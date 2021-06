Publiziert 29/06/2021 Am 11:51 GMT | Update 29/06/2021 Am 22:44 GMT

Ausgeschieden ist Philipp Kohlschreiber nach einem Fünfsatzkrimi gegen Denis Shapovalov. Daniil Medvedev war zu stark für Jan-Lennard Struff.

Oscar Otte zwang den Franzosen Arthur Rinderknech in die Knie. Auch Andrea Petkovic hat die zweite Runde erreicht.

Das Geschehen auf den Außenplätzen war wegen Regens erneut lange unterbrochen.

Olympia Tokio 2020 Williams verzichtet auf Olympia: Nächster Tennis-Star fehlt in Tokio 27/06/2021 AM 12:27

Hier gibt es die Ereignisse des zweiten Tages zum Nachlesen.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

(Angaben in MESZ)

21:15 Uhr - Auf Wiedersehen

Ich verabschiede mich damit von einem ereignisreichen Tag in Wimbledon. Morgen geht es hier mit dem Liveticker des dritten Wettkampftags weiter. Dann schlagen u.a. Novak Djokovic und Andy Murray auf. Auf Wiedersehen!

21:08 Uhr - Otte - Rinderknech - 4:6, 6:3, 6:2, 6:7, 13:12

Otte hat es! Der Deutsche verwandelt mit der Rückhand aus dem Halbfeld den Matchball zum 7:2 im Tiebreak. Als Belohnung wartet nun ein Duell mit Andy Murray!

21:05 Uhr - Otte - Rinderknech - 4:6, 6:3, 6:2, 6:7, 12:12

Auf Platz Nummer drei geht ein Marathon-Match zu Ende, das gestern bereits begonnen hat. Oscar Otte und Arthur Rinderknech befinden sich im Tiebreak des fünften Satzes. Und da sieht es gut für den Deutschen aus. Er führt mit 5:0.

21:02 Uhr - Aufgabe Williams

Serena Williams hat verletzt aufgegeben. Beim Stand von 3:3 musste die US-Amerikanerin das Match gegen Aliaksandra Sasnovich beenden. Das ist sehr schade sowohl für Williams als auch das Turnier. Wimbledon 2021 geht ohne den größten Star im Damenturnier weiter.

20:54 Uhr - Struff - Medvedev - 4:6, 1:6, 6:4, 6:7

Das erste Minibreak geht an Medvedev. Der Russe führt 4:2 beim Seitenwechsel. Struff kommt mit Serve-and-Volley auf 3:4 heran, aber dann holt Medvedev beide Punkte bei eigenem Aufschlag und erspielt sich drei Matchbälle. Und mit einem starken Lob macht der Russe den Sack zu. In vier Sätzen und mit 7:3 im letzten Tiebreak löst der Weltranglisten-Zweite die knifflige Aufgabe.

20:50 Uhr - Struff - Medvedev - 4:6, 1:6, 6:4, 6:6

Struff hat zu null sein Spiel zum 6:6 gewonnen. Die Entscheidung im vierten Satz fällt im Tiebreak. Die ersten Punkte gehen an die jeweiligen Aufschläge. Mit einem Vorhand-Winner von der Grundlinie gleicht Medvedev zum 2:2 aus.

20:45 Uhr - Struff - Medvedev - 4:6, 1:6, 6:4, 5:6

Medvedev setzt eine Rückhand ins Aus. Breakball für Struff. Aber dann setzt der Deutsche den Return knapp ins Aus. Mit dem Ass holt er sich den Spielball und verwandelt zum 6:5. Gleich geht es für Struff bei eigenem Aufschlag wieder gegen den Matchverlust.

20:40 Uhr - Struff - Medvedev - 4:6, 1:6, 6:4, 5:5

Struff serviert gegen den Matchverlust, macht das aber ganz souverän. Der Deutsche verwandelt mehrere schnelle Punkte über den Aufschlag und gleicht zum 5:5 aus.

