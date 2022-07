Deswegen müsse sie ihren Start beim Turnier in Contrexeville/Frankreich (WTA 125) in der kommenden Woche absagen.

Am Dienstag war die Nummer 110 der Weltrangliste im Einzel in Runde eins an Lokalmatadorin Heather Watson in drei Sätzen gescheitert.

Danach wurde Korpatsch von ihrer angedachten Doppelpartnerin Harmony Tan enttäuscht.

Die Französin, die zum Auftakt Serena Williams geschlagen hatte, sagte nach dem Coup kurzfristig ihren Doppelstart wegen einer angeblichen Verletzung ab - im Einzel trat sie aber weiter an und steht mittlerweile im Achtelfinale.

