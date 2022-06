In einem Interview mit "Claytennis.com" sprach der ehemalige Tennis-Profi Ion Tiriac über die körperlichen Strapazen, die Rafael Nadal auf sich nehmen musste, um seinen 14. French-Open-Titel einzufahren: "Nadal ist viel klüger als ich, er kennt seine Physis viel besser als ich. In Roland Garros hatte er keine größeren Probleme, bis er auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime traf, der ein guter Tennisspieler ist."

Den Sieg über den Weltranglistenersten Novak Djokovic hat es dem Rumänen besonders angetan: "Im Match gegen Djokovic hat Nadal sehr, sehr gut gespielt. Djokovic, die Nummer eins der Welt, auf diese Weise zu schlagen ... Nadal wird für immer die Nummer eins der Welt bleiben. Er kann nicht verglichen werden. Für mich auch nicht mit Roger Federer", sagte Tiriac.

Der 83-Jährige äußerte sich außerdem über den Vergleich zwischen dem Spanier und seinen ewigen Rivalen Djokovic und Federer. Für den Unternehmer ist es die Langlebigkeit Nadals, die ihn auf ein anderes Niveau befördert.

"Sie werden weder in ihrem Leben noch im Leben ihrer Kinder erleben, dass jemand ein Grand-Slam-Turnier 14 oder gar 15 Mal gewinnt. Denn ich bin sicher, dass er es nächstes Jahr versuchen wird", so Tiriac.

Tiriac über Nadal: "Habe ihn auf dem Court leiden sehen"

Die ehemalige Nummer 55 der ATP-Weltrangliste erinnerte in diesem Zusammenhang jedoch an die Fußverletzung des Mallorquiners und glaubt, dass sich Nadal vollständig von der Verletzung erholen muss, um weiterhin auf höchstem Niveau spielen zu können. Tiriac betonte, dass der 22-fache Grand-Slam-Champion im Vergleich zu seinen Mitspielern viel mehr Energie auf dem Platz verbraucht.

"Er hat keine andere Möglichkeit, er kann nicht wählen. Er muss heilen, er muss nicht nur seinen Fuß heilen lassen, sondern alles, was gebrochen ist, seinen gesamten Körperbau. In 15 Jahren hat er zwei- oder dreimal so viel Energie verbraucht wie Federer. Als er 16 Jahre alt war, habe ich gesagt, dass er so gut sein wird, wie es sein Körperbau zulässt", ergänzte er.

Der ehemalige Trainer vermutete sogar, Nadal könne im Fall einer Heilung noch lange aktiv bleiben. Tiriac verwies auf Nadals Tiebreak-Comeback im ersten Satz gegen Zverev im Halbfinale von Roland Garros als Beispiel dafür, wie unermüdlich der 36-Jährige sei.

"Ich habe ihn auf dem Tenniscourt leiden sehen. Er liegt im Tie-Break mit 2:6 zurück und verliert den Satz dennoch nicht. Ich bin seit 60 Jahren oder mehr in Roland Garros. Ich habe hier 1959 den Davis Cup gespielt. Ich habe noch nie einen Satz wie den zweiten von Nadal und Zverev im Halbfinale gesehen, einen Satz, in dem es neun Breaks in elf Spielen gab. Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht", wunderte sich Tiriac abschließend.

