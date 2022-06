Djokovic war zuletzt bei den French Open im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Rafael Nadal ausgeschieden. Der Serbe verlor 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4:7) und muss damit auch seinen Platz an der Spitze der Weltrangliste in wenigen Tagen abgeben.

Denn dann verliert er seine 2000 Zähler vom French-Open-Sieg 2021. Daniil Medvedev wird somit wieder die Nummer eins. Bereits im Februar hatte der Russe Djokovic kurzzeitig abgelöst.

Der aktuell verletzte Alexander Zverev wird ab Montag dann die neue Nummer zwei.

Da in Wimbledon in diesem Jahr keine Punkte verteilt werden, kann sich die langjährige Nummer eins, die im Vorjahr auch in London den Titel geholt hatte, die Spitzenposition vorerst nicht zurückholen.

Vor einigen Tagen hatte Djokovics Trainer Goran Ivanisevic bereits angedeutet, dass Djokovic ohne Vorbereitung bei einem Rasenturnier nach England fliegen werde . Laut "Marca" könnte der Serbe allerdings noch bei Turnieren aufschlagen, die direkt in der Vorwoche von Wimbledon auf der Insel ausgetragen werden, so beispielsweise in Eastbourne beim Rothesay International.

