Tennis

Wimbledon: Kyrgios im Finale gegen Djokovic Favorit? Schett relativiert trügerische Statistik

Nick Kyrgios kann in direkten Duellen mit Novak Djokovic eine positive 2:0-Bilanz vorweisen. Aber das macht ihn noch lange nicht zum Favoriten im Wimbledon-Finale der Männer am Sonntag, findet Eurosport-Expertin Barbara Schett. Die Österreicherin glaubt, dass die Erfahrung des Serben in einem "knappen Match" den Ausschlag gegen wird.

00:01:10, vor 29 Minuten