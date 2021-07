Update 01/07/2021 Am 18:35 GMT

Federer traf im Duell der Routiniers auf Richard Gasquet aus Frankreich. Zverev gab sich gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren keine Blöße.

Kerber und Sorribes Tormo lieferten sich ein Weltklasse-Duell auf Augenhöhe mit besserem Ende für die Deutsche. Petkovic zog gegen French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova den Kürzeren.

Daniil Medvedev unterstrich seine Ambitionen an der Church Road. Der Russe war gegen Carlos Alcaraz aus Spanien erfolgreich.

Wimbledon Wimbledon 2021 heute live im TV und im Livestream und Liveticker 26/06/2021 AM 09:11

So lief der vierte Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

(Angaben in MESZ)

20:14 Uhr - Auf Wiedersehen

Ich verabschiede mich damit von heute und wünsche Euch noch einen schönen Abend. Morgen geht es hier in aller frische im Liveticker mit dem Geschen des fünften Wettkampftags weiter. Und Eurosport.de hält Euch natürlich über alle weiteren Matches des Tages auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen!

20:10 Uhr - Mager - Kyrgios - 6:7, 4:6, 4:6

Und zeitgleich mit Federer hat auch Nick Kyrgios sein Drittrundenticket gelöst. Der Australier gewinnt nach knappem ersten Satz letztlich noch klar mit 7:6,, 6:4 und 6:4 gegen Gianluga Mager.

20:06 Uhr - Federer - Gasquet - 7:6, 6:1, 6:4

Die Matchbälle zwie und drei für Federer, diesmal bei eigenem Aufschlag. Und dann macht der Schweizer mit einem Ass kurzen Prozess.mit 7:6, 6:1 und 6:4 zieht der 20malige Grand-Slam-Sieger in die dritte Runde ein.

19:55 Uhr - Federer - Gasquet - 7:6, 6:1, 4:3

Breakball für Federer. Und dann ist Gasquet eigentlich am Drücker, patzt aber mit dem Stopp. Er muss am Netz nur noch verwandeln, will aber zaubern und schlägt den Ball ins Netz. Das war jetzt auch etwas bezeichnend für den Matchverlauf.

19:46 Uhr - Auger-Alliassime - Ymer - 6:4

Auf Court zwei, wo heute schon Zverev und Kerber erfolgreich waren, läuft inzwischen das match zwischen Feliy Auger-Alliassime und Mikael Ymer. Der favorisierte Kanadier holt sich Satz eins mit 6:4.

19:38 Uhr - Mager - Kyrgios - 6:7, 4:6

Nick Kyrgios ist auf Kurs. Der Australier gewinnt den zweiten Satz gegen Gianluca Mager mit 6:4.

19:32 Uhr - Federer - Gasquet - 7:6, 6:1

Satzball für Federer. Und dann macht der Maestro mit einem Ass den Satz zu. Das war eine ganz souveräne Vorstellung des Schweizers im zweiten Durchgang, gegen einen allerdings auch schwachen Gasquet, der sehr fehlerhaft gespielt hat.

19:24 Uhr - Federer - Gasquet - 7:6, 5:0

Jetzt spaziert Federer durch den Satz. Gasquet hat dem gar nichts mehr entgegenzusetzen. Mit einem Ass verwandelt der Schweizer zum 5:0 im zweiten Satz.

19:16 Uhr - Federer - Gasquet - 7:6, 2:0

Der Stopp von Gasquet landet im Netz. Und damit heißt es Breakball Federer, nachdem Gasquet schon 40:0 geführt hatte. Und dann fliegt nach einem Rahmentreffer des Franzosen der Ball weit ins Aus, und der Schweizer holt sich das Aufschlagspiel.

19:12 Uhr - Mager - Kyrgios - 6:7

Auch Nick Kyrgios hatte im ersten Satz schwer zu kämpfen. Aber der Durchgang endet zugunsten des Australiers. Mit 9:7 im Tiebreak holt er sich den Satz gegen Gianluca Mager.

19:06 Uhr - Federer - Gasquet - 7:6

Aufschlag-Winner durch die Mitte des Feldes von Federer. Fünf Satzbälle für den Eidgenossen. Und dann serviert Gasquet den Doppelfehler. 7:1 im Tiebreak für Federer.

