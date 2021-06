Publiziert 30/06/2021 Am 09:04 GMT | Update 30/06/2021 Am 22:10 GMT

Bei den nachgeholten Erstrundenmatches waren Matteo Berrettini und Elina Svitolina erfolgreich.

Dominik Koepfer zog erstmals in die dritte Runde des Turniers ein. Das Aus ereilte dagegen Casper Ruud, Pablo Carreño Busta und Bianca Andreescu.

Auch das Spiel zwischen Nick Kyrgios und Ugo Humbert konnte am Dienstag nicht beendet werden. Bei der Wiederaufnahme kämpfte sich Kyrgios in fünf Sätzen durch.

Hier könnt Ihr den dritten Tag in Wimbledon im Liveticker verfolgen.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

(Angaben in MESZ)

23:30 Uhr - Auf Wiedersehen!

Damit verabschiede ich mich für heute von Euch. Morgen geht es hier ab 12:00 Uhr mit dem Liveticker aus Wimbledon weiter. Dann haben Alexander Zverev und Andrea Petkovic gleich das erste Match des Tages in London. Und auch Angelique Kerber und Roger Federer sind im Einsatz.

23:28 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:6

Der Slice von Otte landet im Netz. Zwei Matchbälle für Murray. Und mit dem Lob macht er den Sack zu. Murray steht noch einmal in der dritten Runde von Wimbledon. Er lässt sich feiern, das Publikum tobt, und nach seiner Krankheitsgeschichte ist das auch absolut verdient. Er wird sich gegen Denis Shapovalov steigern müssen, aber das ist jetzt völlig egal. Murray genießt den Moment, und das kann er auch.

23:23 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:5

Nächster Spielball für Murray, diesmal nach einem Ass. Und dann zaubert der Brite. Der Stopp von Otte ist wirklich stark, geht ganz flach über das Netz. Aber sein Gegner findet die noch bessere Antwort, gräbt den Ball aus und glänzt mit dem Passierball. 5:2 für Murray.

23:18 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:4

Immer wieder gibt Murray Otte mit teils schweren Fehlern die Chance, ins Match zurückzukommen. Aber dann zeigt er seine ganze Klasse und macht dem Deutschen die Tür wieder zu. Aber Otte kämpft. Er zwingt Murray erneut über Einstand.

23:04 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 1:3

Alle Anwesenden halten den Atem an. Murray rutscht weg und stürzt. Der Brite bleibt einen Moment sitzen, sammelt sich und steht wieder auf. Er humpelt zunächst leicht, aber das Match wird fortgesetzt. Es scheint zu gehen für den ehemaligen Weltranglisten-Ersten.

22:58 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 0:3

Murray macht mit zwei Fehlern die Tür noch einmal auf für Otte. Es geht über Einstand. Aber dann nutzt der Deutsche die große Chance am Netz nicht. Statt Breakball Otte heißt es Spielball Murray. Doch den kann er nicht nutzen, die Rückhand fliegt ins Aus. Murray serviert anschließend ganz stark und sichert sich mit dem Pberkopfball den nächsten Breakball. Und dann landet der Longline Ottes ganz knapp im Aus. 3:0 für Murray.

22:50 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 0:2

Zwei Breakbälle für Murray. Und dann packt er einen butterweichen Volley zum Spielgewinn aus. Der Brite pusht sich, das Publikum tobt. Es wird jetzt ganz schwer für Otte.

22:41 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 6:4, 4:6

Mit dem Volley holt sich Murray die ersten beiden Satzbälle. Und dann kommt der Schotte nach vorne und verwandelt mit der Rückhand-cross. Es geht in den fünften Durchgang!

22:36 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 6:4, 4:5

Murray schlägt zum Gewinn des vierten Satzes auf. Doch nach einem Rückhandfehler des Schotten steht es 30:30. Und nach gut platziertem Return von Otte schlägt Murray die Vorhand ins Netz. Breakchance für den Deutschen. Und die verwandelt er mit einer starken Vorhand. 5:4 nur noch aus Sicht von Murray und alles wieder offen in Satz vier.

