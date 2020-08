Novak Djokovic smiles on the court

Kein Federer, kein Nadal - doch Novak Djokovic soll den umstrittenen US Open den nötigen Glanz verleihen. Der Weltranglistenerste aus Serbien hat am Donnerstag seine Zusage für das Grand-Slam-Turnier in New York (ab dem 31. August live bei Eurosport) gegeben und dürfte bei den Organisatoren für ein großes Aufatmen sorgen. Zuletzt hatte es eine prominente Absage nach der anderen gehagelt.

"Es war kein leichter Beschluss mit all den Hindernissen und Herausforderungen in vielen Punkten", schrieb Djokovic am Donnerstag bei Instagram, "aber ich bin wirklich aufgeregt bei der Aussicht, wieder in den Wettkampf zu treten." Schon am Samstag werde er in New York ankommen und dann bei den Western and Southern Open (ab 22. August) teilnehmen, die als Generalprobe ebenfalls in Flushing Meadows stattfinden.

Nadal und Federer fehlen bei US Open

Tennis Aus im Achtelfinale: Siegemund scheitert in Prag VOR 2 STUNDEN

Seine beiden größten Rivalen werden dort fehlen. Der Spanier Rafael Nadal, immerhin Titelverteidiger bei den US Open, konzentriert sich voll auf die europäische Sandplatzsaison und einen möglichen 13. Titel bei den French Open (ab 27. September). Und Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer hat seine Saison bereits wegen einer Knieverletzung beendet. So bietet sich Djokovic in deren Abwesenheit die große Chance, in New York seinen 18. Major-Titel zu holen und an Federer (20) und Nadal (19) heranzurücken.

Dass die Jagd nach dem Grand-Slam-Rekord Djokovics größter Antrieb ist, hatte er im Januar nach seinem Triumph bei den Australian Open zum wiederholten Male betont. "Die Grand Slams sind einer der Hauptgründe dafür, dass ich noch immer an Wettkämpfen teilnehme", sagte er: "Ich versuche natürlich, die historische Nummer eins zu werden, das ist ein großes Ziel."

Start der deutschen Top-Profis noch unklar

Mit seinem Bekenntnis zu den US Open könnte Djokovic nun auch ein Signal für andere, noch zweifelnde Profis geben. Die deutschen Spitzenspieler Angelique Kerber und Alexander Zverev stehen zwar auf der Meldeliste, hatten eine feste Zusage aber bislang noch vermieden. Vor allem Kerber hatte zuletzt Sicherheitsbedenken für sich und ihr Team geäußert. Abgesagt hatten neben Nadal bereits der frühere Turniersieger Stan Wawrinka (Schweiz) oder Nick Kyrgios, bei den Damen werden etwa die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (beide Australien) und die deutsche Nummer zwei Julia Görges fehlen.

Djokovic will in New York nach einem Sommer voller Negativschlagzeilen hingegen endlich wieder für positive Nachrichten sorgen. Vor allem mit seiner umstrittenen Adria-Tour im Juni, die eher zu einem distanzfreien Party-Spektakel zahlreicher Tennisprofis verkam und an der auch Zverev teilnahm, heimste sich der 33-Jährige heftige Kritik ein. Denn nicht nur er selbst infizierte sich dabei mit dem Coronavirus, sondern auch sein Trainer Goran Ivanisevic sowie drei weitere Profis.

Djokovic sah sich anschließend einer "Hexenjagd" ausgesetzt. Und auch die US Open mit ihren strengen Isolations- und Sicherheitsmaßnahmen passten dem Serben zunächst so gar nicht in den Kram. "Zu extrem" seien die Einschränkungen, sagte er noch im Juni. Nun also die Kehrtwende.

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz Satzrückstand: Williams feiert Comeback-Erfolg

Play Icon WATCH Final-Highlights: Zverev bleibt cool im Sudden Death 00:02:03

(SID)

Tennis Für den guten Zweck: Bouchard versteigert Date für "unglaubliche" Summe 18/05/2020 AM 06:28