19:00 Uhr - Federer - Gasquet - 6:6

Der erste Satz geht in den Tiebreak. Durch einen Rückhandfehler Gasquets verwandelt Federer seinen Spielball zum 6:6.

18:48 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 5:7, 6:4

Doppelfehler von Sorribes Tormo. Und das bedeutet drei Matchbälle für Kerber. Und mit dem Rückhand-Longline verwandelt sie den ersten und bricht in einen Jubelschrei aus. Standing Ovations vom Publikum, und das haben beide Damen völlig verdient. Das waren drei Stunden und 18 Minuten großartiges und packendes Tennis.

18:42 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 5:7, 5:4

Kerber schlägt zum Matchgewinn auf, aber das muss in diesem Match gar nichts aussagen. Und nachdem der Rückhand-Longline der Deutschen im Netz landet, hat Sorribes Tormo zwei Breakchancen. Bei der ersten verzieht die Spanierin den Return. Aber die zweite verwandelt sie mit dem Volley. Nur noch 5:4 für Kerber. Aber die Chance gleich beim Returnspiel muss nicht geringer sein. Hier ist in jede Richtung alles möglich.

18:38 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 5:7, 5:3

Keine gibt hier nach oder auch nur einen Ball verloren. Sorribes Tormo muss erneut über Einstand gehen. Aber den Matchball gönnt sie Kerber nicht. Mit dem Vorhandfehler der Deutschen holt sich die Spanierin ihr Service zum 3:5.

18:29 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 5:7, 5:2

Kerber hat sich erneut das Break gesichert. Und diesmal kann sie es halten. Mit einem fantastischen Passierball aus der Defensive holt sie sich den Spielball. Und dann hat die Kielerin riesiges Glück mit dem Netzroller. 5:2 für Kerber!

18:20 Uhr - Federer - Gasquet - 0:1

Auf dem Centre Court hat soeben das Match zwischen Roger Federer und Richard Gasquet begonnen. Es ist das 21. Duell der beiden Routinierss. 18 hat Federer bisher für sich entschieden.

18:17 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 5:7, 3:2

Es ist eine unglaubliche Partie. Und man darf gespannt sein, wie fit die Siegerin in ihrem Drittrundenmatch dann sein wird. Sorribes Tormo breakt Kerber zurück. Es steht nur noch 2:3 aus Sicht der Spanierin.

18:11 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 5:7, 3:1

Kerber hat sich jetzt einige Male an ihre Hand gefasst, und das Gesicht leicht schmerzverzerrt verzogen. Hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist. In den Ballwechseln merkt man davon noch nichts. Kerber erspielt sich den Breakball. Und dann landet der Longline von Sorribes Tormo im Aus. 3:1 für Kerber. Aber das hat in dieser Partie noch gar nichts zu sagen.

18:06 Uhr - Ostapenko - Kasatkina - 6:1, 3:6, 8:6

Die French-Open-Siegerin von 2017 hat sich durchgekämpft. Jelena Ostapenko aus Lettland bezwingt die Russin Daria Kasatkina mit 6:1, 3:6 und 8:6.

17:59 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 5:7, 1:1

Es ist natürlich auch eine Kräftefrage. Beide haben aber über zwei Sätze kräftezehrendes Weltklassetennis gezeigt, und der erste Durchgang startet ähnlich. Freie Punkte für die jeweilige Aufschlägerin gibt es kaum.

17:48 Uhr - Gauff - Vesnina - 6:4, 6:3

Cori Gauff hat es geschafft. Nach einem Doppelfehler von Daria Kasatkina beim Matchball heißt es 6:3 und 6:4 für Gauff. Hier beginnt gleich das Match zwischen Roger Federer und Richard Gasquet.

17:45 Uhr - Alcaraz - Medvedev - 4:6, 1:6, 2:6

Spiel, Satz und Sieg Daniil Medvedev. Beim Matchball hat der Weltranglisten-Zweite zunächst etwas Glück mit der Netzkante, verwandelt dann aber mit dem Rückhand-Überkopfball zum deutlichen Dreisatzsieg.

