich nichts verloren.

17:59 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 2:3

Shapovalov hat sehr gut in das Match gefunden. Der Kanadier attackiert, trifft die Linien und wird für seine mutige Spielweise belohnt. Es ist natürlich noch ein sehr weiter Weg. Aber die Anfangsphase gibt Hoffnung auf ein spannendes Match.

17:54 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 1:2

Ein Doppelfehler von Djokovic beschert Shapovalov den nächsten Breakball. Und dann wird der Serbe viel zu kurz in seinen Schlägen, und der Kanadier packt den Rückhandwinner zum 2:1 aus. Das erste Break geht an den Außenseiter.

17:51 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 1:1

Auch bei Shapovalov kommt das Service zunächst sehr ordentlich. Der Kanadier gleicht zum 1:1 aus. Dann wackelt Djokovic zum ersten Mal. Shapovalov geht volles Risiko und zwingt den Serben in die Defensive. Zwei Breakbälle für den Kanadier. Die erste vergibt er mit einem Rückhandfehler, die zweite wehrt Djokovic stark am Netz ab.

17:43 Uhr - Djokovic - Shapovalov - 1:0

Los geht's. Djokovic eröffnet mit eigenem Aufschlag das zweite Halbfinale. Und das macht er sehr souverän. Der Serbe macht viele freie Punkte über den Aufschlag und holt sich zu null das Spiel.

17:25 Uhr - Djokovic - Shapovalov

Und damit rückt das zweite Halbfinale näher. Zum siebten Mal treffen Novak Djokovic und Denis Shapovalov aufeinander. Alle bisherigen Duelle gingen an den Serben.

17:15 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 6:7, 6:4

Berrettini serviert zum Matchgewinn. Und mit einem Ass holt sich der Italiener die Matchbälle zwei und drei. Der Return von Hurkacz fliegt ins Aus, und Berrettini löst als erster Italiener überhaupt das FInalticket an der Church Road. Und das ist hochverdient. Er war heute der deutlich bessere und vor allem stabilere Spieler.

17:10 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 6:7, 5:4

Für Hurkacz geht es nun schon bei eigenem Aufschlag gegen den Matchverlust. Und nachdem ein Lob des Polen knapp ins Aus fliegt, steht es 30:30. Mit einem tollen Vorhand-Longline holt sich Berrettini den ersten Matchball. Doch Hurkacz kontert mit schnellem Punkt über den Aufschlag. Er holt sich doch noch den Spielgewinn zum 4:5.

17:04 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 6:7, 4:3

Beide gewinnen mühelos ihr jeweils nächstes Aufschlagspiel. Aber Berrettini ist weiterhin derjenige mit einem Break Vorsprung. Und bei eigenem Service hat der Sieger von Queens bisher nur sehr wenig zugelassen.

16:55 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 6:7, 3:2

Hurkacz muss erneut bei seinem Aufschlagspiel kämpfen und über Einstand gehen. Aber der Pole bleibt dran und hält sich im Match. Mit einem Aufschlag-Winner verkürzt er auf 2:3.

16:50 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 6:7, 3:1

Bei eigenem Aufschlag präsentiert sich Berrettini weiterhin sehr souverän. Der Italiener macht viele freie Punkte über das Service, darunter auch zahlreiche Asse. Mühelos gewinnt er sein Spiel zum 3:1. So wird es ganz schwer für Hurkacz, hier noch das nötige Break zu schaffen.

16:41 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 6:7, 1:0

Der Longline von Hurkacz segelt ins Aus. Zwei Breakbälle für Berrettini. Und dann macht der Pole den Vorhandfehler von der grundlinie. 1:0 und ein Start nach Maß in Satz vier für den Italiener.

16:33 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 6:7

Vier Satzbälle für Hurkacz nach einem ganz starken Stopp. Den ersten bei eigenem Aufschlag wehrt Berrettini souverän ab. Aber den zweiten verwandelt Hurkacz nach überlegen gespieltem Ballwechsel mit dem Volley. 7:3 für den Polen im Tiebreak.

16:28 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 6:6

Starker Start von Hurkacz in den Tiebreak. Der Pole holt sich das Minibreak und verwandelt anschließend mit zwei Aufschlag-Winnern zum 3:0. Dann patzt Berrettini beim Volley, und der Italiener liegt 0:4 zurück.

16:25 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 6:6

Der Stoppversuch von Hurkacz bleibt an der Netzkante hängen. Wieder muss der Miami-Sieger über Einstand gehen. Doch mit zwei Aufschlag-Winnern holt er sich das Spiel zum 6:6. Es geht in den Tiebreak.

16:16 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 5:5

Ganz starker Passierball von Berrettini die Linie entlang. 40:40 bei Aufschlag von Hurkacz. Der Pole hat kurz darauf die Chance zum Spielgewinn, verzieht aber die Vorhand. Doch er bleibt cool und verwandelt mit gutem Volley am Netz doch noch zum Spielgewinn. 5:5.