22:24 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 6:4, 2:4

Break für Murray. Unter tosendem Applaus der Fans nimmt der zweimalige Turniersieger seinem Gegner das Service ab und führt inzwischen mit 4:2 im vierten Satz.

22:14 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 7:6, 5:7, 6:3

Koepfer serviert zum Matchgewinn. Und man kann wohl sicher sagen, dass es so oder so für heute das letzte Aufschlagspiel in dieser Partie sein wird. Mit einem Ass holt sich der Deutsche drei Matchbälle. Den ersten wehrt Kwon mit starkem Winner am Netz ab. Den zweiten vergibt Koepfer mit einem Doppelfehler. Aber dann verwandelt er aus dem Halbfeld. Koepfer steht in Runde drei!

22:10 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 7:6, 5:7, 5:2

Stephens hat ihre Landsfrau geschlagen. Damit sind auf den Außenplätzen nur noch Koepfer und Kwon aktiv. Man versucht, das Spiel durchzubringen. Es fehlt ja auch nicht mehr viel. Koepfer führt inzwischen 5:2. Aber trotzdem ist es grenzwertig.

22:06 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 7:6, 5:7, 4:2

Aktuell laufen auf den Außenplätzen noch zwei Spiele. Das Match von Sloane Stephens, die gegen ihre Landsfrau Kristie Ahn kurz vor dem Sieg steht, und Koepfer gegen Kwon. Es wäre aus Sicht des Deutschen ideal, das Match heute noch zu Ende zu bringen. Aber es wird eng. Koepfer führt 4:2 im fünften Satz.

22:00 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 6:4, 2:2

Das Match zwischen Murray und Otte ist aktuell unterbrochen, weil das Dach über dem Centre Court geschlossen wird.

21:53 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 7:6, 5:7, 2:1

Breakball für Koepfer nach einem Rückhandfehler von Kwon. Aber dann verzieht der Deutsche nach einem intensiven Ballwechsel seinerseits die Rückhand. Nach einem Return des Deutschen genau auf die Linie hat er die nächste Möglichkeit. Und dann verzieht der Südkoreaner die Vorhand. 3:1 für Koepfer!

21:43 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 7:6, 5:7, 1:1

So langsam wird es natürlich auch eng im Hinblick auf die Dunkelheit. Bei Murray und Otte auf dem Centre Court kann das Dach geschlossen werden, aber aobKoepfer und Kwon ihr Spiel heute noch beenden können, ist zumindest fraglich. Es steht 1:1 im fünften Satz.

21:35 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 6:4

Der Return von Murray fliegt ins Aus. Und das ist gleichbedeutend mit Breakball für Otte. Und dann geht der Deutsche ans Netz vor, setzt eine starke Vorhand und zwingt seinen Gegner zum Fehler. 2:1-Satzführung für den Außenseiter!

21:32 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 7:6, 5:7

Kwon hatte Koepfer wieder gebreakt, und erneut serviert der Koreaner zum Satzgewinn. Koepfer kann mehrere Breakchancen nicht nutzen. Nach tollem Ballwechsel erspielt sich Kwon am Netz seinen dritten Satzball. Und dann setzt er dne Volley ganz genau an die Linie. Es geht in Satz fünf!

21:25 Uhr - Rublev - Harris - 6:1, 6:2, 7:5

Der Arbeitstag für Andrey Rublev war schnell beendet. Nach gerade einmal 1:22 Stunden bezwingt der Russe den Südafrikaner Lloyd Harris mit 6:1, 6:2 und 7:5.

21:23 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4, 4:3

Die Rückhand von Otte landet genau auf der Linie. Der Ball verspringt, und Murray hat keine Chance mehr, ihn sauber zu treffen. Und das ist gleichbedeutend mit dem Break für Otte zum 4:3!

21:20 Uhr - Jabeur - Williams - 7:5, 6:0

Die Grande Dame des Tennis ist ausgeschieden. venus Williams unterliegt in ihrem Zweitrundenmatch der Tunesierin Ons Jabeur mit 5:7 und 0:6.

