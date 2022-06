Erst zum zweiten Mal befindet sich Alcaraz im Hauptfeld von Wimbledon (27. Juni - 10. Juli). Nichtsdestotrotz träumt der Spanier bereits vom ganz großen Wurf. "Letzten Endes ist es der Traum, dem ich nachjage. Ich arbeite jeden Tag hart dafür", erklärte Alcaraz gegenüber der Nachrichtenagentur "EFE".

Seine Vorbereitung verlief alles andere wie gewünscht. Nachdem er im Viertelfinale der French Open an Alexander Zverev gescheitert war (6:4, 6:4, 4:6, 7:6) , plante er eine Teilnahme an der Queen's Club Championship in London. Eine Ellbogenverletzung machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Davon will sich der Shootingstar der Tennis-Szene aber nicht aufhalten lassen.