So steht unter anderem auch das Duell zwischen Philipp Kohlschreiber und Denis Shapovalov auf dem Programm, das am Montag nicht mehr ausgetragen werden konnte.

Oscar Otte will einen Krimi gegen den Franzosen Arthur Rinderknech erfolgreich beenden. Und auch Mona Barthel und Andrea Petkovic sind im Einsatz.

Das Geschehen auf den Außenplätzen beginnt um 12:00 Uhr MESZ. Ab 14:00 Uhr geht es auch auf den beiden großen Plätzen zur Sache.

Hier könnt Ihr den zweiten Tag in Wimbledon im Liveticker verfolgen.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

(Angaben in MESZ)

15:16 Uhr - Zverev - Griekspoor - 6:3, 3:0

Das Match wird bei geschlossenem Dach fortgesetzt. Nach einem sehr gut platzierten Rückhand-Crossball hat Zverev wieder einen Breakball. Und dann verzieht Griekspoor die Vorhand aus dem Halbfeld. Doppelbreak für den Deutschen und 3:0 im zweiten Satz.

15:06 Uhr - Petkovic - Paolini - 2:1

Auf den meisten Plätzen ist der Spielbetrieb im Moment unterbrochen, aber nicht auf allen. Unter anderem ist Andrea Petkovic aktuell im Einsatz. Ihr Match gegen die Italienerin Jasmine Paolini hat vor wenigen Minuten begonnen.

14:54 Uhr - Regen

Es regnet leicht in Wimbledon. Sowohl das Match von Kohlschreiber als auch das von Zverev sind unterbrochen. Kohlschreiber und Shapovalov sitzen noch auf ihren Plätzen. Über den Court von Zverev wurde die Plane gezogen, während sich langsam das Dach schließt. Vor der Pause hat Zverev seinem Gegner übrigens erneut das Service abgenommen.

14:47 Uhr - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:3, 5:5

Kohlschreiber hatte hier seine Chancen. Der Deutsche hatte vorhin schon erfolglos zum Satzgewinn serviert und auch gerade bei Aufschlag Shapovalov seinen Gegner über Einstand gezwungen. Aber anstatt eines fünften Durchgangs haben wir zunächst einmal ein 5:5 im vierten.

14:40 Uhr - Zverev - Griekspoor - 6:3

Im zweiten Anlauf hat Zverev es aber geschafft. Drei Satzbälle für den Deutschen nach starken Aufschlägen. Und gleich den ersten verwandelt er mit dem Rückhand-Winner am Netz. 6:3 für Zverev in Satz eins.

14:36 Uhr - Zverev - Griekspoor - 5:2

Zverev hat den Niederländer erneut gebreakt und schlägt nun schon zum Satzgewinn auf. Aber u.a. nach einem Doppelfehler des Deutschen und einem starken Return seines Gegners hat er nun selbst zwei Breakbälle gegen sich. Und dann setzt er den Volley ins Aus, und Griekspoor kommt auf 2:5 heran. Gestern im dritten Satz bei Murray haben wir ja gesehen, was möglich sein kann, aber noch ist Zverevs Vorsprung deutlich.

14:29 Uhr - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:3, 2:3

Das Match befindet sich Mitte des vierten Satzes. Shapovalov macht Druck bei Aufschlag Kohlschreiber, der deutlich zu kämpfen hat. Aber bisher konnte der Augsburger den Aufschlagverlust vermeiden. 3:2

14:20 Uhr - Zverev - Griekspoor - 2:0

So dürfte sich Zverev den Beginn des Matches zumindest ergebnistechnisch vorgestellt haben. Dem Hamburger gelingt das frühe Break. Er hat jetzt auch von einigen schnellen Fehlern seines Gegners profitiert, aber außerdem mit einem schönen Punkt am Netz überzeugt.

14:17 Uhr - Zverev - Griekspoor - 1:0

Das Match hat begonnen. Das Hawk-Eye funktioniert allerdings noch nicht. Griekspoor hat die Challenge bemüht, die aber nicht angezeigt wurde. Da gab es gestern im Murray-Spiel schon Schwierigkeiten. Zverev gewinnt trotz leichter Probleme sein Spiel zum 1:0.

14:13 Uhr - Zhu - Barthel - 6:7, 6:3, 6:3

Aus für Mona Barthel. Die Deutsche muss sich in drei Sätzen der Chinesin Lin Zhu geschlagen geben.

14:08 Uhr - Zverev - Griekspoor

Die beiden Sportler spielen sich aktuell ein. Zverev ist natürlich der klare Favorit, auch wenn Rasen zumindest den bisherigen Ergebnissen nach nicht sein bester Belag ist. Griekspoor ist allerdings ein starker Aufschläger, also nicht zu unterschätzen.

13:59 Uhr - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:3

Ein Vorhandfehler Kohlschreibers beschert Shapovalov Satzball. Und dann landet der Return des Deutschen im Netz. 6:3 für den Kanadier. Hier war mehr drin für Kohlschreiber, aber er hat seine Chancen nicht genutzt.

13:57 Uhr - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 5:3

Shapovalov serviert zu 2:1-Satzführung. Aber Kohlschreiber macht Druck über den Return und holt sich mit einem Vorhandwinner zwei Breakchancen. Die erste wehrt Shapovalov mit einem guten Slice ab, die zweite mit einem Aufschlag-Winner. Dann aber patzt er aus dem Halbfeld und Kohlschreiber holt sich Chance Nummer drei. Doch auch die kann er nicht nutzen.

INFO - Shapovalov - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 4:2

Es läuft bereits die Partie zwischen Denis Shapovalov und Philipp Kohlschreiber. Beide haben jeweils einen Satz für sich entschieden. In Durchgang drei hat der Kanadier aber ein Break Vorsprung.

INFO - Federer und deutsche Stars im Einsatz

Uns erwartet heute ein prall gefüllter Wettkampftag. Unter anderem peilen Roger Federer, Serena Williams, Alexander Zverev und Angelique Kerber den Sprung in Runde zwei an. Zudem kommt es zum Duell zwischen Jan-Lennard Struff und Daniil Medvedev. Los geht es ab 14:00 Uhr mit dem Match zwischen Zverev und Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum ersten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London ab etwa 14:00 Uhr im Liveticker.

