Elenea Rybakina und Ons Jabeur treffen am Samstag, 09. Juli, im Finale von Wimbledon aufeinander.

Die Kasachin und Tunesierin trafen bislang dreimal auf der WTA-Tour aufeinander. Letztere hat im direkten Vergleich die Nase vorn (2:1).

Zuletzt standen sich die beiden im Halbfinale des WTA-500-Turniers gegenüber. Dort profitierte Jabeur von der Aufgabe Rybakinas (6:4, 3:2). Die beiden anderen Duelle waren übrigens sehr ausgeglichen und gingen jeweils über drei Sätze.

Am Samstag stehen sich die beiden im Finale von Wimbledon gegenüber. Los geht es ab 15:00 Uhr.

Sollte sich Jabeur gegen Rybakina durchsetzen, wäre es zugleich der erste Grand-Slam-Triumph einer Afrikanerin.

Alle Informationen zum Wimbledon-Finale zwischen Elena Rybakina und Ons Jabeur:

Rybakina - Jabeur live im TV bei Sky

Sky überträgt das Turnier live im TV auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5.

Die Partie zwischen Elena Rybakina und Ons Jabeur steigt am Samstag, 9. Juli, um 15:00 Uhr auf dem Centre Court.

Wimbledon live: Rybakina - Jabeur im Livestream

Sky zeigt die All England Championships in Wimbledon im Livestream auf SkyGo und via SkyTicket. Hier habt Ihr die Wahl zwischen allen Matches, die auch im TV laufen. Darunter natürlich das Finale zwischen Elena Rybakina und Ons Jabeur, das am Samstag um 15:00 Uhr auf dem Centre Court angesetzt ist.

Wimbledon-Finale: Rybakina - Jabeur im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Finale zwischen Elena Rybakina und Ons Jabeur an. Hier findet Ihr alle News und Informationen zum Rasenklassiker.

