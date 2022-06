Tennis

Wimbledon-Quali auf Cricket-Plätzen - Barbara Rittner und Mischa Zverev erzählen kuriose Anekdote

Bundestrainerin Barbara Rittner und Mischa Zverev schwelgen im Eurosport-Podcast Das Gelbe in Erinnerungen an die Wimbledon-Qualifikation in Roehampton. "Da findet die Qualifikation für Wimbledon statt und das sind eigentlich Cricket-Plätze", berichtet Rittner im Gespräch mit Moderator Matthias Stach. "Da kommst du wirklich auf eine Riesenwiese", ergänzt Mischa Zverev.

00:02:24, vor 22 Minuten