Nach seinem eindrucksvollen Triumph in Paris und dem insgesamt 14. Titel bei den French Open legte Nadal ein Geständnis ab.

Mittlerweile scheint sich der Mallorquiner wieder besser bewegen zu können, spielt an der Church Road befreit auf. Bei seinen beiden letzten Auftritten gegen Lorenzo Sonego und Botic Van de Zandschulp reichten ihm jeweils drei Sätze, um die nächste Runde zu erreichen

Nadal sei "gesund genug", um auch in Wimbledon nach dem Titel zu greifen. Gleichzeitig sei er es aber leid, immer wieder über seine Verletzung zu reden. Der Spanier leidet nämlich am sogenannten Müller-Weiss-Syndrom, welches den 36-Jährigen regelmäßig zu Pausen zwingt.

Wimbledon: Nadal genervt von Fragen nach seiner Gesundheit

"Es ist nicht so, dass ich die Frage nicht beantworten möchte, aber gleichzeitig bin ich manchmal meiner selbst leid und all der Probleme, die ich habe", erklärte er. "Ich ziehe es vor, nicht darüber zu reden. Es tut mir leid, aber ich bin mitten in einem Turnier und ich muss weitermachen."

Immerhin steht für den Sandkönig viel auf dem Spiel. Sollte es für den dritten Grand Slam in diesem Jahr reichen, könnte er bei den US Open (29. August bis 11. September live auf Eurosport) Historisches schaffen und den Kalender-Grand-Slam einstreichen.

Auf die leichte Schulter will er sein Vorhaben auf Rasen aber nicht nehmen. "Es erfordert eine Menge mentaler und körperlicher Anstrengung, dieses Turnier zu spielen, nachdem ich in den letzten Monaten so viel durchgemacht habe", weiß Nadal selbst nur zu gut.

Rafael Nadal in Wimbledon Fotocredit: Eurosport

Stolperstein Fritz? Nadal erreichte in Wimbledon bereits Großes

Im Viertelfinale steht Nadal dem US-Amerikaner Taylor Fritz gegenüber. Ausgerechnet Fritz. Gegen den 24-Jährigen ging im März 2022 Nadals Startserie von 20 Siegen in Folge zu Ende, Fritz sicherte sich im Masters-Finale von Indian Wells den Titel (3:6, 6:7).

Ob er aus dem Spiel eine Erkenntnis mitnehmen konnte? "Ehrlich gesagt war das, was ich bei unserem letzten Spiel gelernt habe, gleich Null, denn ich hatte eine Stressfraktur in meiner Rippe", sagte er. "Das machte es schwierig, Dinge zu lernen, denn die Schmerzen bei diesem Spiel waren schrecklich", führte er weiter aus.

In Wimbledon ist jedoch alles möglich. In der frühen Phase seiner Karriere stand er dreimal in Folge im Finale, einmal ging er dabei sogar als Sieger vom Platz. "Ich muss also sagen, dass ich in dieser Zeit eine Menge Dinge gut gemacht habe", so Nadal.

Insgesamt nahm er die goldene Trophäe zweimal mit nach Hause. Der letzte Triumph liegt aber bereits zwölf Jahre zurück. In den Augen von Nadal spielt das Alter aber keine Rolle.

"Natürlich laufe ich weniger als zuvor. Wenn ich an körperlicher Leistungsfähigkeit verliere, muss man Dinge hinzufügen, um wettbewerbsfähig zu bleiben", verriet er. "Das habe ich meine ganze Karriere lang getan." Ob diese Herangehensweise auch am Rasen von Wimbledon von Erfolg gekrönt sein wird, stellt sich am Mittwoch im Viertelfinale gegen Fritz heraus.