20:27 Uhr - Struff - Medvedev - 4:6, 1:6, 6:4, 3:3

Ein Doppelfehler von Struff ist gleichbedeutend mit zwei Breakchancen für Medvedev. Aber Struff wehrt beide ab, den zweiten nach kuriosem Ballwechsel mit doppelter Netzkante. Mit dem Volley verwandelt Struff doch noch zum Spielgewinn. Da hat er sich gut gerettet, aber Medvedev ist am Drücker im Moment.

20:18 Uhr - Struff - Medvedev - 4:6, 1:6, 6:4, 2:2

Wichtig für Struff. Der Deutsche kann einen Breakball abwehren und erkämpft sich den Spielgewinn zum 2:2. Medvedev hat hier einige große Chancen liegengelassen. Da hatte Struff auch etwas Glück gehabt.

20:11 Uhr - Struff - Medvedev - 4:6, 1:6, 6:4, 1:2

Der vierte Satz ist aktuell der Durchgang der kurzen Ballwechsel. Es gibt viele freie Punkte entweder über den Aufschlag oder durch den jeweiligen Aufschläger kurz darauf. Medvedev führt 2:1.

19:59 Uhr - Struff - Medvedev - 4:6, 1:6, 6:4

Struff hat Medvedev das Service abnehmen können. Der Warsteiner schlägt zum Satzgewinn auf. Nach einem starken Volley des Deutschen steht es 30:30. Und dann folgt der Aufschlag-Winner zum Satzball. Es folgt das nächste starke Service hinterher, und Struff verkürzt auf 1:2 nach Sätze.

19:52 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4, 6:7, 3:6, 6:2

Und da ist es passiert. Mannarino muss aufgeben. Es hatte sich abgezeichnet. Sehr schade für den Franzosen, und man kann nur hoffen, dass es nicht zu schlimm wird. Dieses Ende des Matches hat er nicht verdient. Roger Federer wird, wenn er hier weit ins Turnier kommen will, eine große Leistungssteigerung brauchen.

19:50 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4, 6:7, 3:6, 6:2

Zwei Satzbälle für Federer. Und dann fliegt der Rückhand-Crossball von Mannarino meilenweit ins Aus. Der Franzose humpelt zur Bank. Das sieht nicht gut aus. Federer hatte ihn schon vor dem Sturz gebreakt, also nicht nur deshalb den vierten Satz gewonnen, aber so wollte er das Match sicher nicht beenden, falls sich Mannarino nicht mehr erholen kann.

19:45 Uhr - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4

Zwei Matchbälle für Shapovalov. Und den zweiten verwandelt der Kanadier mit einem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld. Kohlschreiber hat ein starkes Match abgeliefert, war auf Augenhöhe mit Shapovalov, aber am Ende haben die Kleinigkeiten den Ausschlag für den Favoriten gegeben.

19:40 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4, 6:7, 3:6, 4:2

Böse Szene auf dem Centre Court. Mannarino rutscht weg und kommt zu Sturz. Der Franzose bleibt liegen. Der Schiedsrichter und auch Federer schauen nach ihm. Mannarino ist jetzt zur Bank gegangen und lässt sich behandeln.

19:30 Uhr - Petkovic - Paolini - 6:4, 6:3

Jubel bei Petkovic. Der fünfte Matchball bringt die Entscheidung. Der Slice von Paolini schafft es nicht über das Netz, und Petkovic siegt sicher in zwei Sätzen nach einer guten Leistung.

19:29 Uhr - Struff - Medvedev - 4:6, 1:6

Das wird eine ganz harte Nuss für Jan-Lennard Struff. In Satz zwei hatte der Deutsche keine Chance gegen Medvedev und muss den Durchgang mit 1:6 abgeben.

19:27 Uhr - Petkovic - Paolini - 6:4, 5:3

Nachdem sie kurz zuvor zwei Matchbälle nicht nutzen konnte, erspielt sich Petkovic mit einem starken Rückhand-Winner Chance Nummer drei. Aber auch der bringt noch nicht die Entscheidung, die Deutsche setzt einen schwierig zu spielenden Volley knapp ins Aus.

