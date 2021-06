Publiziert 28/06/2021 Am 11:48 GMT | Update 28/06/2021 Am 12:30 GMT

Traditionell eröffnet der Titelverteidiger das Geschehen auf dem Centre Court in Wimbledon. Novak Djokovic trifft ab 14:30 Uhr auf den Briten Jack Draper.

Im weiteren Verlauf des Tages sind unter anderem noch Andy Murray und Stefanos Tsitsipas im Einsatz. Beide kämpfen um den Einzug in die zweite Runde.

Aus deutscher Sicht schlägt u.a. Philipp Kohlschreiber auf. Mit dem Kanadier Denis Shapovalov hat der Augsburger einen schweren Auftaktgegner erwischt.

Wimbledon Träumen erlaubt: Kerber peilt großen Coup an VOR EINEM TAG

Hier könnt Ihr das Geschehen bei den All England Championships im Liveticker verfolgen.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

(Angaben in MESZ)

Die Matches auf den Außenplätzen verzögern sich wegen Regens um unbestimmte Zeit.

ab 12:00 Uhr: E. Alexandrova (RUS/32) - L. Siegemund (GER)

E. Alexandrova (RUS/32) - ab 12:00 Uhr: J. Vesely (CZE) - Y. Hanfmann (GER)

J. Vesely (CZE) - ab 14:00 Uhr: M. Nicolescu (ROU) - A. Sabalenka (BLR/2)

M. Nicolescu (ROU) - A. Sabalenka (BLR/2) ca. 14:00 Uhr: F. Delbonis (ARG) - A. Rublev (RUS/5)

F. Delbonis (ARG) - A. Rublev (RUS/5) ca. 14:00 Uhr: R. Opelka (USA/24) - D. Koepfer (GER)

R. Opelka (USA/24) - ab 14:30 Uhr: N. Djokovic (SRB/1) - J. Draper (GBR)

N. Djokovic (SRB/1) - J. Draper (GBR) ca. 16:00 Uhr: S. Tsitsipas (GRE/3) - F. Tiafoe (USA)

S. Tsitsipas (GRE/3) - F. Tiafoe (USA) ca. 16:00 Uhr: S. Kwon (KOR) - D. Masur (GER)

S. Kwon (KOR) - ca. 17:30 Uhr: S. Stephens (USA) - P. Kvitova (CZE/10)

S. Stephens (USA) - P. Kvitova (CZE/10) ca. 18:00 Uhr: D. Shapovalov (CAN/10) - P. Kohlschreiber (GER)

D. Shapovalov (CAN/10) - ca. 19:30 Uhr: A. Murray (GBR) - N. Basilashvili (GEO/24)

A. Murray (GBR) - N. Basilashvili (GEO/24) ca. 20:00 Uhr: L. Zhu (CHN) - M. Barthel (GER)

INFO - Weiter Regen in Wimbledon

Der Regen wirft natürlich auch den Ablaufplan etwas durcheinander. Je nachdem wie schnell die Matches auf dem Centre Court und dem Court Nummer eins zu Ende gehen, ist es durchaus möglich, dass auf beiden Plätzen mindestens ein weiteres Spiel angesetzt wird. Aber das wird sich im Verlauf des Tages entscheiden.

INFO - Novak Djokovic ab 14.30 Uhr im Einsatz

Der Centre Court und Court Nr. 1 haben ein Dach, das geschlossen wird. Dort kann also gespielt werden. Um 14.30 Uhr schlägt auf dem Centre Court Titelverteidiger Novak Djokovic auf. Gegner des Serben ist der britische Lokalmatador Jack Draper. Auf Court Nr. 1 ist die bei den Damen an zwei gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus bereits ab 14 Uhr im Einsatz. Ihre Gegnerin wird dann die Rumänin Monica Niculescu sein.

INFO - Regen sorgt für verzögerten Start

Aufgrund von Regenfällen verzögert sich der Start der Spiele in Wimbledon auf den Außenplätzen. Ursprünglich waren die ersten Matches für 12 Uhr angesetzt. Nun sollen die Spiele aufgrund der Wetterprognosen und der hohen Luftfeuchtigkeit frühestens um 14 Uhr starten. Allerdings kann sich dieser Start auch noch weiter nach hinten verschieben. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum ersten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab etwa 14:30 Uhr im Liveticker.

Das könnte Dich auch interessieren: Corona-Kontakt: Lokalmatadorin verpasst Wimbledon

Auf dem falschen Fuß erwischt: Federer rettet sich "artistisch"

Olympia Tokio 2020 Williams verzichtet auf Olympia: Nächster Tennis-Star fehlt in Tokio GESTERN AM 12:27