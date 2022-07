Tatjana Maria staunte. Der 34-Jährigen war nicht klar, dass sie mit ihrem 6:3, 7:5-Erfolg gegen Mitfavoritin Maria Sakkari für ein Wimbledon-Novum gesorgt hatte.

Nie zuvor war es einer zweifachen Mutter in diesem Jahrtausend gelungen, beim Rasenklassiker bis ins Achtelfinale vorzustoßen.

Ad

"Wenigstens in dieser Kategorie führe ich", scherzte Maria im Exklusiv-Interview mit Eurosport: "Ich bin aber sehr stolz, da ein wenig ein Vorbild zu sein. Es ist wichtig für andere Mütter, zu sehen, dass man auch mit Kindern auf die Tour zurückkehren kann."

Wimbledon Sechs Aufschläge von unten in einem Spiel - Kyrgios gefällt das VOR 6 STUNDEN

Kurz zuvor hatte Jule Niemeier für die erste deutsche Erfolgsgeschichte des Tages gesorgt. Die 22-Jährige zeigte gegen Lesia Tsurenko zwar keine glänzende, wohl aber eine zielführende Vorstellung. Vor allem in den Kategorien Kampfgeist und Nervenstärke war Niemeier voll da und rang die Ukrainerin 6:4, 3:6, 6:3 nieder

Es hätte ein perfekter Freitag für Deutschlands Tennis-Damen werden können, denn ihre Beste spielte zuletzt. Allerdings musste Angelique Kerber anerkennen, dass eine starke Elise Mertens dieses Mal eine Nummer zu groß war (4:6, 5:7) . "Ich hatte meine Chancen", bilanzierte die Wimbledon-Championesse von 2018. Genutzt hat sie diese aber nicht.

Eurosport.de nimmt den deutschen Wimbledon-Tag unter die Lupe:

Niemeier - das Wahnsinns-Talent zahlt sich aus

Eurosport-Expertin Barbara Schett, die 1999 selbst im Achtelfinale von Wimbledon stand, ist begeistert von den couragierten Vorstellungen von Niemeier. "Sie hat wahnsinniges Talent", sagt die Österreicherin. "Jule spielt echtes Powertennis." Das zahlte sich aus. Nach zwei Stunden und vier Minuten hatte die Weltranglisten-97. sich gegen Tsurenko durchgesetzt.

Schett exklusiv: Das macht Niemeier in Wimbledon so stark

Wichtige Erkenntnis: Niemeier siegt auch, wenn nicht alles zusammenläuft. Sie habe sicher nicht ihr "bestes Tennis zeigen können", gab die Dortmunderin zu. "Das Match wurde heute im Kopf entschieden, nicht spielerisch. Ich bin glücklich, dass ich mental stark geblieben bin."

Generell aber verfügt Niemeier über eine beeindruckende Bandbreite an spielerischen Mitteln. "Sie hat Finesse", stellt Schett fest: "Jule spielt zum Beispiel den Slice, den viele auf der Damen-Tour nicht mögen."

Für die Deutsche sei im Achtelfinale bei ihrer Grand-Slam-Premiere "noch nicht Endstation". Nächste Gegnerin ist Heather Watson. Behält Niemeier die Oberhand, könnte es im Viertelfinale zu einem deutschen Duell kommen - wenn Tatjana Maria mitspielt.

Maria - Mama erobert Wimbledon

Die 34-Jährige spielte die Saison ihres Lebens und würde bei einem Achtelfinalerfolg gegen Jelena Ostapenko auf Niemeier treffen. Damit hätte Deutschland eine Halbfinalistin sicher. Noch ist es ein Traum, Zukunftsmusik. Aber zuzutrauen ist Maria die Runde der letzten Acht allemal.

Auf einen Blick: So geht es für Maria und Niemeier weiter

Im April gewann Maria als Qualifikantin sensationell das WTA-Turnier in Bogota, in Wimbledon hat die zweifache Mama bereits jetzt ihre Grand-Slam-Bestmarke aufgestellt.

Fragt man die Bad Saulgauerin nach ihrem Erfolgsgeheimnis, kommt sie schnell auf ihren Ehemann Charles Edouard Maria zu sprechen, der zudem ihr Trainer ist.

Schett schwärmt von Maria: "Eine Inspiration für alle"

"Mein Mann unterstützt mich und mein Spiel enorm. Er glaubt immer an mich, gibt mir eine Menge Selbstvertrauen", berichtet Maria im Gespräch mit Eurosport-Expertin Schett.

Folgerichtig weiß die Oberschwäbin auch genau, wie sie ins Achtelfinale gegen die einstige French-Open-Siegerin Ostapenko gehen wird: "Mein Mann wird mir eine Taktik mit auf den Weg geben - und ich werde sie umsetzen."

Kerber - eine Rechnung bleibt offen

Sechsmal zweite Woche, zweimal Finale, einmal Titel - Angelique Kerber hat sich zur Miss Wimbledon entwickelt. Den Triumph von 2018 bezeichnete die Kielerin als einen "Traum", den sie schon in Kindertagen gehabt habe.

In diesem Jahr konnte die ehemalige Nummer eins der Welt nicht an die großen Ergebnisse der Vergangenheit anknüpfen. Runde drei ist kein Absturz, aber auch kein echter Erfolg.

Deshalb geht Schett davon aus, dass Kerber noch einmal Anlauf nehmen wird beim Rasenklassiker. "Ich bin mir sicher, dass wir sie in Wimbledon im kommenden Jahr wiedersehen werden, denn sie hat noch einige Rechnungen offen", glaubt die 46-Jährige.

Ein Abschied vom All England Club mit Einzug in die zweite Turnierwoche könnte so ein Ziel sein, dem Kerber 2023 nachjagt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nadal auf Sparflamme - der Champion gibt Rätsel auf

Entertainer oder Störenfried? Fans haben klare Meinung zu Kyrgios

Wimbledon Wimbledon reagiert auf Spuck-Eklat: Geldstrafe für Kyrgios VOR 7 STUNDEN