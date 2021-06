Publiziert 30/06/2021 Am 09:04 GMT

Viele Erstrundenmatches haben noch nicht begonnen. Unter anderem schlagen Matteo Berrettini und Bianca Andreescu auf.

Der Franzose Gael Monfils muss sein Fünfsatzmatch gegen Christopher O'Connell aus Australien fortsetzen.

Auch das Spiel zwischen Nick Kyrgios und Ugo Humbert konnte noch nicht beendet werden. Hier steht es 3:3 im fünften Satz.

Hier könnt Ihr den dritten Tag in Wimbledon im Liveticker verfolgen.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

(Angaben in MESZ)

ab 12:00 Uhr: A. Cornet (FRA) - B. Andreescu (CAN/5)

ab 14:00 Uhr: E. Svitolina (UKR/3) - A. van Uytvanck (BEL)

ab 14:30 Uhr: N. Djokovic (SRB/1) - K. Anderson (RSA)

ca. 15:30 Uhr: N. Kyrgios (AUS) - U. Humbert (FRA) - 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 3:3

ca. 17:00 Uhr: K. Boulter (GBR) - A. Sabalenka (BLR/2)

ca. 18:30 Uhr: O. Otte (GER) - A. Murray (GBR)

ca. 20:00 Uhr: D. Koepfer (GER) - S. Kwon (KOR)

ca. 20:00 Uhr: M. Brengle (USA) - S. Kenin (USA/4)

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum dritten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London im Liveticker.

