Bislang standen sich die beiden Protagonistinnen dreimal auf der WTA-Tour gegenüber. Dabei hat Jabeur leicht die Nase vorn (2:1), profitierte dabei aber von Rybakinas Aufgabe beim letzten Aufeinandertreffen im Halbfinale des WTA-500-Turniers in Chicago 2021 (6:4, 3:2).

Ad

Auch Rybakina musste auf ihrem Weg ins Finale ihr gesamtes Können unter Beweis stellen, als sie es im Halbfinale mit Simona Halep zu tun bekam. Die 23-Jährige fertigte die ehemalige Nummer eins jedoch locker in zwei Sätzen ab (6:3, 6:3).

Wimbledon Kyrgios über Djokovic: "Es ist komisch, wir haben jetzt eine Bromance" VOR 3 STUNDEN

Das Finale zwischen Jabeur und Rybakina steigt um 15:00 Uhr auf dem Centre Court.

Eurosport.de begleitet das Endspiel im Liveticker.

Die wichtigsten Matches des Tages:

Ab 15:00 Uhr: Elena Rybakina - Ons Jabeur

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Wimbledon-Liveticker. Mit Spannung wurde der heutige Tag erwartet, das Einzel-Finale der Damen steht auf dem Programm. Elena Rybakina und Ons Jabeur kämpften sich in das Endspiel an der Church Road und setzen nun zum großen Wurf an. Beide spielen das erste Grand-Slam-Finale ihrer Karriere, wir bekommen also eine Premieren-Siegerin zu Gesicht. Das Spiel steigt um 15:00 Uhr auf dem Centre Court. Eurosport.de begleitet die Partie im Liveticker und wünscht viel Spaß!

Corretja analysiert Nadal-Aus - das ist jetzt das Wichtigste

Wimbledon Aufregung vor Wimbledon-Finale: Kyrgios berichtet von Schlafproblemen VOR 6 STUNDEN