17:42 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 5:7

Zwei Satzbälle für Sorribes Tormo nach einem tollen Winner die Linie entlang. Und beim zweiten packen beide erneut ihr bestes Tennis aus, treffen mehrmals genau die Grundlinie. Aber die Spanierin hat das bessere Ende für sich. Mit dem Volley verwandelt sie den Punkt für Durchgang drei.

17:35 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 5:6

Ist das bitter für Kerber. Nach einem Monster-Ballwechsel wird der Crossball von Sorribes Tormo aus gegeben. Sie nimmt die Challenge, und der Ball hat die Linie noch gekratzt. Und dann folgen zwei schnelle Fehler Kerbers beim Stopp. Sie kassiert das Break und liegt 5:6 zurück.

17:30 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 5:5

Jubel bei Sorribes Tormo. Sie holt sich doch noch den Spielgewinn zum 5:5. Die Spanierin hat jetzt herausragende Stopps gezeigt. Das war auch nervlich ganz stark von ihr.

17:26 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 5:4

Sorribes Tormo serviert gegen den Matchverlust. Nach einem genau platzierten Lob von Kerber steht es 30:30. Und dann patzt die Spanierin beim Stoppversuch. Matchball für Kerber! Doch dann glänzt Sorribes Tormo mit einem ausgezeichneten Slice. 40:40.

17:17 Uhr - Alcaraz - Medvedev - 4:6, 1:6

Es scheint eine klare Angelegenheit für Daniil Medvedev zu werden. Der Russe holt sich Satz zwei gegen Carlos Alcaraz mit 6:1.

17:13 Uhr - Gauff - Vesnina - 6:4

Cori Gauff hat den ersten Schritt Richtung Runde drei gemacht. Der US-Youngster gewinnt Satz eins gegen Elina Vesnina auf dem Centre Court mit 6:4.

17:11 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 4:3

Aber erneut kann Kerber das Break nicht halten. Sorribes Tormo fightet weiter und holt sich das Aufschlagspiel der Deutschen. Der Breakball war ganz starker Kampf von beiden, bei dem die Spanierin schließlich das bessere Ende für sich hatte.

17:06 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 4:2

Sorribes Tormo überzieht mit der Vorhand aus dem Halbfeld. Zwei Breakbälle für Kerber. Den ersten wehrt die Spanierin nach Stopp von Kerber mit einem guten Slice ab. Aber beim zweiten packt die Deutsche den Rückhand-Winner genau auf die Linie aus. 4:2 für Kerber.

17:00 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5, 3:2

Anfang des zweiten Satzes hat es ein Break auf beiden Seiten gegeben. Anschließend haben beide jeweils das Service durchgebracht. Mit einem starken Longline holt sich Kerber den Spielgewinn zum 3:2.

16:55 Uhr - Martinez - Monfils - 6:3, 6:4, 4:6, 7:6

Aus für Gael Monfils! Mit dem Volley verwandelt Pedro martinez seinen insgesamt dritten Matchball zum 7:5 im Tiebreak des vierten Satzes und dem Einzug in die dritte Runde.

16:48 Uhr - Alcaraz - Medvedev - 4:6

Auf Court eins ist der erste Satz zu Ende gegangen. Nachdem er zwischenzeitlich ebenfalls ein Break kassiert hat, nimmt Medvedev Alcaraz im richtigen Moment wieder den Aufschlag ab und holt sich den Durchgang mit 6:4.

16:37 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 7:5

Zwei Satzbälle für Kerber nach sehr gutem Defensivspiel. Beim ersten hat sie die Chance, am Netz zuzumachen, aber Sorribes Tormo kämpft sich glänzend in den Ballwechsel zurück und holt den Punkt. Bei Satzball Nummer zwei glänzt Kerber aber mit einem herausragenden Stopp. 7:5 für Kerber in einem hochklassigen ersten Satz.

16:31 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 6:5

Das ist die erste kleinere Schwächephase von Kerber, allerdings immer noch auf hohem Niveau. Sie lässt sich jetzt aber etwas zu weit zurückdrängen und ihre Gegnerin bestimmt zunehmend das Tempo in den Ballwechseln. Umso wichtiger aus Sicht der Deutschen, dass sie ihr Spiel zum 6:5 nach hartem Kampf gewinnt.

16:27 Uhr - Alcaraz - Medvedev - 0:3

Auf Platz eins hat das Match zwischen Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz begonnen, und dass aus Sicht des Russen richtig stark. Die Nummer zwei der Setzliste hat dem Spanier bereits das Service abgenommen und führt mit 3:0.

