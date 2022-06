"Nach dem Sturm kommt die Ruhe. Das ist ein Spruch, den ich zurzeit verinnerlichen will", schreibt Osaka weiter. "Das Leben teilt immer weiter seine Karten aus und du wirst dich nie an sie gewöhnen können. Aber die Art und Weise, wie du dich an ungemütliche Situationen anpasst, sagt viel über deinen Charakter aus."

Die 24-jährige Osaka hatte bereits im Vorfeld erwogen, im Rasen-Mekka nicht anzutreten, nachdem die ATP- und die WTA-Tour beschlossen hatten, in Wimbledon keine Ranglistenpunkte zu vergeben - eine Reaktion auf den Ausschluss russischer und belarussischer Sportler durch den All England Club

(SID)

