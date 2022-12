Tatjana Maria hatte sich von Sommer 2020 bis Juli 2021 eine Auszeit genommen, um ihr zweites Kind Cecilia zur Welt zu bringen. Erst 2022 kehrte die deutsche Tennisspielerin zurück auf die Siegerstraße. Zunächst triumphierte Maria bei 250-Turnier in Bogota, ehe ihr in Wimbledon ein phänomenaler Auftritt gelang.

Die 35-Jährige besiegte im All England Club im deutschen Viertelfinal-Duell Jule Niemeier, scheiterte danach aber in der Runde der letzten Vier an Ons Jabeur. Trotzdem feierte Maria ihr bestes Ergebnis bei einem Grand Slam.

Ad

Die WTA honorierte nun die Leistung der Deutschen und wählte sie als "Comeback Player of the Year" auf der Frauen-Tour aus.

Olympische Spiele Djokovic peilt Olympia-Gold an - und rätselt über Aus gegen Zverev VOR 3 STUNDEN

Die überragende Spielerin im letzten Jahr Iga Swiatek erhielt derweil den Preis als "Player of the Year". Die Polin gewann 2022 zwei Grand-Slam-Titel (US Open, French Open) und erreichte bei den Australian Open das Halbfinale.

Als "Newcomer of the Year" wurde Zheng Qinwen ausgezeichnet, die im letzten Jahr um mehr als 100 Plätze in der Weltrangliste nach oben kletterte und zwischenzeitlich unter den Top 25 im Ranking zu finden war.

Weitere Gewinner sind Beatriz Haddad Maia als "Most Improved Player of the Yaéar", Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova als "Doubles Team of the Year", David Witt als "Coach of the Year" und Ons Jabeur, Gabriela Dabrowki und Maria Sakkari, die für ihre Erfolge außerhalb des Platzes geehrt wurden.

Alle Gewinner der WTA-Awards im Überblick:

"Player of the Year": Iga Swiatek

"Doubles Team of the Year": Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova

"Most Improved Player of the Year": Beatriz Haddad Maia

"Newcomer of the Year": Zheng Qinwen

"Comeback Player of the Year": Tatjana Maria

"Sportsmanship Award": Ons Jabeur

"Player Service Award": Gabriela Dabrowski

"Coach of the Year": David Witt

"ACES Award": Maria Sakkari

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Federer erhält Ehrenpreis: "Bedeutet extrem viel"

Zverev spricht exklusiv über Diabeteserkrankung

Diriyah Tennis Cup Fritz entthront Medvedev im Finale von Diriyah UPDATE GESTERN UM 19:37 UHR