Tennis

Wimbledon: Nick Kyrgios - Entertainer oder Störenfried? Fans haben klare Meinung

Nick Kyrgios sorgt immer wieder für Eklats, reiht Ausraster an Ausraster - so auch in Wimbledon. Aber was denken die Fans in London über den Australier? Insgesamt bekommt Kyrgios für sein Auftreten auf und abseits des Platzes eine breite Zustimmung vonseiten der Tennis-Anhänger in London.

00:01:24, vor 30 Minuten