Für die 34-Jährige Tatjana Maria ist es der mit Abstand größte Erfolg ihrer Karriere. Bislang war die zweifache Mutter nie über die dritte Runde eines Grand Slams hinausgekommen.

"Ich bin im Halbfinale von Wimbledon, das ist verrückt, aber ich bin noch immer eine Mutter", hatte Maria nach ihrem Coup gesagt . Sie werde weiterhin "Windeln wechseln, alles so normal wie möglich halten, denn nichts macht mich stolzer, als eine Mutter zu sein."

Im zweiten Duell ums Finale fordert Simona Halep nach einem ungefährdeten 6:2, 6:4 gegen Amanda Anisimova die Kasachin Elena Rybakina. Halep hatte 2019 im All England Club an der Church Road triumphiert.

Die Ansetzungen des 11. Turniertages (Halbfinale der Damen):

Centre Court (ab 14:30 Uhr)

Ons Jabeur (TUN/3) - Tatjana Maria

Jabeur und Maria sind in ihrer Karriere bislang dreimal im direkten Duell aufeinandergetroffen. Die Tunesierin hat dabei mit 2:1 leicht die Nase vorn. Zuletzt standen sich die beiden Kontrahentinnen 2018 in Peking gegenüber. Damals siegte Jabeur in zwei Sätzen 6:4, 6:1.

Elena Rybakina (KAZ/17) - Simona Halep (ROU/16)

Auch für Rybakina und Halep ist es das vierte Aufeinandertreffen auf der Tour. Von den bisherigen drei Duellen gewann Halep zwei. Beim ersten Duell im Jahr 2019 in Wuhan musste die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Haep verletzungsbedingt aufgeben.

