Nick Kyrgios greift in Wimbledon am Dienstag in das Geschehen ein. Der Australier bestreitet das zweite Match auf dem Court Nr. 3 gegen Lokalmatador Paul Jubb aus Großbritannien.

Auf dem Centre Court geben sich die Superstar am zweiten Turniertag des Rasenklassikers die Ehre. Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal trifft im Anschluss an die Partie Iga Swiatek gegen Jana Fett (ab 14:30 Uhr) auf den Argentinier Francisco Cerundolo.

Die dritte Partie und damit den Abschluss auf dem Centre Court macht Serena Williams, die bei ihrem Grand-Slam-Comeback nach rund einem Jahr gegen Harmony Tan ran muss.

Eurosport.de begleitet die Partien im Liveticker.

Die wichtigsten Matches des Tages:

Maria Sakkari (GRE/5) - Zoe Hives (AUS) 6:1, 6:4

Viktorija Golubic (SUI) - Andrea Petkovic (GER) 6:4, 6:3

14:26 Uhr: Jubb - Kyrgios 6:3, 1:5

Das Momentum ist jetzt ganz klar auf Seiten des Bad Boys der ATP-Tour. Obwohl Kyrgios offenbar aufgrund Zwischenrufe von Zuschauern erneut lautstark mit der Stuhlschiedsrichterin diskutiert, zeigt er sich auf sportlicher Ebene in Satz zwei davon wenig beeindruckt. Kyrgios attackiert erneut den Aufschlag von Jubb, der sein starkes Niveau aus Durchgang eins nun nicht mehr halten kann, und sichert sich beim Stande von 30:40 aus Sicht des Briten die nächste Breakchance. Ein weiterer Unforced Error von Jubb besiegelt das nächste Break für Kyrgios - 5:1 für den Australier, der in Kürze zum Satzgewinn serviert.

14:20 Uhr: Jubb - Kyrgios 6:3, 1:4

Kyrgios bleibt nun am Drücker: Der 27-Jährige attackiert Jubb bei dessen Aufschlagspiel und holt sich beim Stande von 30:30 nach einem sehenswerten Passierball seine erste Breakchance der Partie. Im Anschluss agiert er aber etwas passiert, doch Jubb leistet sich den nächsten Unforced Error und beschert Kyrgios damit das Break zum 3:1. Mit etwas Mühe bestätigt der Australier dann jenes Break. Erneut erweist sich Kyrgios beim Stande von 30:30 als der gewieftere Spieler und baut seine Führung auf 4.1 aus.

14:14 Uhr: Jubb - Kyrgios 6:3, 1:2

Brenzlige Situation für Kyrgios: Nach einem Tweener seinerseits, den Jubb humorlos mit einem krachenden Vorhand-Winner kontert, heißt es plötzlich 0:40 aus Sicht des Australiers. Kyrgios kämpft sich jedoch noch einmal in sein eigenes Aufschlagspiel zurück, verteilt die Bälle in der Folge gut mit der Vorhand und wehrt so alle drei Breakchancen ab. Mit zwei druckvollen ersten Aufschlägen zieht er dann den Kopf endgültig aus der Schlinge und stellt auf 2:1 in Satz zwei.

14:09 Uhr: Jubb - Kyrgios 6:3, 1:1

Der Favorit aus Down Under eröffnet den zweiten Durchgang und reagiert wütend auf den 0:1-Satzrückstand. Doch genau wie Kyrgios lässt auch Jubb bei eigenem Aufschlag nichts anbrennen. Speziell der Brite überzeugt bislang neben seinem guten ersten Aufschlag mit seiner Vorhand, mit der er ein ums andere Mal punktet.

14:06 Uhr: Jubb - Kyrgios 6:3

Bislang ist das ein ganz, ganz starker Auftritt von Jubb: Der Lokalmatador serviert zum Gewinn des ersten Satzes und macht das sehr souverän. Ein leichter Vorhand-Fehler von Kyrgios besiegelt den Satzgewinn des Briten. Gerade einmal 23 Minuten hat der erste Satz gedauert.