21:19 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 7:6, 5:5

Mit einem Ass durch die Mitte holt sich Kwon den ersten Satzball, vergibt den aber mit einem schweren Fehler beim Stopp. Und dann sichert sich Koepfer mit klasse Grundlinienspiel die Breakchance. Und dann vershclägt Kwon den Volley, und es ist alles wieder offen in Satz vier.

21:09 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 7:6, 3:4

Koepfer hat früh im vierten Satz ein Break kassiert. Nach einem Doppelfehler Kwons steht es nun aber 0:30 aus Sicht des Südkoreaners. Und kurz darauf patzt Kwon mit dem Stopp, und Koepfer hat die Breakchancen. Die wehrt Kwon aber mit starkem Spiel am Netz ab.

20:51 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 6:4

Murray hat sein Spiel zum 4:5 doch noch gewonnen. Aber nun serviert Otte zum Satzausgleich. Mit einem tollen Vorhand-Longline holt sich der Deutsche drei Satzbälle. Und den zweiten verwandelt er mit dem Aufschlag-Winner zum 6:4. Satzausgleich!

20:46 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 7:6

Koepfer hat es doch noch geschafft. Mit 7:2 im Tiebreak holt er sich den dritten Satz. Das war viel schwerer, als es aus seiner Sicht nötig war. Aber er hat sich die Satzführung gesichert.

20:44 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 5:3

Otte hat erst Glück mit der Netzkante, und dann schlägt Murray den Stopp ins Netz. Zwei Satzbälle für den Deutschen. Den ersten wehrt Murray seinerseits mit Hilfe der Netzkante ab, den zweiten mit einem schönen Stopp.

20:39 Uhr - Brengle - Kenin - 6:2, 6:4

Die nächste gesetzte Spielerin verabschiedet sich aus London. Sofia Kenin unterliegt im US-Duell Madison Brengle in zwei Sätzen.

20:37 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 4:3

Otte hat Satz zwei gegen Murray gedreht. Der Deutsche hat sich nicht nur das Rebreak gesichert, sondern dem Briten anschließend erneut das Service abgenommen. Er führt mit 4:3.

20:35 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 5:5

Es ist tatsächlich passiert! Auch Koepfer konnte den 5:0-Vorsprung nicht halten. 5:5, und damit beginnt Satz drei quasi von vorne. Ist das ärgerlich aus Sicht des Deutschen.

20:29 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 5:4

Jetzt wird es in Satz drei noch einmal richtig eng für Koepfer. Mit 5:0 und drei Breaks hatte er bereits geführt. Und inzwischen steht es nur noch 5:4 aus seiner Sicht. Das nächste Aufschlagspiel muss er durchbringen, wenn es ihm nicht so ergehen soll, wie Andy Murray am Montag.

20:22 Uhr - Otte - Murray - 3:6, 1:3

Erneut Breakbal für Murray. Und dann patzt Otte beim Stoppversuch. Der Ball hat keine Chance, das Netz zu überqueren, verhungert auf halber Strecke. 3:1 für Murray im zweiten Satz.

20:15 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7, 4:0

Das sieht gut aus für Dominik Koepfer im vierten Satz. Der Deutsche hat seinem Gegner bereits zweimal den Aufschlag abnehmen können und führt mit 4:0.

20:09 Uhr - Brengle - Kenin - 6:2

Fehlstart für Sofia Kenin. Die Melbourne-Siegerin von 2020 muss den ersten Durchgang gegen ihre Landsfrau Madison Brengle mit 2:6 abgeben.

20:02 Uhr - Otte - Murray - 3:6

Satzball für Murray, nach einem großartigen Rückhand-Longline. Und dann verwandelt der Doppel-Olympiasieger mit der Vorhand zum 6:3 im ersten Durchgang. Der Routinier war in diesem Durchgang nahezu fehlerfrei. Otte war zwar aggressiver, hat aber auch deutlich mehr Fehler geschlagen als sein Gegner.