19:16 Uhr - Struff - Medvedev - 4:6, 0:3

Medvedev ist zu Beginn des zweiten Satzes der dominierende Mann auf dem Platz. So hat Struff keine Chance gegen den Weltranglisten-Zeiten. Zwei weitere Male hat der Deutsche sein Service verloren und liegt 0:3 im Rückstand.

19:12 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4, 6:7, 3:6

Mannarino hat Federer erneut den Aufschlag abnehmen können und serviert zum Gewinn des dritten Durchgangs. Nach einem Vorhandfehler des Franzosen steht es 30:30. Dann aber holt er sich mit dem Aufschlag-Winner den ersten Satzball. Und den verwandelt er mit Serve-and-Volley zum 6:3. Das sieht alles andere als gut für Federer aus.

19:06 Uhr - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:3, 5:7

Philipp Kohlschreiber hat es geschafft. Der Augsburger hat einen deutlich besseren Start nach der Pause erwischt und sich den vierten Satz mit 7:5 gesichert. Es geht in den entscheidenden fünften Durchgang.

19:03 Uhr - Struff - Medvedev - 4:6

Zwei Satzbälle für Medvedev. Und gleich beim ersten legt der Russe einen Volley genau auf die Linie und holt sich Durchgang eins verdient mit 6:4. Wenn der erste Aufschlag kam, hat Medvedev jeden Punkt gemacht!

19:00 Uhr - Petkovic - Paolini - 6:4

Gleich mit Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf den Außenplätzen gibt es eine gute Nachricht aus deutscher Sicht. Andrea Petkovic holt Satz eins gegen die Italienerin Jasmine Paolini mit 6:4. Das Match wurde beim Stand von 5:4 für die Deutsche und 40:40 unterbrochen.

18:55 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4, 6:7, 1:2

Das ist weiter ein hartes Stück Arbeit für Federer. Gleich zu Beginn des dritten Satzes hat der Schweizer sein Service abgeben müssen. Aber nun hat er die Chance zum Rebreak, die er aber mit einem leichten Vorhandfehler vergibt. Er macht aber Druck, hat die Oberhand im Ballwechsel und holt sich mit dem Volley die nächste Breakmöglichkeit. Und dann kommt der Passierball des Eidgenossen zum 1:2.

18:47 Uhr - Struff - Medvedev - 2:3

Struff hat jetzt besser in das Match gefunden hat. Aber der Deutsche ließ einige Breakchancen bei Aufschlag Medvedev liegen und läuft deshalb weiter dem verlorenen Aufschlagspiel hinterher. 3:2 für Medvedev.

18:38 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4, 6:7

Fünf Satzbälle für Mannarino. Und beim dritten serviert der Franzose weit nach außen, und Federer macht den Fehler beim Return. 7:3 im Tiebreak für Mannarino. Man muss es leider so sagen, das war ein sehr schwacher Tiebreak von Federer. Fünf von sieben Punkten seines Gegners wurden durch leichte Fehler des Schweizers verursacht.

18:34 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4, 6:6

Federer und Mannarino befinden sich inzwischen im Tiebreak. Und da gibt es keine guten Nachrichten für Federer-Fans. Nach einem Rahmentreffer kassiert er ein Minibreak. Im Anschluss hat er Pech mit der Netzkante, und das nächste Minibreak folgt hinterher. 5:1 für Mannarino.

18:32 Uhr - Struff - Medvedev - 0:2

Das war nicht der Auftakt, dne sich Jan-Lennard Struff erhofft haben dürfte. Gleich sein erstes Aufschlagspiel muss der Warsteiner abgeben und liegt mit 0:2 im Rückstand.

18:27 Uhr - Regen hat aufgehört

Es gibt gute Nachrichten. Auf den Außenplätzen wurden die Planen abgezogen. Nachdem es noch vor ungefähr einer halben Stunde ein Unwetter über dem Londoner Stadtteil gab, hat der Regen aufgehört.

