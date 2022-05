Mit Zynismus reagiert Murray auf die Diskussion um die Weltranglistenpunkte und bringt andere Sportarten ins Spiel.

"Ich und meine Freunde lieben Fußball, und keiner von uns weiß oder kümmert sich darum, wie viele Ranglistenpunkte eine Mannschaft für den Gewinn der Weltmeisterschaft bekommt", so Murray.

Zudem verfolge er den Golfsport sehr genau und "habe keine Ahnung, wie viele Ranglistenpunkte der Sieger des Masters erhält."

Demgegenüber könne Murray aber genau sagen, "wer die Weltmeisterschaft und das Masters gewonnen hat. Ich wage die Vermutung, dass die meisten Leute, die in ein paar Wochen auf dem Centre Court in Wimbledon zuschauen, weder wissen noch sich dafür interessieren, wie viele Ranglistenpunkte ein Spieler für den Sieg in einem Drittrundenmatch bekommt."

Osaka erwägt Wimbledon-Verzicht

Zuletzt hatte die Japanerin Naomi Osaka nach ihrem verlorenen Erstrundenmatch bei den French Open ihre Wimbledon-Teilnahme offen gelassen

"Ich bin eine der Spielerinnen, die sich motiviert, indem sie sieht, wie das Ranking steigt", so Osaka.