19:58 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:7

Mit einem ganz starken Rückhand-Überkopfball holt sich Kwon den nächsten Satzball, diesmal bei eigenem Aufschlag. Und dann macht der Südkoreaner Druck über die Vorhand und zwingt Koepfer schließlich zum Fehler. 10:8 im Tiebreak für Kwon, der insgesamt der offensivere Spieler in diesem Satz war. Daher ist das verdient, auch wenn es eng war.

19:54 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:6

5:5 bei Aufschlag Kwon. Und dann holt sich der Südkoreaner mit einer krachenden Vorhand den ersten Satzball. Aber den vergibt der Südkoreaner mit einem relativ schnellen Fehler von der Grundlinie. Und kurz darauf ist es nach einem Aufschlag-Winner Koepfer, der den Satzball hat. Aber den wehrt Kwon stark ab.

19:49 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 6:6

Der zweite Durchgang geht in den Tiebreak. Und nach einem Vorhandfehler von Kwon kann sich Koepfer das erste Minibreak sichern. Aber dann ist der Angriffsball des Deutschen am Netz nicht druckvoll genug, Kwon kontert und der Südkoreaner holt sich das Minibreak zurück. 3:3 beim Seitenwechsel.

19:43 Uhr - Otte - Murray - 2:3

Breakball für Murray nach einem guten Return. Und dann macht Otte den Fehler mit der Rückhand von der T-Linie. 3:2 für den zweimaligen Turniersieger.

19:35 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 5:5

Kwon schlägt zum Satzgewinn auf. Aber nun hat Koepfer die Chance zum Rebreak. Und dann patzt Kwon beim Volley. Alles wieder offen und 5:5.

19:33 Uhr - Swiatek - Zvonareva - 6:1, 6:3

Swiatek hat die erste Hürde ohne Mühe genommen. Die ehemalige French-Open-Siegerin bezwingt Zvonareva deutlich mit 6:1 und 6:3.

19:30 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 4:5

Kwon ist der angriffslustigere Spieler und war das auch schon in Satz eins. Der Unterschied: Der Südkoreaner hat die Anzahl der Fehler deutlich heruntergeschraubt und setzt den Deutschen immer mehr unter Druck. Kwon macht Druck und erspielt sich weitere Breakchancen. Und dann patzt Koepfer mit der Vorhand aus dem Halbfeld. 4:5 aus Sicht des Deutschen.

19:23 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3, 4:3

Nach einem völlig misslungenen Angriffsball von Kwon konnte Koepfer dem Südkoreaner das Service abnehmen. Aber nun hat Kwon gleich drei Möglichkeiten zum Rebreak. Und den zweiten verwandelt er mit einem gefühlvollen Stopp zum 3:4 aus seiner Sicht.

19:17 Uhr - Otte - Murray

Der Publikumsliebling betritt den Centre Court, und er bekommt es mit einem Deutschen zu tun. Das Zweitrundenmatch von Andy Murray gegen Oscar Otte beginnt in wenigen Minuten.

19:06 Uhr - Swiatek - Zvonareva - 6:1, 1:0

Die Polin hat nicht nur Satz eins gegen Vera Zvonreva deutlich für sich entschieden, sondern auch im zweiten Durchgang der Russin bereits den Aufschlag abnehmen können.

18:58 Uhr - Koepfer - Kwon - 6:3

Durch einen starken Stopp holt sich Koepfer seinen insgesamt dritten Satzball. Und dann folgt der Fehler von Kwon mit der Rückhand. 6:3 für den Deutschen in Durchgang eins. Das Ergebnis ist klarer als der Spielverlauf in diesem Durchgang. Koepfer musste mehrmals über Einstand gehen und insgesamt fünf Breakbälle abwehren.

18:55 Uhr - Boulter - Sabalenka - 6:4, 3:6, 3:6

Es war ein hochklassiges match auf dem Centre Court. Und die Favoritin hat sich am Ende doch noch durchgesetzt. Mit 6:3 im dritten Satz erreicht Sabalenka die dritte Runde.

18:53 Uhr - Koepfer - Kwon - 5:3

Kwon macht Druck über die Vorhand und zwingt Koepfer in die Defensive. Der macht den Fehler, und der Südkoreaner holt sich die Breakchance. Der Deutsche wehrt diese aber mit dem Volley am Netz ab. Nach einem Rückhandfehler von Kwon steht es 5:3 für Koepfer.

