Beim olympischen Tennisturnier in Tokio (Live im TV bei Eurosport und auf Eurosport.de) war Friedsam in der zweiten Runde an der French-Open-Finalistin Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland mit 1:6, 1:6 gescheitert.

Die an Nummer eins gesetzte Französin Alizé Cornet scheiterte in Cluj-Napoca ebenso wie Friedsam bereits an ihrer Auftakthürde.

Die Nummer 59 der Welt verlor gegen die Ägypterin Mayar Sherif mit 2:6, 4:6.

Tennis Kyrgios deutet große Probleme an: "Ich war an dunklen Orten" VOR 21 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Panne von Zverev: Gold-Held vergisst Schläger am Gepäckband

(SID)

"Die heulen direkt immer los": Zverev erklärt Gold-Emotionen

Olympia - Tennis Nadal kritisiert Djokovic-Ausraster: "Gibt kein gutes Bild ab" GESTERN AM 11:07