18:23 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4, 5:5

Mannarino serviert gegen den Satzverlust. Und der Franzose macht das deutlich sicherer als in Satz eins, wo er hier das Break zum Satzverlust kassierte, und gleicht mühelos zum 5:5 aus. Federer ist jetzt auch zu vorsichtig und lässt Attacke etwas vermissen. 5:5.

18:17 Uhr - Struff - Medvedev

Zum dritten Mal hintereinander wird es aus deutscher Sicht ernst auf Court 1. Jan-Lennard Struff hat mit Daniil Medvedev eine dem Namen nach deutlich kniffligere Aufgabe als Angelique Kerber und Alexander Zverev. Zuletzt in Halle er den Russen aber besiegt. Dafür hat Medvedev mit dem Turniersieg in Marseille bewiesen, dass er auch auf Rasen auftrumpfen kann.

18:13 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4, 4:3

Es ist eine etwas zähe Phase des Matches. Beide agieren aktuell verhalten, warten, sofern es keinen freien Punkt über den Aufschlag gab, darauf, dass der Gegner den Fehler macht. Am Netz verwandelt Federer den Spielball zum 4:3 in einem völlig ausgeglichenen zweiten Satz.

18:06 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4, 3:2

Mit einem ganz stark platzierten Vorhand-Longline holt sich Mannarino den Breakball. Aber den wehrt Federer mit einem Winner über den zweiten Aufschlag ab. Mit einem Ass beim Spielball sichert sich Federer doch noch das Aufschlagspiel zum 3:2.

18:02 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4, 2:2

Der zweite Satz verläuft bisher völlig ausgeglichen. Beide haben ihre ersten Aufschlagspiele gewonnen. Mannarino nach seinen vielen knappen Spielen in Satz eins jetzt auch zu null.

17:54 Uhr - Kerber - Stojanovic - 6:4, 6:3

Stojanovic hat soeben drei Matchbälle von Kerber mit teils starken Aufschlägen abgewehrt. Es geht mehrmals über Einstand. Dann serviert die Serbin den Doppelfehler, und die Deutsche hat Matchball Nummer vier. Und dann macht Kerber mit einem starken Vorhandwinner aus dem Halbfeld den Sack zu und gewinnt verdient in zwei Sätzen. Das war eine sehr solide Leistung der ehemaligen Nummer eins.

17:46 Uhr - Federer - Mannarino - 6:4

Im genau richtigen Moment holt sich Federer doch noch das Break. Der Schweizer verwandelt damit seinen zweiten Satzball zum 6:4 und macht den ersten Schritt Richtung Runde zwei.

17:40 Uhr - Kerber - Stojanovic - 6:4, 4:3

Kerber ist die bessere Spielerin auf dem Platz und vor allem die stabilere. Stojanovic streut immer wieder schwere Fehler ein. Dennoch ist es nur ein Break Vorsprung für die Deutsche in Satz zwei. Der Spielverlauf kann auch trügerisch sein.

17:36 Uhr - Regen

Ein kurzes Update zu den Außenplätzen. Es hat sich richtig stark eingeregnet. So schnell wird es da heute nicht mehr weitergehen, wenn überhaupt noch.

17:29 Uhr - Federer - Mannarino - 3:2

Es ist eine sehr hart umkämpfte Anfangsphase. Federer vor allem hatte jetzt schon zahlreiche Breakbälle. Aber in diesen Situationen hat Mannarino starkes Tennis gezeigt und die Chancen abgewehrt. 3:2 für Federer.

17:22 Uhr - Kerber - Stojanovic - 6:4, 3:1

Nachdem es seit Mitte des ersten Satzes sehr glatt für Kerber lief, muss sie jetzt etwas aufpassen. Stojanovic wird wieder stärker, und Kerber muss über Einstand gehen. Aber mit einem glänzenden Lob holt sie sich den Spielgewinn zum 3:1.

17:17 Uhr - Kerber - Stojanovic - 6:4, 2:1

Stojanovic hat weiter stark zu kämpfen. Die Serbin reiht Patzer an Patzer, serviert zudem viele Doppelfehler. Aber immerhin kann sie mit kämpferisch starker Leistung das Doppelbreak im zweiten Satz vermeiden. Kerber führt mit Break, aber ihre Gegnerin hält Anschluss.