18:46 Uhr - Bencic - Juvan - 3:6, 3:6

Überraschendes Aus für Belinda Bencic. Die Weltranglisten-Elfte aus der Schweiz musste sich der Slowenin Kaja Juvan klar in zwei Sätzen mit 3:6 und 3:6 geschlagen geben.

18:38 Uhr - Koepfer - Kwon - 3:2

Los geht es für Dominik Koepfer, und das deutlich früher als erwartet. Aufgrund von Andujars Absage wurde das Match des Deutschen auf Platz 17 verlegt, wo ansonsten schon Spielschluss gewesen wäre. Und ihm ist es bereits gelungen, seinem Gegner Soon-woo Kwon den Aufschlag abzunehmen.

18:34 Uhr - Boulter - Sabalenka - 6:4, 3:6, 2:4

War das die Vorentscheidung? Boulter konnte eine 40:0-Führung nicht halten und musste ihr Service doch noch abgeben. Anschließend spaziert Sabalenka mit vier krachenden ersten Aufschlägen, darunter zwei Assen, durch ihr Service zum 4:2.

18:27 Uhr - Shapovalov kampflos weiter

Nach seinem harten Fünfsatzmatch gegen Philipp Kohlschreiber hat Denis Shapovalov eine unverhoffte Pause bekommen. Sein Gegner Pablo Andujar konnte zum Zweitrundenmatch nicht antreten.

18:15 Uhr - Auger-Alliassime - Monteiro - 6:3, 6:3, 6:3

Lockerer Auftakt für Felix Auger-Alliassime. Der junge Kanadier ließ Thiago Monteiro aus Brasilien keine Chance und zieht mit dreimal 6:3 in die zweite Runde an der Church Road ein.

18:13 Uhr - Boulter - Sabalenka - 6:4, 3:6

Satzausgleich auf dem Centre Court. Sabalenka entscheidet den zweiten Durchgang gegen Boulter mit 6:3 für sich.

18:10 Uhr - Azarenka - Kozlova - 6:1, 6:3

Spiel, Satz und Sieg Victoria Azarenka! Mit starkem Rückhand-Return holt sich die Belarussin den Matchball. Und dann serviert Kozlova den Doppelfehler. Mühelos zieht die Nummer zwölf der Setzliste in die zweite Runde ein.

17:54 Uhr - Azarenka - Kozlova - 6:1, 4:1

Alles nach Wunsch läuft dagegen bei Sabalenkas Landsfrau Victoria Azarenka. Die ehemalige Australian-Open-Siegerin hat nicht nur Satz eins gegen die Ukrainerin Kateryna Kozlova gewonnen, sondern führt auch in Durchgang zwei mit einem Doppelbreak.

17:40 Uhr - Boulter - Sabalenka - 6:4

Überraschung auf dem Centre Court: Lokalmatadorin Katie Boulter gewinnt Satz eins gegen die an zwei gesetzte Belarussin Aryna Sabalenka mit 6:4.

16:59 Uhr - Kyrgios - Humbert - 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 9:7

Unter anderem dank eines tollen Returns hat Humbert zwei Chancen zum Rebreak. Aber der Franzose kann keine von beiden nutzen, die zweite wehrt Kyrgios mit einer Weltklasse-Rückhand ab. Und dann holt sich der Australier mit einerm Crossball auf die Linie den ersten Matchball. Und dann folgt der Service-Winner zum 9:7 im fünften Satz. Kyrgios hat sich durchgekämpft!

16:53 Uhr - Kyrgios - Humbert - 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 8:7

Der Longline von Humbert fliegt weit ins Aus. Drei Breakchancen für Kyrgios. Und bei der dritten landet der Rückhand-Crossball des Franzosen im Netz. Dem Australier fehlt nur noch ein Schritt zum Einzug in die zweite Runde.

