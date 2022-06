"Ich bin wirklich überrascht, dass die ITF nicht gewillt ist, den ganzen Schlamassel zu bereinigen. Das ganze System muss von ganz oben her geändert werden, denn die Referees haben niemanden, an den sie sich wenden können - und sie haben nicht die Möglichkeit, mit den Medien zu sprechen", so Tamara Vrhovec.

Die Kroatin gehörte lange Zeit zu den erfahrensten Unparteiischen auf der Tour, leitete unter anderem auch die Partie von Angelique Kerber im Fed Cup 2013 gegen Ana Ivanovic, die für Serbien aufschlug.

Dennoch bezeichnet sie die Szene der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen als "Geschlossene Gesellschaft des 19. Jahrhunderts".

Soll heißen: Machtspielchen entscheiden oft über die Karriere.

Vrhovec klagt an: Begrabscht und befördert

Viel schlimmer noch: "Es gab Männer, die auf mich zukamen und hofften, das zu bekommen, was sie wollten, weil sie älter waren als ich." Sie erinnere sich, dass einer der sogenannten Kollegen sie am "Hintern berührte". Ausgerechnet jener Schiedsrichter sei später befördert worden, obwohl dessen Verhaltensweisen bekannt seien.

Das Problem: "Wenn etwas Ungeheuerliches passiert, was sehr oft der Fall ist, sagen das nur wenige, weil sie Angst haben, dass sich alles gegen sie wendet. Was passiert mit einem Unparteiischen, wenn die Untersuchung beginnt? Man kann seinen Job für immer verlieren, während die Person an der Macht bleibt", beschreibt Vrhovec das strukturelle Problem des Matchgefüges.

Dazu blieb ihr trotz aller Qualifikationen und Erfahrung das "Gold Badge", die höchste Stufe, verwehrt. Sie habe sich aber eine Laufbahn gewünscht, in der man auch als Frau aufgrund von "Arbeitsmoral und Leistung belohnt" werde.

Da keine Aussicht auf Besserung oder Aufarbeitung der Vorfälle bestand, zog sich Vrhovec aus dem Schiedsrichtergeschäft zurück und begann eine Karriere in der Finanzbranche.