14:03 Uhr: Jubb - Kyrgios 5:3

Erstmals wackelt Jubb ein klein wenig bei seinem eigenem Aufschlag. Der 22-Jährige behält beim Stande von 30:30 jedoch die Nerven. Dank seines starken ersten Aufschlags hält er sein Service und geht mit 4:3 in Führung. Kyrgios dagegen scheint nun zunehmend den Fokus zu verlieren. Beim Stande von 15:30 aus Sicht des Australiers leistet sich Kyrgios den nächsten Unforced Error und beschert Jubb damit die ersten beiden Breakbälle. Der Youngster bleibt nun am Drücker und verwandelt seine zweite Möglichkeit zum ersten Break der Partie. Kyrgios motzt daraufhin munter weiter und kassiert daraufhin sogar eine Verwarnung, weil er den Ball mit den Fuß in Richtung Tribüne drischt.

13:58 Uhr: Jubb - Kyrgios 3:3

Die Nummer 219 der Welt spielt hier bislang völlig befreit auf. Zu Null stellt er auf 3:2. Kyrgios diskutiert dagegen erstmals mit der Schiedsrichterin. Der 27-Jährige scheint einen kleinen Disput mit einem Fan zu haben. Auswirkungen auf seine sportliche Leistung hat dies zunächst jedoch nicht. Auch er hält sein Service problemlos.

13:50 Uhr: Jubb - Kyrgios 2:2

Das vierte glatte Aufschlagspiel in Folge: Zu Null hält Kyrgios sein Service. Der Australier bringt bislang 85 Prozent seiner Aufschläge ins gegnerische Feld und hat bereits zwei Asse auf seinem Konto.

13:48 Uhr: Jubb - Kyrgios 2:1

Der Aufschlag läuft bei Jubb: Mit einem Ass leitet er seinen zweiten Spielgewinn in dieser Partie ein. Kyrgios kommt bislang überhaupt nicht in die Ballwechsel und kommt gerade mal zu einem Punktgewinn - bislang alles in der Reihe.

13:45 Uhr: Jubb - Kyrgios 1:1

Der Lokalmatador aus Großbritannien serviert zunächst und macht dies äußerst konzentriert. Im Schnelldurchgang sichert sich Jubb die 1:0-Führung. Doch auch Kyrgios gibt sich bei seinem ersten Aufschlagspiel keine Blöße und gleicht umgehend aus.

13:40 Uhr: Jubb - Kyrgios 0:0

Nick Kyrgios und Paul Jubb haben bereits den Court Nr. 3 im All England Club betreten. In Kürze geht es dort los.

INFO - Dimitrov verletzt raus

Grigor Dimitrov muss indes seine Erstrundenpartie gegen Steve Johnson beim Stand von 6:2, 2:5 aus seiner Sicht verletzungsbedingt aufgeben. Der Bulgare hatte sich wiederholt an den Oberschenkel gefasst.

INFO - Petkovic und Schunk scheitern

Aus deutscher Sicht verlief der zweite Turniertag in Wimbledon bislang alles andere als erfolgreich. Andrea Petkovic unterlag zum Auftakt der Schweizerin Viktorija Golubic 4:6, 3:6 und muss damit bereits die Segel streichen. Grand-Slam-Debütantin Nastasja Schunk scheiterte an der Rumänin Mihaela Buzarnescu (4:6, 2:6).

Hallo und herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Turniertag in Wimbledon. Nick Kyrgios beginnt ab circa 13:45 Uhr auf Court Nr. 3 gegen Lokalmatador Paul Jubb. Im zweiten Match auf dem Centre Court trifft French-Open-Champion Rafael Nadal circa ab 16:00 Uhr auf Francisco Cerundolo. Den Abschluss auf dem Centre Court macht Serena Williams, die bei ihrem Grand-Slam-Comeback gegen Harmony Tan ran muss. Robert Bauer begleitet die Partien hier für Euch live im Ticker.