16:48 Uhr - Kyrgios - Humbert - 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 7:7

Kyrgios verschlägt den Volley. Der Australier muss über Einstand gehen. Aber er lässt einen Vorhandwinner am Netz und einen starken Aufschlag folgen und holt sich sein Service zum 7:7.

16:41 Uhr - Kyrgios - Humbert - 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 6:7

Oh je. Böser Sturz von Kyrgios. Der Australier rutscht nach einem Winner von Humbert weg und verdreht sich das Bein sehr unglücklich. Er schreit auf und bleibt einen Moment liegen. Aber dann rappelt er sich auf und will die Partie fortsetzen. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert.

16:38 Uhr - Kyrgios - Humbert - 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 6:6

Es ist ein völlig ausgeglichenes Match bisher. Kyrgios spielt seine Stärke durch die AUfschläge immer wieder aus. Und auch Humbert beweist hier, dass sein Turniersieg in Halle kein Zufall war. 6:6.

16:26 Uhr - Kyrgios - Humbert - 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 4:4

Auf Platz Nummer eins wurde inzwischen das gestern abgebrochene Match zwischen Nick Kyrgios und Ugo Humbert wieder aufgenommen. Es steht 4:4 im fünften Satz.

16:21 Uhr - Djokovic - Anderson - 6:3, 6:3, 6:3

Mit dem Vorhand-Winner holt sich Djokovic die ersten beiden Matchbälle. Und beim zweiten fliegt der Slice von Anderson weit ins Aus. Mit einer ganz souveränen Leistung löst Novak Djokovic das Ticket für Runde drei.

16:18 Uhr - Djokovic - Anderson - 6:3, 6:3, 5:3

Der Angriffsball von Anderson aus dem Halbfeld landet im Netz. Drei Breakbälle für Djokovic. Und beim dritten stürmt Anderson etwas voreilig ans Netz vor. Djokovic hat das ganze Feld offen und verwandelt den Passierball zum 5:3.

16:15 Uhr - Thompson - Ruud - 7:6, 7:6, 2:6, 2:6, 6:2

Aus für Casper Ruud! Mit 2:6 im fünften Satz musste sich der aufstrebende Norweger dem Australier Jordan Thompson geschlagen geben.

16:04 Uhr - Djokovic - Anderson - 6:3, 6:3, 2:1

Es muss gesagt werden, dass Anderson hier ein sehr ordentliches Match absolviert. Der eine oder andere kleine Fehler zuviel gerade in engen Situationen hat sich eingeschlichen, aber der Südafrikaner zeigt keine schlechte Leistung. Aber Djokovic ist heute bisher unantastbar.

15:52 Uhr - Svitolina - van Uytvanck - 6:3, 2:6, 6:3

Elina Svitolina hat es geschafft. Die Ukrainerin ringt Alison van Uytvanck aus Belgien in drei Sätzen nieder und zieht in die zweite Runde ein.

15:49 Uhr - Djokovic - Anderson - 6:3, 6:3

Djokovic ist jetzt klar am Drücker und holt sich die nächsten beiden Breakchancen, die gleichzeitig auch Satzbälle sind. Und mit dem Vorhand-Winner macht er den Sack zu und holt sich auch den zweiten Durchgang. In diesem Satz hat der Serbe keinen einzigen unerzwungenen Fehler geschlagen.

15:43 Uhr - Djokovic - Anderson - 6:3, 4:3

Drei Breakbälle für Djokovic. Und beim zweiten überlistet er den ans Netz vorgeeilten Anderson mit einem Lob. Break für den Serben zum 4:3 im zweiten Satz.

15:38 Uhr - Thompson - Ruud - 7:6, 7:6, 2:6, 2:6

Casper Ruud hat die Wende im Match gegen Jordan Thompson geschafft. Nach den ersten beiden verlorenen Durchgängen hat der Norweger Satz drei und vier klar für sich entschieden.

15:28 Uhr - Querrey - Carreño Busta - 7:6, 6:4, 7:5

Und auch Pablo Carreño Busta hat sich soeben aus dem Turnier verabschiedet. Der Spanier musste sich in drei Sätzen dem starken Rasenspieler Sam Querrey aus den USA geschlagen geben.