16:20 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 5:4

Jetzt aber landet der Lob von Kerber knapp im Aus. Und ihre Gegnerin hat drei Chancen zum Rebreak. Doch Kerber kann alle drei abwehren, beim dritten hat sie Glück, dass ihre Gegnerin am Netz patzt. Dann aber ist es Kerber, die die Vorhand verschlägt, und sie hat erneut Breakball gegen sich. Und den nutzt Sorribes Tormo mit guter Vorhand zum 4:5.

16:14 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 5:3

Das war herausragend von Kerber. Sie hält mir druckvollen Angriffsschlägen ihre Gegnerin an der Grundlinie fest und verwandelt zum richtigen Zeitpunkt mit dem Stopp. Breakball für die Deutsche. Und den verwandelt sie nach einem packenden Ballwechsel mit dem Winner aus dem Halbfeld.

16:09 Uhr - Barty - Blinkova - 6:4, 6:3

Der Arbeitstag für Ashleigh Barty ist beendet. Die Australierin gewinnt mit 6:3 und 6:4 gegen Anna Blinkova aus Russland.

16:03 Uhr - Berrettini - van de Zandschulp - 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

Matteo Berrettini hat das Ticket für die dritte Runde gelöst. Der Italiener besiegt Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden mit 6:3, 6:4 und 7:6 (7:4).

15:58 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 3:2

Kerber ist insgesamt dichter am Break. Ihre Gegnerin hat bei eigenem Aufschlag mehr zu kämpfen. Aber auf das Ergebnis hat sich das noch nicht ausgeschlagen. Sorribes Tormo hält den Satz mit mutigem Spiel weiterhin ausgeglichen.

15:50 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 2:1

Es sind natürlich erst die ersten Minuten des Spiels, aber Kerber beginnt so stark und offensiv, wie ich sie in den vergangenen Monaten sehr selten gesehen habe. Und da Sorribes Tormo auf ähnlich hohem Level gegenhält, ist das ein richtig gutes Match bisher. Mit dem Rückhand-Winner holt sich Kerber die Breakchance, kann sie aber nicht nutzen.

15:39 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 2:1

Das ist ein wirklich hochklassiger Matchbeginn. Vor allem Kerber agiert sehr angriffslustig, überzeugt mit toll platzierten Winnern. Sorribes Tormo überzeugt ihrerseits mit variantenreichem Spiel. Es gibt auf beiden Seiten kaum Fehler. 2:1 für Kerber.

15:35 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo - 1:1

Das Match zwischen Kerber und Sorribes Tormo hat begonnen. Das ist ein recht offensiver Beginn von Kerber, die versucht, über den Return Druck aufzubauen. Aber ihre Gegnerin hält gut dagegen und agiert clever am Netz. Es steht 1:1 im ersten Satz.

15:28 Uhr - Barty - Blinkova - 6:4, 1:0

Es läuft zwar spieltechnisch noch nicht alles rund, aber das Ergebnis stimmt: Trotz einiger schneller Fehler gewinnt Ashleigh Barty den ersten Satz gegen die Russin Anna Blinkova mit 6:4.

15:20 Uhr - Svitolina - Linette - 3:6, 4:6

Die nächste Überraschung an der Church Road ist perfekt. Die an drei gesetzte Elina Svitolina aus der Ukraine muss sich klar in zwei Sätzen der Polin Magda Linette geschlagen geben.

13:55 Uhr - Kerber - Sorribes Tormo

Hier geht es heute Nachmittag im Liveticker weiter mit dem Match zwischen Angelique Kerber und Sara Sorribes-Tormo. Im Anschluss folgt der Auftritt von Roger Federer gegen Richard Gasquet. Bis später.

13:53 Uhr - Zverev - Sandgren - 7:5, 6:2, 6:3

Das war eine ordentliche Leistung von Zverev heute, der selbst im ergebnistechnisch engen ersten Satz nie wirklich in Schwierigkeiten war und sich auf seinen Aufschlag verlassen sollte. Auch in den Ballwechseln lief es gut für den Deutschen, der auch am Netz einen soliden Leistung hinterließ. Sandgren war insgesamt vor allem in den späteren Sätzen noch kein echter Prüfstein, aber die nächste Hürde hat der Deutsche genommen.