17:10 Uhr - Federer - Mannarino - 1:0

Es war ein schwieriges erstes Aufschlagspiel für Roger Federer, aber es ging gut für den Schweizer aus. Der achtmalige Turniersieger hatte zwar drei Breakbälle gegen sich, sein Service zum 1:0 aber doch noch gewonnen.

17:03 Uhr - Kerber - Stojanovic - 6:4

Kerber schlägt zum Satzgewinn auf. Mit einem gut nach außen servierten ersten Aufschlag holt sie sich drei Satzbälle. Und dann folgt der nächste Aufschlag-Winner hinterher. 6:4 für die Siegerin von 2018 nach einer klaren Leistungssteigerung.

16:57 Uhr - Kerber - Stojanovic - 5:3

Während Kerber jetzt ins Spiel gefunden hat, häufen sich die Fehler bei Stojanovic. Erneut musste die Serbin ihren Aufschlag abgeben. Mit einem Aufschlag-Winner verwandelt Kerber ihren Spielball zum 5:3.

16:50 Uhr - Kerber - Stojanovic - 3:3

Da hat Stojanovic der Deutschen jetzt aber kräftig geholfen. Unter anderem aufgrund von drei Doppelfehlern muss die Serbin ihr Service abgeben. Davon unabhängig kommt Kerber jetzt aber auch besser in den Rhythmus, versucht aggressiv zu spielen. 3:3.

16:44 Uhr - Kerber - Stojanovic - 1:3

Kerber ist mir Problemen gestartet, musste gleich ihr erstes Service abgeben. Umso wichtiger ist es, dass sie nun ihren Aufschlag durchbringen und sich im Satz halten kann. Beim Spielball hat die Deutsche großes Glück mit einem Netzroller.

16:38 Uhr - Barty - Suarez-Navarro - 6:1, 6:7, 6:1

Der Return von Suarez-Navarro fliegt ins Aus. Und damit hat Barty drei Matchbälle. Und gleich den ersten macht sie mit der Vorhand am Netz zu. Die Weltranglisten-Erste löst das Ticket für Runde zwei. Suarez-Navarro wird nach ihren schlimmen letzten Monaten vom Publikum noch einmal gebührend gefeiert. Auf diesem Platz folgt nun das Match zwischen Roger Federer und Adrian Mannarino.

16:32 Uhr - Kerber - Stojanovic - 0:1

Los geht es für Angelique Kerber. Die Siegerin von 2018 trifft auf Platz eins auf die Serbin Nina Stojanovic. Stojanovic hat soeben ihr Spiel zum 1:0 für sich entschieden.

16:24 Uhr - Barty - Suarez-Navarro - 6:1, 6:7, 3:0

Aber jetzt fliegt Barty fast durch die ersten Spiele des dritten Satzes, unterstützt auch durch schnelle Fehler ihrer Gegnerin. Suarez-Navarro musste nicht nur ihr Service abgeben, sondern sie hat in Satz drei auch noch keinen Punkt für sich entschieden.

16:17 Uhr - Barty - Suarez-Navarro - 6:1, 6:7

Das war ein ganz starker Tiebreak von Carla Suarez-Navarro. Die Spanierin hat das tempo in den Ballwechseln diktiert, schön variiert und eine glänzende Länge in ihren Schlägen. Sie holt sich den Tiebreak und damit auch den Durchgang mit 7:1.

16:10 Uhr - Barty - Suarez-Navarro - 6:1, 6:6

Barty hat vorhin schon zum Matchgewinn serviert, ihr Spiel aber nicht durchbringen können. Suarez-Navarro hat sich ins Match zurückgekämpft, und es geht in den Tiebreak.

16:03 Uhr - Zverev - Griekspoor - 6:3, 6:4, 6:1

Griekspoor schlägt die Vorhand weit ins Aus. Matchball Zverev. Und dann verwandelt der Deutsche den Return mit der Rückhand zum sicheren Dreisatzsieg. Das war eine insgesamt mehr als ordentliche Vorstellung von Zverev. Es war noch nicht alles perfekt, aber das muss es in einer ersten Runde auch noch nicht sein.

