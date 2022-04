Tennis

Wimbledon bestätigt: Ungeimpfte dürfen starten - Weg für Novak Djokovic beim Rasen-Klassiker frei

Beim Grand Slam in Wimbledon dürfen auch ungeimpfte Spielerinnen und Spieler teilnehmen, das wurde nun offiziell bekannt gegeben. Novak Djokovic dürfte also auf die große Tennisbühne in London zurückkehren.

