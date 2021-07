Bereits zweimal stand Kerber im Endspiel von Wimbledon. 2016 unterlag sie Serena Williams, zwei Jahre später triumphierte sie im Finale gegen Williams.

Mit Ashleigh Barty aus Australien und der Belarussin Aryna Sabalenka können sich auch noch die beiden topgesetzten Spielerinnen Chancen auf den Titel ausrechnen.

Hubert Hurkacz erwies sich als harter Gegner für Medvedev. Bei Einbruch des Regens befanden sich der Pole und der Russe Mitte des vierten Satzes.

Wimbledon Ansetzungen: Kerber kämpft um den Einzug ins Halbfinale VOR 16 STUNDEN

Hier könnt Ihr im Liveticker alle Matches am Dienstag mitverfolgen.

Die Spiele des Tages:

ab 14:00 Uhr: Ka. Pliskova (CZE/8) - V. Golubic (SUI)

Ka. Pliskova (CZE/8) - V. Golubic (SUI) ab 14:30 Uhr: D. Medvedev (RUS/2) - H. Hurkacz (POL/14) - 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:4

D. Medvedev (RUS/2) - H. Hurkacz (POL/14) - 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:4 nicht vor 15:30 Uhr: O. Jabeur (TUN/21) - A. Sabalenka (BLR/2)

O. Jabeur (TUN/21) - A. Sabalenka (BLR/2) ca. 16.00 Uhr: K. Muchova (CZE/19) - A. Kerber (GER/25)

Zum Einzelticker

K. Muchova (CZE/19) - Zum Einzelticker nicht vor 17:30 Uhr: A. Barty (AUS/1) - A. Tomljanovic (AUS)

INFO - Die Viertelfinalspiele der Damen

Heute stehen die Viertelfinals der Damen auf dem Programm. Im Mittelpunkt aus deutscher Sicht steht dabei der Auftritt von Angelique Kerber gegen Karolina Muchova. Aber auch ein Achtelfinale bei den Herren muss noch nachgeholt werden. Daniil Medvedev befindet sich gegen Hubert Hurkacz im vierten Satz.

INFO - HERZLICH WILLKOMMEN

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum heutigen Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab 14:30 Uhr im Liveticker.

Das könnte Dich auch interessieren: Aus der Traum: Zverev scheitert trotz Aufholjagd in Wimbledon

"War schon immer so": Federer reagiert auf Rasendebatte in Wimbledon

Wimbledon Garín chancenlos: Djokovic erreicht souverän das Viertelfinale VOR EINEM TAG