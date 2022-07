Mektic/Pavic hatten im Viertelfinale die zweimaligen French-Open-Gewinner Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) aus dem Wettbewerb geworfen. Sie müssen sich eine Prämie von 317.700 Euro teilen, die Sieger kassieren 635.500 Euro.

Ebden/Purcell sind die ersten Tennisprofis überhaupt, die in Wimbledon nach Matchbällen gegen sich in mehreren Runden am Ende doch triumphierten.

In der ersten Runde standen sie gegen Andre Goransson/Robert Lindstedt dreimal vor dem Aus, in der dritten Runde mussten sie gegen Rajeev Ram/Joe Salisbury gleich fünf Matchbälle abwehren.

(SID)

