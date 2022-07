Im Duell mit seinem Landsmann will Djokovic den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem siebten Titel in Wimbledon machen. Der 35-Jährige gilt weiterhin als Top-Favorit. Nach dem Duell zwischen Diane Parry und Ons Jabeur (ab 14:30 Uhr) greift Djokovic ins Geschehen ein.

Auf den anderen Plätzen gilt der Fokus den deutschen Profis. Kerber und Otte heizen in ihren Duellen den Court Nr. 1 ein.

Etwa zur selben Zeit wie Kerber startet Tatjana Maria in die dritte Runde (ab ca. 15:00 Uhr). Die 34-Jährige trifft im zweiten Spiel auf Court Nr. 2 auf die Weltranglistenfünfte Maria Sakkari.

Eurosport.de begleitet den fünften Wettkampftag in Wimbledon im Liveticker.

Die wichtigsten Matches des Tages:

Lesia Tsurenko (UKR) - Jule Niemeier (GER)

Angelique Kerber (GER/15) - Elise Mertens (BEL/24)

- Elise Mertens (BEL/24) Oscar Otte (GER/32) - Carlos Alcaraz (ESP/5)

- Carlos Alcaraz (ESP/5) Novak Djokovic (SRB/19 - Miomir Kecmanovic (SRB/25)

Maria Sakkari (GRE/5) - Tatjana Maria (GER)

Jannik Sinner (ITA/10) - John Isner (USA)

INFO - Niemeier gibt zweiten Satz ab

0:3 hinten, Aufholjagd zum 3:3 - und dann gibt Niemeier den Satz ab. Es ist das Spiel der Breaks, sowohl Tsurenko als auch Niemeier schenken zu viele Aufschlagspiele ab. Die 22-Jährige ist am heutigen Tag zu fehleranfällig, besonders beim ersten Aufschlag. Insgesamt hat sich die Deutsche bereits neun Doppelfehler geleistet. Tsurenko nutzt die Chance und gleicht zum 1:1 nach Sätzen aus.

INFO - Auf und Ab für Niemeier

Der Beginn des zweiten Satzes erinnert stark an die Anfangsphase des Matches. Bezeichnend ist der Punkt zum 0:40, als Niemeier den Ball ohne Druck der Gegnerin ins rechte Aus setzt. Ein Doppelfehler der 22-Jährigen beschließt das Spiel und besiegelt das nächste Break für Tsurenko - 1:0 im zweiten Satz für die Ukrainerin.

INFO - Wie ausgewechselt: Niemeier stellt Tsurenko kalt

Was für eine Wende! Niemeier holt sich drei Breaks in Folge, lässt Tsurenko keinen Raum zum Atmen. Die Deutsche wurde immer mutiger, gab phasenweise den Ton an. Zwar musste sie ebenso ein Aufschlagspiel abgeben und einen weiteren Breakball gegen sich abwehren - am Ende steht aber ein verdientes 6:4 nach dem ersten Satz.

INFO - Schwacher Start für Niemeier

Niemeier kann gegen Tsurenko bislang noch nicht richtig Fuß fassen, gibt ihre ersten beiden Aufschlagspiele auch direkt an die Ukrainerin ab. Doch die 22-Jährige besinnt sich ( womöglich auch mit ihrem Coup gegen Anett Kontaveit im Hinterkopf ) ihrer Stärken und schafft das Rebreak zum zwischenzeitlchen 1:3. Im Anschluss bringt sie ihren dritten Service ohne Fehler durch und verkürzt auf 2:3.

INFO - Herzlich willkommen

Auch am fünften Wettkampftag von Wimbledon begleitet Eurosport.de das Geschehen auf dem heiligen Rasen von London im Liveticker. Ab ca. 15:00 Uhr steigen wir mit der Partie zwischen Angelique Kerber und Elise Mertens ein. Zuvor steht Jule Niemeier bereits der Ukrainerin Lesia Tsurenko gegenüber. Natürlich halten wir Euch mit Updates zu den wichtigsten Matches des Tages stets auf dem Laufenden. Christoph Niederkofler ist für Euch live an den Tasten dabei. Viel Spaß!

