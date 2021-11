Acht Spielerinnen sind beim Saisonfinale im chinesischen Shenzhen vom 11. November bis zum 17. November im Einzel mit von der Partie. Neben Barty fehlt auch die Japanerin Naomi Osaka.

In Mexiko treten Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Iga Swiatek, Garbiñe Muguruza, Paula Badosa und Anett Kontaveit an.

Ad

Die Spielerinnen werden in zwei Vierergruppen aufgeteilt, in der jede gegen jede spielt. Die beiden Besten jeder Gruppe erreichen das Halbfinale.

WTA Finals WTA Finals: Feld jetzt nahezu komplett 25/10/2021 AM 14:52

Spielbeginn der beiden Einzel bis einschließlich der Halbfinals ist jeweils um 21:00 Uhr bzw. 02:30 Uhr MEZ. Das Finale beginnt in der Nacht vom 17. auf den 18. November um 0:00 Uhr.

Die WTA Finals live im TV

Das Turnier, das erstmals in Guadalajara stattfindet, wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Das Turnier im Livestream

DAZN zeigt alle Matches im Livestream. Los geht es am Mittwoch, 11. November, um 21:00 Uhr MEZ.

Billie Jean King Cup: Russland und Schweiz im Finale

Russland und der Schweiz stehen im Finale des Billie Jean King Cup am Samstag. Ljudmila Samsonowa und das Doppel Weronika Kudermetowa/Samsonowa machten mit zwei Erfolgen den Sieg in einem umkämpften Duell mit dem Team USA perfekt. Zuletzt hatten die Russinnen 2015 das Endspiel erreicht, damals hieß der Wettbewerb noch Fed Cup.

Die Schweizerinnen um Olympiasiegerin Belinda Bencic hatten gegen Australien, die ihrerseits ohne Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty antraten, weniger Mühe. Jil Teichmann setzte sich erst gegen Storm Sanders mit 6:0, 6:3 durch, ehe Bencic beim 6:3, 6:2 gegen Ajla Tomljanovic den Final-Einzug perfekt machte. | Spielbericht

Billie Jean King Cup: Deutschland nach zwei Tagen raus

Der Billie Jean King Cup ist für die deutschen Tennis-Frauen schon nach zwei Tagen vorbei. Die Niederlage gegen die Schweiz besiegelt das Vorrunden-Aus. Nach dem 7:5, 2:6, 2:6 der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Kerber gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic war das Aus schon vor dem Schluss-Doppel besiegelt. Zuvor hatte sich bereits Andrea Petkovic Viktorija Golubic mit 4:6, 5:7 geschlagen geben müssen. | Spielbericht

Billie Jean King Cup: Deutschland unterliegt Tschechien

Den deutschen Tennis-Frauen droht beim Billie Jean King Cup in Prag nach einer knappen Auftaktpleite gegen Tschechien das Aus in der Vorrunde. Das Team um Topspielerin Angelique Kerber lieferte den favorisierten Gastgeberinnen bei der 1:2-Niederlage am Montagabend einen großen Kampf, doch im entscheidenden Doppel verloren Anna-Lena Friedsam und Debütantin Jule Niemeier (Neuwied/Dortmund) mit 4:6, 7:6 (7:2), 8:10 gegen Lucie Hradecka/Katerina Siniakova.

Tennis bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet über alle Highlights der Tennis-Saison. Auch über das Turnier in Guadalajara informieren wir umfangreich mit News, Hintergrundinformationen und Livescoring.

Djokovic über historische Niederlage: "Hat mein Herz berührt"

WTA Moskau Dritter Erfolg 2021: Kontaveit gewinnt WTA-Turnier in Moskau 24/10/2021 AM 13:50