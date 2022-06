Rafael Nadal kämpft um seine Teilnahme am Turnier in Wimbledon (27.06. - 10.07.). Kommenden Sonntag, eine Woche nach seinem 14. Titel bei den French Open, soll der Spanier auf den Tennisplatz zurückkehren.

"Wir werden in den nächsten Tagen sehen, welche Auswirkungen die Strapazen bei den French Open hatten. Aber Rafa entwickelt sich gut", versicherte Ángel Ruiz-Cotorro.

Man habe vor, die Behandlung des verletzten linken Fußes und den Wiedereinstieg ins Training so "erträglich wie möglich" zu machen, sagte der Arzt.

Alles ist dem Ziel Wimbledon untergeordnet. "Wir werden nichts überstürzen. Wenn Rafa nächste Woche noch Beschwerden hat, werden wir sehen, ob er in Wimbledon antreten kann oder nicht", so Ruiz-Cotorro.

Ruiz-Cotorro: "Die Pandemie hat Rafa sicher nicht geholfen"

In Roland-Garros mussten Betäubungsspritzen helfen, um Nadal von den akuten Schmerzen am linken Fuß zu befreien. Der 36-Jährige leidet schon seit 2005 am Müller-Weiss-Syndrom. Dabei stirbt das Knochengewebe des Kahnbeins am Fußskelett ab.

Ruiz-Cotorro erläutert das Besondere an dieser seltenen Verletzung: "Viele denken, dass Rafas verletzter Fuß Ruhe benötigt. Aber Ruhe für Na. Es wird immer komplizierter, und mit der Corona-Pandemie wird es noch komplizierter, denn diese Art von Verletzung verträgt keine Ruhe, sondern passt sich nach und nach den Belastungen an. Als Rafa nach der Pandemie zurückkam, gab es eine plötzliche negative Veränderung. Die Pandemie hat ihm sicher nicht geholfen."

Umso höher sei die Leistung seines Patienten in diesem Jahr mit zwei Grand-Slam-Titeln einzuschätzen.

Ruiz-Cotorro: "Was Rafa geschafft hat, ist ein Wunder, vor allem in Paris. Es geht nicht nur darum, den Fuß einzuschläfern, damit er überhaupt spielen kann. Es geht auch darum, diese Herausforderung anzunehmen. Außerdem hatte er noch diese Rippenverletzung, die ihn fünf Wochen außer Gefecht gesetzt hat. Diese Dinge können nur von Rafa erledigt werden."