16:07 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 4:4

Hurkacz hält sich jetzt im Satz. Der Pole hat auch etwas Glück, dass Berrettini eine große Chance aus dem Halbfeld nicht verwandeln kann. Aber der Spielstand im dritten Satz bleibt ausgeglichen. Wir nähern und seiner entscheidenden Phase. Aus Sicht des Polen ist es hoffentlich noch nicht die entscheidende Phase des Matches.

15:57 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 3:3

Immerhin ist Hurkacz jetzt wieder besser im Match. Wir sind wieder in einer Phase wie zu Beginn des ersten Satzes, wo beide im Schnelldurchgang ihre Aufschlagspiele gewinnen. 3:3 im dritten Durchgang.

15:47 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0, 1:1

Das war jetzt einmal wichtig für Hurkacz. Nach elf verlorenen Spielen holt er endlich noch einmal den Spielgewinn. Mit Serve-und-Volley beim entscheidenden Punkt verwandelt der Pole zum 1:1 im dritten Satz.

15:36 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 6:0

Doppelfehler Hurkacz zum Satzball für Berrettini. Und den verwandelt der Italiener mit dem Vorhandwinner gegen die Laufrichtung seines Gegners. Mit 6:0 holt er sich den zweiten Durchgang. Hurkacz hat damit jetzt schon zehn Spiele in Serie verloren.

15:26 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 4:0

Jetzt geht es hier in eine Richtung, und das im Eiltempo. Hurkacz reiht Fehler an Fehler. Berrettini muss im Moment wenig machen, um sich die Punkte sichern. Nachdem ein Longline des Polen im Seitenaus landet, holt sich der Italiener das Doppelbreak.

15:20 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3, 2:0

Das ist eine ganz kritische Phase für Hurkacz. nach einem Fehler beim Vorhand-Crossball hat der Pole drei weitere Breakbälle gegen sich. Und dann geht ein Stoppversuch des Miami-Siegers völlig daneben. Zu null verliert Hurkacz sein Service. Berrettini damit jetzt mit sechs Spielgewinnen in Serie.

15:12 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 6:3

Sehr sicheres Aufschlagspiel von Berrettini zum 5:3. Und damit geht es für Hurkacz jetzt schon gegen den Satzverlust. Und der Pole muss über Einstand gehen. Er verzieht den Vorhand-Crossball und hat damit den ersten Satzball gegen sich. Und dann patzt Hurkacz von der T-Linie mit einem Rahmentreffer, und mit 6:3 geht Durchgang eins an Berrettini.

15:04 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 4:3

Mit einem Ass und einem weiteren Aufschlag-Winner zum Abschluss sichert sich Berrettini doch noch die entscheidenden Punkte zum Gewinn des bislang längsten Aufschlagspiels. Anschließend hat er bei Aufschlag Hurkacz in einem Ballwechsel zweimal Glück mit der Netzkante, und es steht 15:30. Nach einem Vorhandfehler hat Hurkacz Breakball gegen sich. Und dann patzt er von der Grundlinie, und Berrettini holt sich das Aufschlagspiel seines Gegners.

14:58 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 2:3

Nach einem Vorhandfehler von Berrettini steht es 30:30 beim Aufschlag des Italieners. Und kurz darauf muss er nach einem Patzer beim Rückhand-Longline über Einstand gehen. Den ersten Breakball des Polen wehrt der Italiener mit einem starken Aufschlag ab. Aber die große Chance zum Satzgewinn verpatzt er mit dem Fehler am Netz.

14:50 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 2:3

Berrettini hat bei eigenem Aufschlag noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Aber auch Hurkacz hat sich durch die kleinen Probleme vorhin nicht aus dem Rhythmus kommen lassen. Der Pole kommt sehr oft ans Netz, verwandelt dort die Punkte und holt sich den Spielgewinn zum 3:2.

14:45 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 1:2

Auch Berrettini hat in seinem ersten Service gar keine Schwierigkeiten. Dann wird es zum ersten Mal eng für Hurkacz. Nach einem Winner mit dem Passierball durch Berrettini steht es 0:30. Und dann patzt der Pole beim Slice und hat drei Breakbälle gegen sich. Doch einem geht weiter mutig ans Netz vor und wehrt alle drei ab. Nach einem Returnfehler Berrettinis heißt es doch 2:1 für Hurkacz.

14:38 Uhr - Berrettini - Hurkacz - 0:1

Das Match beginnt mit Aufschlag Hurkacz. Der Pole macht viele freie Punkte über den Aufschlag und hat keine Schwierigkeiten, sein Service durchzubringen. Am Netz verwandelt er zum 1:0.

INFO - Berrettini - Hurkacz

Die Halbfinals stehen unmittelbar bevor. Los geht es mit der Partie zwischen Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz. Um 14:30 Uhr beginnt das Geschehen auf dem Centre Court.

INFO - HERZLICH WILLKOMMEN

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum elften Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab 14:15 Uhr im Liveticker.