13:50 Uhr - Zverev - Sandgren - 7:5, 6:2, 6:3

Sandgren schlägt gegen den Matchverlust auf. Und nach einem starken Vorhand-cross von Zverev trennen den Deutschen nur noch zwei Punkte vom Einzug in die dritte Runde. Und kurz darauf landte der Longline des US-Amerikaners im Aus, und der Deutsche hat zwei Matchbälle. Und gleich beim ersten macht Zverev Druck mit dem Return und es folgt der Vorhandfehler von Sandgren.

13:44 Uhr - Zverev - Sandgren - 7:5, 6:2, 4:3

Es ist eine gute Phase des Matches mit vielen Winnern. Auch Sandgren hat jetzt eine gute Länge in seinen Schlägen und Zverev zuletzt das eine oder andere Mal auf dem falschen Fuß erwischt. Zverev führt weiter mit Break, aber sein Gegner bleibt dran, falls der Deutsche doch noch einmal ihm die Tür aufmachen sollte.

13:36 Uhr - Zverev - Sandgren - 7:5, 6:2, 3:2

Der Crossball von Zverev hat genau die richtige Länge. Zwei Chancen für den Deutschen zu dann schon dem Doppelbreak im dritten Satz. Aber Sandgren antwortet mit guten Aufschlägen und holt sich doch noch den Spielgewinn. Dennoch muss Zverev "nur" noch seine eigenen Aufschlagspiele durchbringen, um sich den Sieg zu sichern. Vorhin wurde es allerdings einmal eng, und er musste einen Breakball abwehren.

13:25 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 5:7, 4:6

Der Return von Petkovic landet im Netz. Zwei Matchbälle für Krejcikova. Den ersten wehrt Petkovic mit starkem Grundlinienspiel ab. Aber beim zweiten landet die Vorhand der Deutschen ins Aus. 7:5 und 6:4 für die Tschechin. Und insgesamt ist das verdient, denn die Siegerin von Roland-Garros war heute die aggressivere Spielerin.

13:21 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 5:7, 4:5

Nachdem sich Petkovic durch ein Break ins Match zurückgekämpft hatte, hat sie nach einem Doppelfehler nun wieder Breakball gegen sich. Und dann folgt der Rückhandfehler der Deutschen aus dem Halbfeld. 5:4 für Krejcikova, die gleich zum Matchgewinn serviert.

13:15 Uhr - Zverev - Sandgren - 7:5, 6:2

Mit dem Smash holt sich Zverev drei Satzbälle. Und dann drängt er Sandgren über den Aufschlag in die Defensive und verwandelt mit dem Volley zum verdienten 6:2. In diesem Durchgang war der Hamburger klar der bessere Spieler.

13:09 Uhr - Zverev - Sandgren - 7:5, 5:1

Der zweite Durchgang läuft jetzt deutlich in die Richtung von Zverev. Er führt inzwischen mit Doppelbreak. Wir haben hier zwar schon zweimal gesehen, wie selbst ein 5:0 nicht gehalten werden konnte, aber bei Zverevs Aufschlagstärke heute sollte ihm das eigentlich nicht passieren.

13:06 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 5:7, 2:3

Es ist kein schlechtes Match von Petkovic, aber die Kleinigkeiten werden ihr heute bisher zum Verhängnis. Oft trifft die Darmstädterin gerade in den engen Phasen die falsche Entscheidung, während Krejcikova gerade dann aufdreht. Vorhin hat die Deutsche einen Ballwechsel unterbrochen und die Challenge genommen, obwohl der Schlag der Tschechin deutlich im Feld war.

12:58 Uhr - Zverev - Sandgren - 7:5, 2:1

Zverev reagiert auf einen guten Stopp von Sandgren blitzschnell und kontert mit dem herausragenden cross am Netz entlang. Zwei Breakbälle für den Deutschen. Aber der US-Amerikaner lässt zwei Service-Winner zum 40:40 folgen. Nach einem Vorhandfehler Sandgrens hat Zverev Chance Nummer drei. Und dann folgt der Doppelfehler. 2:1 für die Nummer vier der Setzliste.