15:55 Uhr - Zverev - Griekspoor - 6:3, 6:4, 4:1

Zverev haut einen Weltklasse-Return raus und sichert sich den nächsten Breakball. Und den verwandelt er mit einem starken Rückhand-Return zum 4:1. Doppelbreak Vorsprung für den Hamburger im dritten Satz.

15:50 Uhr - Zverev - Griekspoor - 6:3, 6:4, 3:1

Das sieht alles sehr gut aus, aus Sicht von Zverev. Der Hamburger macht viele freie Punkte über das Service und diktiert seine Aufschlagspiele. Nichtsdestotrotz ist es auch nur ein Break Vorsprung im vierten Satz. Es gilt also, konzentriert zu bleiben.

15:42 Uhr - Zverev - Griekspoor - 6:3, 6:4, 1:0

Start nach Maß für Zverev in den dritten Satz. Genau wie in den ersten beiden Durchgängen nimmt er Griekspoor gleich das erste Aufschlagspiel ab. Der Deutsche führt mit 1:0.

15:37 Uhr - Zverev - Griekspoor - 6:3, 6:4

Mit einem Ass holt sich Zverev drei Satzbälle. Und beim zweiten packt er einen Aufschlag-Winner über den zweiten Aufschlag aus und holt sich den Durchgang mit 6:4.

15:31 Uhr - De Minaur - Korda - 3:6, 4:6, 7:6, 6:7

Der nächste gesetzte Spieler hat sich aus dem Turnier verabschiedet. Alex de Minaur aus Australien muss sich in vier Sätzen dem US-Amerikaner Sebastian Korda geschlagen geben.

15:25 Uhr - Zverev - Griekspoor - 6:3, 3:2

Zverev hat das rebreak kassiert, und Griekspoor ist nach anschließendem Aufschlaggewinn inzwischen auf 2:3 dran. Im Service von Zverev gab es auch eine exhte Schrecksekunde, als er sehr unglücklich wegrutschte und stürzte. Aber es scheint nichts passiert zu sein. Er hat sich Gras unter den Schuhen entfernt und weitergespielt.

15:20 Uhr - Barty - Suarez-Navarro - 6:1

Auf dem Centre Court ist soeben der erste Satz zu Ende gegangen. Die Topgesetzte Asleigh Barty gewinnt den Durchgang gegen Carla Suarez-Navarro mit 6:1.

15:16 Uhr - Zverev - Griekspoor - 6:3, 3:0

Das Match wird bei geschlossenem Dach fortgesetzt. Nach einem sehr gut platzierten Rückhand-Crossball hat Zverev wieder einen Breakball. Und dann verzieht Griekspoor die Vorhand aus dem Halbfeld. Doppelbreak für den Deutschen und 3:0 im zweiten Satz.

15:06 Uhr - Petkovic - Paolini - 2:1

Auf den meisten Plätzen ist der Spielbetrieb im Moment unterbrochen, aber nicht auf allen. Unter anderem ist Andrea Petkovic aktuell im Einsatz. Ihr Match gegen die Italienerin Jasmine Paolini hat vor wenigen Minuten begonnen.

14:54 Uhr - Regen

Es regnet leicht in Wimbledon. Sowohl das Match von Kohlschreiber als auch das von Zverev sind unterbrochen. Kohlschreiber und Shapovalov sitzen noch auf ihren Plätzen. Über den Court von Zverev wurde die Plane gezogen, während sich langsam das Dach schließt. Vor der Pause hat Zverev seinem Gegner übrigens erneut das Service abgenommen.

14:47 Uhr - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:3, 5:5

Kohlschreiber hatte hier seine Chancen. Der Deutsche hatte vorhin schon erfolglos zum Satzgewinn serviert und auch gerade bei Aufschlag Shapovalov seinen Gegner über Einstand gezwungen. Aber anstatt eines fünften Durchgangs haben wir zunächst einmal ein 5:5 im vierten.

