Kenin (21) gelang zuletzt beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne der Durchbruch, als sie im Finale die Spanierin Garbine Muguruza bezwang. Gauff (15) erreichte in Australien nach Wimbledon 2019 zum zweiten Mal ein Achtelfinale bei einem der vier größten Turniere weltweit. "Sie ist derart talentiert, dass ich ihr sogar zutraue, eine neue Ära auf der Damen-Tour einzuläuten", sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner über das Ausnahmetalent.

Die Grass Court Championships sind der Nachfolger der German Open, die bis 2008 ebenfalls am Hundekehlesee in Berlin noch auf Sand ausgetragen wurden. Der 7000 Zuschauer fassende Center Court ist nach der neunmaligen Turniersiegerin Steffi Graf benannt. Die Veranstaltung ist mit 850.000 Dollar dotiert und neben den Bad Homburg Open, die ebenfalls in diesem Jahr ihre Premiere feiern, ein zentraler Bestandteil der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt in Wimbledon.

(SID)