12:48 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 5:7

Petkovic hatte drei Chancen zum Rebreak, aber keine nutzen können. Und nun hat Krejcikova den ersten Satzball. Und dann landet der Rückhand-Cross von Petkovic im Aus. 7:5 für Krejcikova im ersten Satz.

12:46 Uhr - Zverev - Sandgren - 7:5

Mit einem Rückhandwinner am Netz holt sich Zverev die ersten beiden Satzbälle. Und dann folgt der nächste starke Aufschlag des Deutschen, er kommt ans Netz vor und verwandelt wieder mit der Rückhand. 7:5 für den Hamburger. Bei eigenem Aufschlag hat er in diesem Durchgang einen exzellenten Eindruck hinterlassen.

12:42 Uhr - Zverev - Sandgren - 6:5

Break für Zverev. Der Deutsche macht Druck und zwingt Sandgren zum Fehler. Damit verwandelt er seinen ersten Breakball zum 6:5 im ersten Satz.

12:41 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 5:6

Petkovic setzt den Longline ins Aus. Drei Breakchancen für Krejcikova. Und bei der zweiten serviert die Deutsche den Doppelfehler. 6:5 für die Tschechin.

12:35 Uhr - Zverev - Sandgren - 4:5

Das Match ist bisher eine ganz klare Sache für den jeweiligen Aufschläger. Es werden viele schnelle Punkte über das Service gemacht, Breakchancen hat es noch keine gegeben. Zverev serviert nun gegen den Satzverlust.

12:31 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 4:4

Der Longline von Krejcikova landet im Netz. Chance für Petkovic zum Rebreak. Und dann hat sie viel Glück, als ihr Angriffsball die Netzkante touchiert und unerreichbar für Krejcikova in deren Feld tröpfelt. 4:4.

12:27 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 3:4

Ganz starker Return von Krejcikova zum 30:30 bei Aufschlag Petkovic. Und dann landet die Vorhand der Deutschen im Netz. Breakball für die Tschechin. Und dann wird ein Schlag von Krejcikova Aus gegeben. Der Schiedsrichter korrigiert die Entscheidung und gibt den Punkt an die French-Open-Siegerin. Petkovic ist damit nicht einverstanden, will die Wiederholung des Ballwechsels. Aber die Entscheidung steht.

12:18 Uhr - Zverev - Sandgren - 2:2

Nach einem Vorhandfehler von Zverev steht es 30:30 bei Aufschlag des Deutschen. Aber die leicht kritische Situation löst er sehr gut mit zwei Aufschlagwinnern zum Spielgewinn. In seinen ersten beiden Aufschlagspielen hat der Weltranglisten-Sechste insgesamt schon vier Asse serviert. Auch Sandgren agiert bei eigenem Aufschlag bisher aber sehr sicher.

12:08 Uhr - Petkovic - Krejcikova - 1:0

Das Match hat vor wenigen Augenblicken begonnen. Die French-Open-Siegerin aus Tschechien ist natürlich favorisiert. Allerdings ist Rasen nicht unbedingt der Lieblingsbelag von Krejcikova, gleiches gilt allerdings auch für Petkovic. Und Krejcikova hat in Wimbldon trotz allem schon 2018 die Doppelkonkurrenz gewonnen.

INFO - Zverev - Sandgren

Es ist das zweite Duell der beiden. Das erste Aufeinandertreffen gewann Zverev knapp in zwei Sätzen. Das Match ist allerdings schon vier Jahre her und war auf Hartplatz in Washington. Es dürfte also wenig Aussagekraft für die Partie heute haben.

INFO - Zverev und Petkovic machen den Auftakt

Gleich zu Beginn geht es aus deutscher Sicht richtig zur Sache. Sowohl Alexander Zverev als auch Andrea Petkovic bestreiten ihre Zweitrundenmatches. Zverev trifft auf Tennys Sandgren aus den USA. Petkovic bekommt es mit Roland-Garros-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien zu tun.

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum vierten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London im Liveticker.

Das könnte Dich auch interessieren: Emotionen pur: Vintage-Murray kämpft Otte nieder

"War schon immer so": Federer reagiert auf Rasendebatte in Wimbledon

Wimbledon Federer deutlich verbessert: Der Maestro schaltet Gasquet aus VOR 36 MINUTEN