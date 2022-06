Mit Angelique Kerber, Sabine Lisicki und Tatjana Maria spielen beim WTA-Turnier in Bad Homburg heute gleich drei Deutsche um den Einzug ins Viertelfinale.

Ab 16:30 Uhr kämpft dann auch Titelverteidigerin Kerber gegen die Italienerin Bronzetti um den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Eurosport.de begleitet die Spiele von Lisicki und Kerber live für Euch im Ticker. Los geht es ab 12:00 Uhr mit der Begegnung zwischen Lisicki und Minnen.

"Ich habe Gänsehaut. Es ist einfach unglaublich. Ich merke jetzt, dass es das wert war, 18 Monate lang so hart zu arbeiten, um wieder auf die Beine zu kommen. Es ist einfach das schönste Gefühl, in Deutschland zu spielen, mit den Fans im Rücken. Das sind wirklich Gänsehaut-Momente, die ich vermisst habe", sagte Sabine Lisicki am Dienstag nach ihrem 6:4, 7:6 (7:5) über ihre Landsfrau Tamara Korpatsch. in Folge eines Kreuzbandrisses 18 Monate lang pausieren müssen und war erst im Mai bei zwei kleineren Turnieren der ITF/USTA-Tour in Florida auf den Platz zurückgekehrt - in Bad Homburg feierte sie ihren ersten Sieg auf der Tour seit 2018. | Zum Bericht