Doch während Djokovic, Nadal und Co. in Wimbledon um die Rasenkrone spielten, blieb Medvedev nur Zuschauer. Vor dem Turnier trieb es den Russen dennoch auf Gras. Ende Juni spielte er mit Bastian Schweinsteiger eine Runde Golf , schrieb zu seinem Instagram-Post vielsagend hinzu: "Kann den Rasen nicht verlassen."

Zuschauen, wie der Serbe auf dem Centre Court seinen siebten Wimbledon-Titel erkämpfte und zum vierten Mal in Folge in London triumphierte, wollte Medvedev dann aber nicht - und zeigte das demonstrativ. Viel lieber verfolgte der 26-Jährige den Rennsieg von Charles Leclerc beim GP in Österreich . Im vergangenen Jahr war der amtierende US-Open-Champion beim Formel-1-Grand-Prix in Monaco zu Gast.