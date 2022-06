Tennis

Novak Djokovic lässt Félix Auger-Aliassime bei Giorgio Armani Tennis Classic keine Chance - Highlights

Novak Djokovic hat beim Giorgio Armani Tennis Classic, einem Show-Event in London, den Kanadier Félix Auger-Aliassime mit klar 6:2, 6:1 geschlagen. Der Titelverteidiger von Wimbledon scheint bestens in Form für den Rasenklassiker, der am 27. Juni beginnt.

00:01:09, vor 16 Minuten