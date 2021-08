Im Endspiel trifft Petkovic am Sonntag auf Mayar Sherif, die als erste Ägypterin in einem Finale bei einem WTA-Turnier steht. Sherif gewann gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu mit 7:6 (7:1), 6:4. Die an Nummer zwei geführte Petkovic ist die letzte gesetzte Spielerin im Turnier.

Gegen Krunic, 268. der Welt, verwandelte Petkovic nach 1:18 Stunden ihren zweiten Matchball zum Sieg.

(SID)

