Es war das 46. Duell der beiden Spielerinnen. Zum fünften Mal in Folge in diesem Jahr gewann De Groot gegen die Weltranglistenzweite. Zuletzt unterlag sie der 28-Jährigen 2021 bei den Victorian Wheelchair Open in Melbourne.

Damit baute De Groot ihren Vorsprung in Wimbledon aus. Keine andere Spielerin gewann den Rasenklassiker in London öfter als ein Mal.

Die Dominanz der 25-Jährigen ist erdrückend: Das letzte Grand-Slam-Turnier, das die Frau aus Woerden nicht gewann, waren die French Open 2020. Damals siegte Kamiji.

De Groot jagt damit den Rekord ihrer Landsfrau Esther Vergeer. Die 40 Jahre alte Niederländerin gewann zwischen 2002 und 2012 insgesamt 20 Grand-Slam-Titel.

Allerdings triumphierte die frühere Nummer eins der Weltrangliste nie in Wimbledon.

Vergeer, die vier Mal Gold bei den Paralympics gewann, beendete ihre Karriere 2013. Das Rollstuhlturnier in Wimbledon wird allerdings erst seit 2013 ausgetragen.

