ATP und WTA hatten am Freitag entschieden, in diesem Jahr keine Weltranglistenpunkte beim Rasen-Klassiker zu vergeben und die zu verteidigenden Punkte aus dem vergangenen Jahr aus dem Ranking zu streichen.

Dieser historische Schritt erfolgte als Antwort auf die Entscheidung der Wimbledon-Organisatoren, russische und belarussische Spieler und Spielerinnen aufgrund des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine vom dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres auszuschließen.

Der britische Top-Spieler Cameron Norrie schätzt, dass die Wichtigkeit und das Ansehen des Rasen-Highlights im All England Club darunter leiden wird.

"Ich glaube, dass viele Top-Spieler nicht antreten werden. Sie werden sich ausruhen und auch die Hard-Court-Events vorbereiten. Vor allem die, denen es nicht so sehr ums Geld geht," so der Elfte der ATP-Weltrangliste.

Norrie befürchtet, dass Wimbledon deshalb zu einer Art Show-Turnier verkommen könnte. "Für mich ist es hart, einen Heim-Grand-Slam zu haben, aber keine Punkte erspielen zu können. Natürlich ist die Situation kompliziert, aber ich hätte lieber um Punkte gespielt", so der 26-Jährige.

Auch der Ungar Márton Fucsovics hatte zuvor sein Unverständnis über die Entscheidung von ATP und WTA zum Ausdruck gebracht: "Keine Ranking-Punkte in Wimbledon und die Ranking-Punkte von 2021 fallen weg. Keine Chance sie zu verteidigen. Ist das euer Ernst ATP???", schrieb er in seiner Instagram-Story.

In eine andere Kerbe schlug dagegen Sloane Stephens: "Ich denke, die Entscheidung war die richtige", so die US-Amerikanerin nach ihrem Dreisatz-Sieg bei den French Open über die Deutsche Jule Niemeier

"Hinter den Kulissen sind meiner Meinung nach einige Dinge passiert, von denen die Medien keine Ahnung haben", sagte die 29-Jährige, ohne diesen Punkt weiter auszuführen: "Wenn man in eine Ecke gedrängt wird, ist das alles, was man machen. Ich denke, darum wurde die Entscheidung so getroffen - und ich unterstütze sie."