15:26 Uhr - Nishioka - Isner - 7:6, 2:6, 6:3, 6:7, 6:4

Für John Isner ist das Turnier bereits beendet. Der US-Amerikaner muss sich in der ersten Runde dem Japaner Yoshihito Nishioka in fünf Sätzen geschlagen geben. Isner war allerdings durch einen Sturz gehandicapt.

15:18 Uhr - Svitolina - van Uytvanck - 6:3, 2:6

Elina Svitolina muss in den dritten Satz gehen. Die Ukrainerin hat Durchgang zwei gegen Alison van Uytvanck aus Belgien mit 2:6 verloren.

15:11 Uhr - Djokovic - Anderson - 6:3

Drei Satzbälle für Djokovic, auch weil Anderson jetzt sehr fehlerhaft agiert. Und den ersten verwandelt der Titelverteidiger mit einem wunderschönen Vorhand-Longline. 6:3 für den Favoriten in Durchgang eins.

15:09 Uhr - Djokovic - Anderson - 5:3

Der Vorhand-Crossball von Anderson landet im Netz. Und damit hat Djokovic gleich drei Breakchancen. Und gleich bei der ersten kontert er den Südafrikaner mit dem Passierball aus. 5:3 für den Weltranglisten-Ersten, der nun zum Satzgewinn aufschlägt.

15:06 Uhr - Djokovic - Anderson - 4:3

Die rutschige Anlage bereitet weiter Sorgen. Djokovic ist in der knappen halben Stunde, die das Match jetzt dauert, schon dreimal weggerutscht und gestürzt. Zum Glück ist alles glimpflich ausgegangen. Schwerer hat es auf Platz 18 John Isner erwischt, der aber sein Match gegen Yoshihito Nishioka auch zumindest fortsetzen kann.

15:00 Uhr - Djokovic - Anderson - 3:2

Es ist eine ausgeglichene Anfangsphase. Anderson hält gut dagegen. Djokovic musste im vergangenen Aufschlagspiel auch über Einstand gehen. Aber dann ließ der Serbe zwei Service-Winner zum 3:2 folgen.

14:50 Uhr - Querrey - Carreño Busta - 7:6, 6:4

Es wird eng für die Nummer elf der Setzliste. Pablo Carreño Busta hat die ersten beiden Sätze gegen Sam Querrey verloren. Zur Erinnerung: Querrey hat in Wimbledon auch schon Djokovic aus dem Turnier befördert. Er ist auf Rasen nie zu unterschätzen.

14:43 Uhr - Djokovic - Anderson - 1:0

Los geht es mit Aufschlag Djokovic. Der Serbe schätzt einen Schlag von Anderson falsch ein, lässt den Ball durch, der dann noch deutlich ins Feld fällt. Dadurch wird es etwas eng bei Aufschlag Djokovic. 30:30. Dann lässt er aber zwei Asse zum Spielgewinn folgen.

INFO - Thompson - Ruud - 7:6, 7:6, 2:2

Für einen weiteren gesetzten Spieler entwickelt sich die Erstrundenaufgabe zu einem harten Stück Arbeit. Casper Ruud aus Norwegen hat die ersten beiden Sätze gegen den Australier Jordan Thompson jeweils im Tiebreak verloren.

INFO - Djokovic - Anderson

Das Zweitrundenmatch von Novak Djokovic steht unmittelbar bevor. Und mit Kevin Anderson hat der Serbe keine leichte Aufgabe erwischt. Der ehemalige Weltranglisten-Fünfte ist auf Rasen nie zu unterschätzen, stand 2018 ja auch schon im Endspiel an der Church Road. Von dieser Form ist der Südafrikaner allerdings etwas entfernt, sodass Djokovic als dennoch recht deutlicher Favorit in das Match geht.

INFO - Andreescu ausgeschieden

Für Bianca Andreescu ist das Turnier an der Church Road frühzeitig beendet. Die an fünf gesetzte Kanadierin unterlag klar in zwei Sätzen gegen Alizé Cornet aus Frankreich.

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum dritten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London im Liveticker.

