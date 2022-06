Tennis

Wimbledon - Cori Gauff erhebt ihre Stimme gegen das gekippte Abtreibungsrecht in den USA: "Schritt zurück"

Coco Gauff äußert sich am Rande des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon zu der derzeitigen Abtreibungsdebatte in den USA. Die Entscheidung des Supreme Courts, das Abtreibungsrecht zu kippen, sieht sie kritisch. Zugleich hofft die 18-Jährige jedoch, dass die Streiks der vergangenen Jahre nicht umsonst für die Frauen Amerikas waren und ermuntert die Menschen, weiter ihre Stimme zu erheben.

00:00:57, vor einer Stunde