14:40 Uhr - Zverev - Griekspoor - 6:3

Im zweiten Anlauf hat Zverev es aber geschafft. Drei Satzbälle für den Deutschen nach starken Aufschlägen. Und gleich den ersten verwandelt er mit dem Rückhand-Winner am Netz. 6:3 für Zverev in Satz eins.

14:36 Uhr - Zverev - Griekspoor - 5:2

Zverev hat den Niederländer erneut gebreakt und schlägt nun schon zum Satzgewinn auf. Aber u.a. nach einem Doppelfehler des Deutschen und einem starken Return seines Gegners hat er nun selbst zwei Breakbälle gegen sich. Und dann setzt er den Volley ins Aus, und Griekspoor kommt auf 2:5 heran. Gestern im dritten Satz bei Murray haben wir ja gesehen, was möglich sein kann, aber noch ist Zverevs Vorsprung deutlich.

14:29 Uhr - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:3, 2:3

Das Match befindet sich Mitte des vierten Satzes. Shapovalov macht Druck bei Aufschlag Kohlschreiber, der deutlich zu kämpfen hat. Aber bisher konnte der Augsburger den Aufschlagverlust vermeiden. 3:2

14:20 Uhr - Zverev - Griekspoor - 2:0

So dürfte sich Zverev den Beginn des Matches zumindest ergebnistechnisch vorgestellt haben. Dem Hamburger gelingt das frühe Break. Er hat jetzt auch von einigen schnellen Fehlern seines Gegners profitiert, aber außerdem mit einem schönen Punkt am Netz überzeugt.

14:17 Uhr - Zverev - Griekspoor - 1:0

Das Match hat begonnen. Das Hawk-Eye funktioniert allerdings noch nicht. Griekspoor hat die Challenge bemüht, die aber nicht angezeigt wurde. Da gab es gestern im Murray-Spiel schon Schwierigkeiten. Zverev gewinnt trotz leichter Probleme sein Spiel zum 1:0.

14:13 Uhr - Zhu - Barthel - 6:7, 6:3, 6:3

Aus für Mona Barthel. Die Deutsche muss sich in drei Sätzen der Chinesin Lin Zhu geschlagen geben.

14:08 Uhr - Zverev - Griekspoor

Die beiden Sportler spielen sich aktuell ein. Zverev ist natürlich der klare Favorit, auch wenn Rasen zumindest den bisherigen Ergebnissen nach nicht sein bester Belag ist. Griekspoor ist allerdings ein starker Aufschläger, also nicht zu unterschätzen.

13:59 Uhr - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:3

Ein Vorhandfehler Kohlschreibers beschert Shapovalov Satzball. Und dann landet der Return des Deutschen im Netz. 6:3 für den Kanadier. Hier war mehr drin für Kohlschreiber, aber er hat seine Chancen nicht genutzt.

13:57 Uhr - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 5:3

Shapovalov serviert zu 2:1-Satzführung. Aber Kohlschreiber macht Druck über den Return und holt sich mit einem Vorhandwinner zwei Breakchancen. Die erste wehrt Shapovalov mit einem guten Slice ab, die zweite mit einem Aufschlag-Winner. Dann aber patzt er aus dem Halbfeld und Kohlschreiber holt sich Chance Nummer drei. Doch auch die kann er nicht nutzen.

INFO - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 4:2

Es läuft bereits die Partie zwischen Denis Shapovalov und Philipp Kohlschreiber. Beide haben jeweils einen Satz für sich entschieden. In Durchgang drei hat der Kanadier aber ein Break Vorsprung.

INFO - Federer und deutsche Stars im Einsatz

Uns erwartet heute ein prall gefüllter Wettkampftag. Unter anderem peilen Roger Federer, Serena Williams, Alexander Zverev und Angelique Kerber den Sprung in Runde zwei an. Zudem kommt es zum Duell zwischen Jan-Lennard Struff und Daniil Medvedev. Los geht es ab 14:00 Uhr mit dem Match zwischen Zverev und Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum zweiten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab etwa 14:00 Uhr im Liveticker.

