Gut zwei Jahre ist her, da war eine 16-jährige Tennisspielerin die wohl lauteste Stimme ihres Sports im Kampf gegen den Rassismus in den USA. Ihr Name. Coco Gauff.

Bei Protesten in Delray Beach hielt die US-Amerikanerin eine eindrückliche Rede, es war die Zeit nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd.

Gauff äußerte sich immer wieder, auch in den sozialen Medien. "Ich nutze meine Stimme. Wirst du deine nutzen?", fragte die Sportlerin in einem Video, dazu postete sie den Hashtag #blacklivesmatter.

Als der Supreme Court in den USA das landesweite Recht auf Abtreibung vor Kurzem kippte, äußerte sich Gauff auch dazu. Sie habe den Eindruck, "als würde sich Geschichte wiederholen", kritisierte die inzwischen 18-Jährige die Entscheidung.

Gauff, Williams, Osaka und Swiatek erheben Stimme

Ob Gauff, Naomi Osaka, Serena Williams oder Iga Swiatek - es fällt auf, wie klar und mutig die großen Namen auf der WTA Tour zu Themen wie Krieg, Rassismus, Gleichberechtigung oder psychischen Problemen Stellung nehmen.

"Es ist fantastisch, dass sie ihre Plattformen nutzen und als bekannte Spielerinnen auch politische und gesellschaftliche Themen ansprechen. Es zeigt, dass es sie kümmert, was auf der Welt geschieht und sie machen die Menschen darauf aufmerksam, sagt Eurosport-Expertin Barbara Schett, die während ihrer Tennis-Laufbahn bis auf Platz sieben der Weltrangliste kletterte.

Schett: "Würde gerne mehr von den Männern hören"

Es sei "brillant", dass die Stars sich über ihre sozialen Kanäle in gesellschaftlichen Fragen zu Wort melden, erklärt Mats Wilander bei Eurosport. Das sei wesentlich wichtiger, "als ein Foto der neuen Schuhe zu posten, die man sich gerade kauft hat", unterstreicht der siebenmalige Grand-Slam-Turniersieger aus Schweden.

Schett wünscht sich indes, dass auch von den männlichen Tennisprofis mehr in dieser Hinsicht kommt. "Wir sehen das bei den Männern nicht wirklich in dem Maße, da würde ich gerne mehr hören", so die Österreicherin. Es gehe bei den Stars der ATP doch meist nur um Tennisthemen.

Die Frauen hingegen seien "echte Pionierinnen".

